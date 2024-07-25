Илья заболел в мае. Все началось с легкого недомогания и жара, но уже через двое суток мальчика с диагнозом острый лимфобластный лейкоз перевезли на вертолете из Люберец в Балашиху, в Московский онкодиспансер.

В больнице Илья вместе с мамой Еленой провел два месяца. Мальчик спокойно принимал лекарства, не отказывался от процедур и даже компьютерную томографию прошел без наркоза: спокойно лежал и не двигался. «Я сказала сыну: “Илюша, если ты хочешь выздороветь, надо пить лекарства”. И он сразу все понял», — рассказывает Елена. Все бы и дальше шло благополучно, но, к сожалению, основной препарат терапии вызвал сильнейшую аллергию, и теперь, для продолжения лечения, Илье нужен дорогостоящий иммунопрепарат «Блинцито».

В палате Илья развлекался играми на ноутбуке и телефоне, смотрел мультики и каждый день созванивался с родственниками. Сам набирал нужный номер и говорил маме, что хочет пообщаться. А еще не расставался с плюшевой лягушкой — своей любимой игрушкой. К концу второго месяца госпитализации Илье разрешили прогулки, и это было настоящее счастье для всей семьи.

Но на следующем этапе лечения случилось то, чего никто не ожидал: химиопрепарат вызвал у Ильи сильнейшую аллергию. Елена вспоминает, что у сына резко распух язык и посинели губы, а совсем скоро он перестал дышать. Врачи перевели Илью в реанимацию, сделали все необходимое и уже на следующий день мальчик пришел в сознание.

«С июля у нас перерыв в лечении, мы на две недели уехали в деревню. Сын тут расходился, бегать даже начал, — рассказывает Елена. — Похудел после того, как поправился от гормональной терапии, и в целом чувствует себя гораздо лучше. Очень хочет выздороветь и в садик поскорее пойти, общаться с друзьями и на улице гулять».

Но лечение еще не закончилось и совсем скоро Илья снова поедет в больницу. Сейчас ему необходим иммунопрепарат «Блинцито», четыре флакона стоят 645 212 рублей. Это огромная сумма, и без вашей помощи нам не обойтись.