Мы снова ищем доноров для Коли Титова, пациента Центра детской гематологии Димы Рогачева. Два месяца назад состоялась повторная ТКМ, ситуация сложная. Мы просим откликнуться доноров с третьей группой, резус-фактор любой.
У 12-летнего Коли из Армавира сложный случай. В конце прошлого года он попал в больницу в отделение иммунологии: у мальчика один из видов первичного иммунодефицита. Затем на фоне основного заболевания развился миелодиспластический синдром. В Центре детской гематологии мальчик опять оказался в начале апреля — и уже в тяжелом состоянии из-за появившихся осложнений. Врачи подготовили Колю к ТКМ, она состоялась почти месяц назад, но трансплантат не работает. Два месяца назад у Коли состоялась повторная трансплантация, и ему снова нужны донорские гранулоциты, чтобы справиться с осложнениями. В клинике ждут доноров.
Третья группа, резус-фактор любой
Гранулоциты переливают крайне редко — только в случаях серьезных инфекционных осложнений при резко сниженном уровне собственных лейкоцитов. Это очень сложный и трудоемкий вид лечения, и доктора стараются применять его как можно реже. Если уж кому-то назначили переливания гранулоцитов, значит, ситуация тяжелая и другого выхода нет.
Обращаем ваше внимание, что донор гранулоцитов должен будет приехать в больницу трижды. Сперва надо сдать анализ крови. Далее вам позвонит врач и договорится о времени гранулоцитафереза. Во второй раз в больницу необходимо подъехать на инъекцию препарата для стимуляции выхода гранулоцитов в кровь. В третий раз — непосредственно на гранулоцитаферез, который длится 90-130 минут.
На анализы надо приезжать в БУДНИЕ ДНИ с 9.00 до 13.00, натощак (желательно в предыдущий вечер не есть жирного).
В отделении переливания донор должен предупредить врача, что будет сдавать гранулоциты для Коли Титова.
О своем намерении обследоваться для сдачи гранулоцитов сообщите, пожалуйста, координатору: 8 (925) 585-85-37 или по эл. почте info@donors.ru. В письме не забудьте указать свой контактный телефон.
Не забудьте паспорт!
Дорогие доноры, мы вас очень ждем
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Спасибо, помощь оказана
Мы снова ищем доноров для Коли Титова, пациента Центра детской гематологии Димы Рогачева. Два месяца назад состоялась повторная ТКМ, пока ситуация сложная. Мы просим откликнуться доноров с третьей группой, резус-фактор любой.
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