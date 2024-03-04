«Вчера сын бил грушу, а сегодня опять в больнице»

С болезнью Кирилл борется уже семь лет. За это время он перенес два рецидива и две трансплантации костного мозга. Сейчас идет борьба с последствиями второй пересадки, на это надо много сил, лекарств и терпения.

В конце 2018 Кириллу стало лучше, и на целых пять лет он покинул больницу. Сперва занялся лечебной физкультурой, чтобы восстановить мышцы, а совсем недавно перешел на персональные тренировки: жал ногами 150-килограммовую штангу. Еще Кирилл полюбил огород и вместе с мамой Еленой проращивал семена, копал грядки и сажал овощи в теплицах на семейном участке.

Острым миелобластным лейкозом Кирилл заболел осенью 2016, как только пошел в первый класс. Мальчик начал лечиться в родном Смоленске, потом его направили в Центр онкологии им. Блохина, а пересадку костного мозга провели в Центре детской гематологии имени Дмитрия Рогачева.

Но, несмотря на успехи, в школу не ходил и мало общался со сверстниками, чтобы не заразиться — родители очень боялись, что болезнь вернется. И это случилось. Еще в июне прошлого года у Кирилла были нормальные анализы, но в ноябре обследование показало рецидив. «Вчера сын бил грушу и занимался в зале, а сегодня он в больнице», — вздыхает Елена.

Кирилл надеялся, что после лечения быстро придет в норму и вернется домой. Его подготовили ко второй трансплантации, на этот раз донором стал папа. Однако процедура дала серьезные осложнения, несколько дней Кирилл не мог пить и есть, но держался мужественно: постоянно говорил маме, что любит ее и просил не сдаваться.

Как только Кириллу стало лучше, он потребовал книгу по биохимии. Юноша давно решил, что станет врачом-онкологом, и уже готовится к будущей профессии: изучает предмет и задает медикам огромное количество вопросов. Но успевает и развлечься: недавно папа привез ему приставку, и теперь Кирилл играет в свою любимую World of Tanks. «Сын так преобразился, что даже температура куда-то делась, — смеется Елена. — Как будто забыл, что еще болеет!»

К сожалению, болезнь не проходит сама собой от хорошего настроения. Кириллу очень важно продолжать лечение, в первую очередь, от тромботической микроангиопатии. Для этого необходим препарат «Элизария», которого сейчас нет в больнице. Он стоит 1 092 393 рубля. Давайте поможем Кириллу преодолеть такой сложный путь к выздоровлению.