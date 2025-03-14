Мили милосердия: сгореть нельзя помочь

3 апреля сгорают мили тех участников программы «Аэрофлот Бонус», которые не летали последние два года. Предлагаем вам поставить запятую правильно: сгореть нельзя, помочь! Рассказываем, как это сделать.

В рамках программы «Аэрофлот Бонус» работает благотворительный проект «Мили милосердия». За время существования проекта — а в этом году ему исполнится 17 лет! — участники «Аэрофлот Бонус» передали в фонд «Подари жизнь» более 1,1 миллиарда накопленных миль. Это 42 730 билетов для детей из разных городов России, которые вынуждены летать на лечение в Москву и обратно, и их родителей. Мы искренне благодарны всем, кто переводит нам бонусные мили, — вы дарите детям возможность лечиться, выздоравливать и скорее возвращаться домой.

Фото: Юлия Ласкорунская

Четыре года — 15 перелетов Десятилетняя Аделина Калиева из Саратовской области заболела лейкозом четыре года назад. Девочку сразу направили в Москву, в Центр детской гематологии имени Дмитрия Рогачева. Сложное лечение, месяцы в больнице, две трансплантации костного мозга. После первой пересадки впервые улетали домой на самолете — как раз благодаря бонусным милям. «Врач сказал, что лучше лететь, чтобы не подцепить никаких микробов, — вспоминает Екатерина, мама Аделины. — Мы обратились в фонд, и нам помогли с билетами. За четыре года у нас было 15 перелетов. После второй пересадки какое-то время летали в клинику каждый месяц, а теперь приезжаем только на проверки — раз в три месяца. Сейчас Аделина чувствует себя хорошо: наконец она стала такой же, какой была до болезни. Уже учится в третьем классе, мечтает стать визажистом!» Екатерина говорит, что помощь с билетами — большая поддержка для их семьи: «Спасибо, что есть люди, которые не остаются равнодушными и жертвуют мили. Для них у меня только слова благодарности: здоровья, тепла и чистого неба!»

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Шесть часов или пять дней? Десятилетний Рамиз и 14-летняя Мирана из Иркутска — брат и сестра. У ребят один диагноз: ювенильный миеломоноцитарный лейкоз. Оба раза болезнь проявила себя, когда детям не было еще и года, и Мирана, и Рамиз лечились в Москве, в Российской детской клинической больнице, и оба продолжают приезжать туда на проверки. «Раньше мы очень много летали, не сосчитать, — рассказывает Кундузхан, мама ребят. — Миране в год провели пересадку костного мозга, и после этого мы бывали в больнице каждый месяц, потом каждые два, три, шесть месяцев. На поезде ездить нежелательно, чтобы не подхватить инфекцию. И на самолете, конечно же, быстрее: шесть часов вместо пяти дней. Иногда летали вчетвером: Мирана, Рамиз, я и муж. Возможности купить сразу столько билетов не было, и нам всегда помогал фонд. Сейчас Мирана и Рамиз в ремиссии, и мы прилетаем раз в год на проверку».

Накопленные мили важно использовать до 2 апреля. Тогда они не уйдут в никуда, а обернутся реальной помощью тем, кому она сейчас необходима.

Кундузхан делится новостями и благодарит тех, кто все эти годы был рядом: «Дочь и сын учатся в школе (Мирана, правда, на домашнем обучении). Рамиз увлекается футболом, а Мирана любит рисовать и интересуется всем корейским: аниме, видеороликами, музыкой (особенно нравится группа Blackpink). Большое спасибо всем, кто помогал и помогает с билетами, — благодаря вам мы смогли лечиться, а теперь ездим на проверки!»

Как перевести мили в фонд? Прежде всего, нужно быть участником программы «Аэрофлот Бонус» (старше 12 лет!). А дальше все просто. Вы можете: перевести мили онлайн в личном кабинете участника программы;

заполнить заявление на передачу миль в любом офисе «Аэрофлота»;

создать обращение в разделе «Обратная связь» на сайте «Аэрофлота». И помните: накопленные мили важно использовать до 2 апреля. Тогда они не уйдут в никуда, а обернутся реальной помощью тем, кому она сейчас необходима.