Рассказывает Катерина Колосова, больничный координатор Центра Димы Рогачева. Как игрушки попадают в «Коробку храбрости» (их приносят благотворители фонда), и зачем они нужны детям: как приз за смелость!
В каждом процедурном кабинете есть волшебная коробка. В ней хранятся небольшие подарки, которые помогают сдержать или высушить детские слезы. Это призы за смелость. А коробка так и называется — «Коробка храбрости».
«У каждого свой язык благотворительности»
Видео: Евгения Ванеева
Подарки из нее выдаются очень часто, поэтому наполнять ее тоже нужно часто, не реже двух раз в неделю.
Мы можем делать это только благодаря друзьям фонда, которые приходят в офис с игрушками для «Коробки храбрости» или оформляют доставку онлайн.
Если вы хотите помочь подопечным фонда и передать игрушки для «Коробки храбрости», переходите по ссылке.
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Какие игрушки нужны и как передать их детям
Новости
Еще раз про «Коробку храбрости»
Рассказывает Катерина Колосова, больничный координатор Центра Димы Рогачева. Как игрушки попадают в «Коробку храбрости» (их приносят благотворители фонда), и зачем они нужны детям: как приз за смелость!
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