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Еще раз про «Коробку храбрости»

17 апреля 2025Анонсы
Текст:
Елена Шевченко
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Рассказывает Катерина Колосова, больничный координатор Центра Димы Рогачева. Как игрушки попадают в «Коробку храбрости» (их приносят благотворители фонда), и зачем они нужны детям: как приз за смелость!

В каждом процедурном кабинете есть волшебная коробка. В ней хранятся небольшие подарки, которые помогают сдержать или высушить детские слезы. Это призы за смелость. А коробка так и называется — «Коробка храбрости».

«У каждого свой язык благотворительности»

Видео: Евгения Ванеева

Подарки из нее выдаются очень часто, поэтому наполнять ее тоже нужно часто, не реже двух раз в неделю.

Мы можем делать это только благодаря друзьям фонда, которые приходят в офис с игрушками для «Коробки храбрости» или оформляют доставку онлайн.

Если вы хотите помочь подопечным фонда и передать игрушки для «Коробки храбрости», переходите по ссылке.

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Какие игрушки нужны и как передать их детям

Новости

Все новости

Еще раз про «Коробку храбрости»

Рассказывает Катерина Колосова, больничный координатор Центра Димы Рогачева. Как игрушки попадают в «Коробку храбрости» (их приносят благотворители фонда), и зачем они нужны детям: как приз за смелость!

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