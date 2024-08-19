«Мама, у вас повышенная тревожность»

Так говорили врачи Надежде, маме двенадцатилетней Даши, считая, что она зря водит дочь по врачам в попытках найти серьезное заболевание. В итоге у девочки оказалась редкая разновидность лимфомы.

Однако выяснилось, что болезнь плохо поддается стандартной химиотерапии, поэтому Даше нужен дорогостоящий противоопухолевый препарат «Адцетрис». Это лекарство не просто мешает клеточному делению, а «наводится» на конкретные опухолевые клетки. Девочка уже прошла несколько курсов, лечение необходимо продолжать. Два флакона стоят 362 000 рублей .

Целых три года Даше не могли поставить точный диагноз, у каждого следующего врача было свое предположение. Все изменилось, когда Надежда обратилась за консультацией в Российскую детскую клиническую больницу. В течение двух недель у девочки подтвердили редкую разновидность болезни: Т-клеточную лимфому кожи. Буквально сразу Дашу госпитализировали в Центр детской гематологии им. Дмитрия Рогачева. Началось лечение.

«Даша очень общительный и добрый ребенок, — рассказывает Надежда. — Легко сходится с детьми, даже в больнице у нее уже много друзей. Она с удовольствием учится, посещает разные занятия в Центре. Бывает, конечно, когда на нее нападает апатия, тоска по дому. Но я ей всегда говорю: “Мы с тобой сейчас должны вылечиться так, чтобы домой приехать здоровыми и больше никогда в больницу не возвращаться». Даша маму слушает и продолжает бороться.

Кстати, вернувшись домой, первым делом девочка хочет обнять и поцеловать свою… кошку Китти. Это очень веселит всю семью Даши, потому что, помимо кошки, девочку дома вообще-то очень ждет папа! Но свои объятия ему придется получить все-таки после Китти.

Даше предстоит еще очень длинный путь к выздоровлению. Мы верим, что она справиться. И очень просим вас ее поддержать: помогите, пожалуйста, купить для девочки дорогостоящий препарат «Адцетрис» стоимостью 362 000 рублей.