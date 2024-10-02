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Никите нужны донорские гранулоциты

28 октября 2024Донорство
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Никите Буйному, пациенту Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева, нужны переливания донорских гранулоцитов: третья группа крови, резус-фактор любой.

Никите шесть лет, он живет в городе Сарове Нижегородской области. В сентябре мальчик заболел, попал в больницу, чувствовал себя неважно, держался на переливаниях крови. С предположительным диагнозом «апластическая анемия» был направлен в Центр детской гематологии имени Дмитрия Рогачева на дообследование и лечение. Однако сейчас состояние ребенка ухудшилось: обнаружены грибковые осложнения, пневмония. Чтобы помочь Никите скорее справиться с инфекциями, требуются переливания донорских гранулоцитов.

Третья группа, резус-фактор любой

Гранулоциты переливают крайне редко — только в случаях серьезных инфекционных осложнений при резко сниженном уровне собственных лейкоцитов. Это очень сложный и трудоемкий вид лечения, и доктора стараются применять его как можно реже. Если уж кому-то назначили переливания гранулоцитов, значит, ситуация тяжелая и другого выхода нет.

Обращаем ваше внимание, что донор гранулоцитов должен будет приехать в больницу трижды. Сперва надо сдать анализ крови. Далее вам позвонит врач и договорится о времени гранулоцитафереза. Во второй раз в больницу необходимо приехать на инъекцию препарата для стимуляции выхода гранулоцитов в кровь. В третий раз — непосредственно на гранулоцитаферез, который длится 90–130 минут.

  • На анализы надо приезжать в БУДНИЕ ДНИ с 9:00 до 13:00 натощак (желательно в предыдущий вечер не есть жирного).

  • В отделении переливания донор должен предупредить врача, что будет сдавать гранулоциты для Никиты Буйного.

  • О своем намерении обследоваться для сдачи гранулоцитов сообщите, пожалуйста, координатору: 8 (925) 585-85-37 или по электронной почте info@donors.ru. В письме не забудьте указать свой контактный телефон.

  • Не забудьте паспорт!

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