9 ноября в Novotel Москва-Сити состоится четвертый шахматный турнир Legal Chess, объединяющий представителей профессионального сообщества — юристов и адвокатов, а также их коллег, детей и друзей.
Записаться на спортивно-интеллектуальное мероприятие Legal Chess приглашаются все желающие, не только юристы! Ведь традиционно, цель это проекта, кроме побед и кубков, сбор средств для подопечных фонда «Подари жизнь». Все взносы во время онлайн-регистрации на турнир будут напрямую направлены на лечение детей с онкологическими заболеваниями.
Присоединяйтесь!
К участию в турнире приглашаются:
Дети от 5 до 18 лет.
Взрослые любители игры в шахматы.
И, конечно, профессионалы!
Регистрация уже открыта. Если вы не играете в шахматы, но хотите помочь, на сайте турнира есть отдельная кнопка «Не играю, но хочу помочь»: вы можете перечислить деньги с помощью SMS или кредитной/дебетовой карты.
Хочу принять участие
регистрация на сайте турнира
Новости
Legal Chess возвращается!
9 ноября в Novotel Москва-Сити состоится четвертый шахматный турнир Legal Chess, объединяющий представителей профессионального сообщества — юристов и адвокатов, а также их коллег, детей и друзей.
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