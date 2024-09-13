Legal Chess возвращается!

9 ноября в Novotel Москва-Сити состоится четвертый шахматный турнир Legal Chess, объединяющий представителей профессионального сообщества — юристов и адвокатов, а также их коллег, детей и друзей.

Записаться на спортивно-интеллектуальное мероприятие Legal Chess приглашаются все желающие, не только юристы! Ведь традиционно, цель это проекта, кроме побед и кубков, сбор средств для подопечных фонда «Подари жизнь». Все взносы во время онлайн-регистрации на турнир будут напрямую направлены на лечение детей с онкологическими заболеваниями.

Присоединяйтесь!

К участию в турнире приглашаются: Дети от 5 до 18 лет.

Взрослые любители игры в шахматы.

И, конечно, профессионалы! Регистрация уже открыта. Если вы не играете в шахматы, но хотите помочь, на сайте турнира есть отдельная кнопка «Не играю, но хочу помочь»: вы можете перечислить деньги с помощью SMS или кредитной/дебетовой карты.