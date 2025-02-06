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О чем мечтает Гоша?

2 апреля 2025Нужна помощь
Текст:
Юлия Курябина
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В январе мы с вами познакомились с Гошей (для своих — Жорик) и помогли купить для него «Блинцито» на первый курс. Впереди второй курс иммунотерапии, и мальчику снова нужна ваша помощь.

В этот раз нам удалось пообщаться с Гошей и его чудесной семьей лично. И Гоша не только показал нам все свои игрушки и поделки, но и поделился своими планами и переживаниями. «До болезни я ходил на брейк-данс, очень любил танцевать. Я даже 100 отжиманий делал и на голове стоял. Я и сейчас могу! А, нет, не могу пока, у меня катетер стоит. Еще у меня был квадроцикл, а после болезни я хочу научиться кататься на питбайке. И я мечтаю после болезни стать победителем UFC. И хочу стать великим спортсменом».

Чтобы осуществить все планы, Гоше нужно скорее вылечиться. В этом ему должна помочь терапия «Блинцито». На второй курс нужно восемь флаконов дорогостоящего лекарства.

«Я по 100 отжиманий делал и на голове стоял. Я и сейчас могу! А, нет, не могу пока, у меня катетер стоит»

Видео: Евгения Ванеева

Нужно 1 291 023 рубля

на иммунопрепарат «Блинцито» для Гоши

Помочь

Уже полгода мальчик лечится от острого лимфобластного лейкоза. Ольга, мама Гоши, говорит, что за это время сын сильно повзрослел, стал очень ответственным. И действительно, Гоша вдумчиво рассказал нам про все лекарства (с названиями!), которые он пьет, и даже про то, когда и как их нужно принимать. И еще поделился с нами тем, что он немного устал жить по режиму.  

«Мне сильно не хватает движений, хочу вкусняшки есть, как раньше, гулять, как раньше! Чтоб удариться и не переживать, просто пройдет со временем. Сейчас даже ушиб опасен, мне совсем нельзя травмироваться. И еще таблетки по часам мешают. Перед ними обязательно нужно есть. Про них нельзя забывать. Даже если играешь в догонялки или прятки с друзьями на улице, в определенное время нужно домой бежать таблетки пить. И в маске везде ходить. Я не стесняюсь, но иногда люди думают, что я заразный. А я же ношу, чтобы самому не заразиться», — рассказал нам Гоша.

Еще он поделился с нами тем, что очень любит мороженое и суши, но диету соблюдает. Говорит, что бананы есть можно, а цитрусовые нельзя, поэтому на Новый год пришлось обойтись без мандаринов. И еще без оливье, потому что там майонез, который тоже пока нельзя. Вообще пока Гоше много всего нельзя, но очень хочется.

В больнице, где лечится мальчик, пока нет квот на иммунотерапию, поэтому мы обращаемся за помощью к вам. Давайте поможем Гоше скорее вернуться к жизни, в которой все можно. Стоимость восьми флаконов лекарства для мальчика — 1 291 023 рубля.

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