Не оставаться в стороне

Сотрудники компании «Градиент» снова приехали в пансионат «Измалково», чтобы провести корпоративный субботник. И снова идеально было все: погода, люди, а главное — настрой!

Работа кипела с самого раннего субботнего утра: на этот раз 35 сотрудников компании активно высаживали ирисы, хосту, лилейник, флоксы, эхинацею и другие растения. «И в этом, и в прошлом году я был первым, кто сразу записался на субботник, — рассказал Андрей, заместитель управляющего складом отдела логистики. — Меня вдохновляет сама идея, что мы не только облагораживаем красивое место с богатой историей, но и вносим свой маленький вклад в масштабный проект строительства пансионата для детей. В этот раз мы сажали цветы. Сразу сказал ребятам, что сажать буду я, у меня легкая рука, все точно приживутся! Вообще, если серьезно, то очень воодушевляет, что наша компания поддерживает такие инициативы. Помогать другим — это долг каждого человека».

Андрей, заместитель управляющего складом Фото: Юлия Ласкорунская 1 из 4

В этом году идею провести время на корпоративном субботнике поддержали и те, кто уже был в Измалкове в прошлом году, и те, кто вдохновился отзывами коллег, и даже совсем новые сотрудники в компании. «Мы еще в том году поняли, что поддерживать фонд материально — это здорово и важно, но не менее важно, чтобы сотрудники могли сделать для детей фонда что-то своими силами, — говорит Андрей, HR-бренд-менеджер. — В этом смысле проведение субботников — отличная наглядная активность».

«Я второй год здесь и вижу грандиозную разницу между тем, что было, и тем, что стало, — делится эмоциями Ирина, директор юридического департамента. — Наши субботники — это классный тимбилдинг, радостно, что новые люди вовлекаются. Я сегодня как раз показывала девочкам, которые первый раз приехали, что вот эти домики уже были, а вот эти новые. Вот это мы делали в прошлом году, а вот это сделано уже сейчас. Для меня участие в благотворительности нашей компании — великая миссия. Каждый раз после такого мероприятия чувствую, что вложила часть своей души и труда на благо детей».

Андрей, HR-бренд-менеджер Фото: Юлия Ласкорунская 1 из 2

Впечатления и эмоции «Я работаю в компании почти год, и как человеку, который любит движ, мне нравится, что в компании этому уделяются много внимания, — рассказывает Дарья, графический дизайнер. — В компании много таких мероприятий, их активно поддерживают сотрудники, и не хочется оставаться в стороне. Я отношусь к поколению Z, поэтому для меня важно, чтобы компания думала, например, об экологии или занималась глобальными социальными вопросами. И это правда огромный плюс, потому что для меня работа — это не только заработок денег, но и поиск друзей, единомышленников, которые тоже хотят менять мир к лучшему. Найти и увидеть своих можно как раз благодаря таким мероприятиям. Конечно, строящийся пансионат и сама идея — восторг!»

Фото: Юлия Ласкорунская 1 из 6

«В прошлом году я пропустил информацию о субботнике и увидел уже по факту, когда коллеги делились эмоциями в социальных сетях. Поэтому в этом году я откликнулся сразу, как увидел письмо, — рассказал Евгений, специалист по интернет-продажам. — По возможности я поддерживаю такие инициативы и считаю их важными. Часто, когда возникает желание помочь, могут появиться вопросы, кому доверять, куда обращаться и так далее. Компания же задает вектор и дает полное понимание, как и кому мы помогаем». «Идея благотворительности в нашей компании мне очень откликается, будь то поездка на субботник или сбор крышечек, — поделился Сергей, оператор склада. — Я донор крови, стараюсь сдавать кровь постоянно. Делаю это уже лет семь — не меньше».