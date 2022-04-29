«Начнем с главного»: спасибо за участие!

С огромной благодарностью подводим итоги традиционной акции «Начнем с главного». Благодаря вам, дорогие учителя, ученики и родители, удалось собрать более 1 150 000 рублей и помочь одиннадцатилетнему Роме из Кирова.
В этом году флешмоб «Начнем с главного» поддержали ребята из 48 классов — это более 3 000 учеников! Мы счастливы видеть в наших рядах новые классы и благодарны нашим постоянным участникам. Так, уже не в первый раз ГБОУ «Школа № 293 им. А.Т. Твардовского» и ГБОУ «Школа № 1535» принимают участие в акции целыми школами. Спасибо!
Главная мечта Ромы — ходить в школу вместе с другими ребятами.
Фото: Юлия Ласкорунская
Конечно, одним из главных итогов акции остается помощь, которую вы оказываете подопечным фонда. В этом году, все средства от «Начнем с главного» были направлены на покупку иммунопрепарата «Блинцито» для Ромы. Уже более четырех лет мальчик мужественно сражается с острым лимфобластным лейкозом. Впереди у него трансплантация костного мозга, но для того, чтобы подойти к этому этапу, необходимо полностью избавиться от лейкозных клеток. С этим ему и должно помочь дорогостоящее лекарство «Блинцито».
Несмотря на непростой путь, Рома и его семья сохраняют оптимизм. В больнице у очень общительного Ромы много друзей, а дома его ждут папа и породистая кошка Алиса, которую семья завела два года назад. У мальчика есть заветная мечта: закончить уже наконец с домашним обучением и ходить в школу вместе с другими ребятами! И благодаря вашей помощи Рома стал на один шаг ближе к своей цели.
1 171 710 рублей
итоги акции «Начнем с главного»
Также в этом году мы получили много положительных отзывов от родителей об участии их детей в акции. Этим мы тоже хотим с вами поделиться:
«Смысл участия в подобных акциях — это в первую очередь помощь детям и их родителям. Но также смысл в том, чтобы донести до наших детей, что помогать — это очень хорошо и важно», — считает Эльвира Хохлова, мама ученика 7Б класса (МОУ «Запрудненская гимназия»).
«Родители и в прошлом году откликнулись, а в этом участвуют с ещё большей охотой. Я написала в родительский чат, и многие ответили, что сами хотели попросить меня снова провести эту акцию», — рассказывает Наталья Сафиуллина, мама ученика 3Г класса (Балашихинский лицей).
«У нас весьма сплоченный класс с сопереживающими детьми и родителями. Поэтому отклик на акции со стороны родителей всегда мгновенный. Сами же дети с гордостью и с высоко поднятыми головами стоят на линейке 1 сентября со значками на груди и флажками в руках! Они всегда и до, и после линейки рассказывают всем, кто спрашивает, что означают значки и флажки, почему они у них. Эти моменты всегда до мурашек», — делится Ирина Елизарова, мама ученика 4В класса (ГБОУ «Школа № 1362»).
Мы желаем всем хорошего учебного года и напоминаем о том, что в любое время мы готовы провести в вашем классе «Урок доброты», на котором волонтеры фонда доступно и аккуратно расскажут детям и подросткам о том, что такое благотворительность и как принять в ней участие.
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«Начнем с главного»: спасибо за участие!
С огромной благодарностью подводим итоги традиционной акции «Начнем с главного». Благодаря вам, дорогие учителя, ученики и родители, удалось собрать 1 150 000 рублей и помочь одиннадцатилетнему Роме из Кирова.
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