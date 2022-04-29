«Начнем с главного»: спасибо за участие!

В этом году флешмоб «Начнем с главного» поддержали ребята из 48 классов — это более 3 000 учеников! Мы счастливы видеть в наших рядах новые классы и благодарны нашим постоянным участникам. Так, уже не в первый раз ГБОУ «Школа № 293 им. А.Т. Твардовского» и ГБОУ «Школа № 1535» принимают участие в акции целыми школами. Спасибо!

Конечно, одним из главных итогов акции остается помощь, которую вы оказываете подопечным фонда. В этом году, все средства от «Начнем с главного» были направлены на покупку иммунопрепарата «Блинцито» для Ромы. Уже более четырех лет мальчик мужественно сражается с острым лимфобластным лейкозом. Впереди у него трансплантация костного мозга, но для того, чтобы подойти к этому этапу, необходимо полностью избавиться от лейкозных клеток. С этим ему и должно помочь дорогостоящее лекарство «Блинцито».

Несмотря на непростой путь, Рома и его семья сохраняют оптимизм. В больнице у очень общительного Ромы много друзей, а дома его ждут папа и породистая кошка Алиса, которую семья завела два года назад. У мальчика есть заветная мечта: закончить уже наконец с домашним обучением и ходить в школу вместе с другими ребятами! И благодаря вашей помощи Рома стал на один шаг ближе к своей цели.