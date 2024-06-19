Летняя школа благотворительности

Через интерактивную игру дети познакомятся с деятельностью фонда и узнают о том, как помочь ребятам, которые прямо сейчас проходят лечение в больницах. А также примут участие в наполнении «Коробки храбрости» , которая отправится в один из процедурных кабинетов клиник. Игрушки из «Коробок храбрости» помогают подопечным фонда преодолевать страх и боль во время медицинских манипуляций, подарки за смелость дети получают каждый раз после болезненной процедуры, поэтому «волшебные» коробки должны регулярно пополняться.

«Уже много лет мы развиваем проект “Дети помогают детям”, потому что уверены: диалог о культуре помощи с младшим поколением необходимо начинать как можно раньше, а сочувствие и сострадание к тем, кому нужна помощь — одни из самых важных качеств современного человека, которым можно научиться, — рассказывает Екатерина Шергова, директор фонда «Подари жизнь». — Вместе с “Островом Мечты” мы придумали мягкий и доступный формат такого диалога, дети придут с родителями провести время в парке и покататься на аттракционах, а еще смогут узнать о том, как можно помочь ровесникам, у которых сейчас непростой период жизни. “Коробка храбрости” — этот формат помощи выбирают для себя многие школы и компании: кладешь игрушку в коробку и знаешь, что она поможет одному из детей преодолеть страх перед очередным уколом, капельницей или другой процедурой».

«В июне в южном ландшафтном парке стартовал фестиваль «Лето яркого цвета», который включает в себя целый спектр бесплатных активностей для гостей парка: это образовательные, развлекательные, спортивные события, — комментирует Екатерина Лошкарева, заместитель генерального директора по маркетинговым коммуникациям «Острова Мечты». — С фондом “Подари жизнь” мы придумали проект летней школы благотворительности, который позволит маленьким гостям “Острова Мечты” приобщиться к культуре помощи в обществе, узнать больше о том, как бороться со страхами и помогать в этом другим, экологично поддерживать друзей, столкнувшихся с трудностями. Для нас в “Острове Мечты” это очень важный, ответственный шаг. “Коробка храбрости” станет нашей первой акцией в формате “здесь и сейчас” — каждый посетитель сможет положить в коробку игрушку, которая поможет ребенку справиться со страхом перед медицинскими процедурами».