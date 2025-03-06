Еще раз про «Коробку храбрости»

Рассказывает Катерина Колосова, больничный координатор Центра Димы Рогачева. Как игрушки попадают в «Коробку храбрости» (их приносят благотворители фонда), и зачем они нужны детям: как приз за смелость!

В каждом процедурном кабинете есть волшебная коробка. В ней хранятся небольшие подарки, которые помогают сдержать или высушить детские слезы. Это призы за смелость. А коробка так и называется — «Коробка храбрости».

Подарки из нее выдаются очень часто, поэтому наполнять ее тоже нужно часто, не реже двух раз в неделю.

Мы можем делать это только благодаря друзьям фонда, которые приходят в офис с игрушками для «Коробки храбрости» или оформляют доставку онлайн.

Если вы хотите помочь подопечным фонда и передать игрушки для «Коробки храбрости», переходите по ссылке.