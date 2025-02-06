О чем мечтает Гоша?

В январе мы с вами познакомились с Гошей (для своих — Жорик) и помогли купить для него «Блинцито» на первый курс. Впереди второй курс иммунотерапии, и мальчику снова нужна ваша помощь.

В этот раз нам удалось пообщаться с Гошей и его чудесной семьей лично. И Гоша не только показал нам все свои игрушки и поделки, но и поделился своими планами и переживаниями. «До болезни я ходил на брейк-данс, очень любил танцевать. Я даже 100 отжиманий делал и на голове стоял. Я и сейчас могу! А, нет, не могу пока, у меня катетер стоит. Еще у меня был квадроцикл, а после болезни я хочу научиться кататься на питбайке. И я мечтаю после болезни стать победителем UFC. И хочу стать великим спортсменом». Чтобы осуществить все планы, Гоше нужно скорее вылечиться. В этом ему должна помочь терапия «Блинцито». На второй курс нужно восемь флаконов дорогостоящего лекарства.

«Я по 100 отжиманий делал и на голове стоял. Я и сейчас могу! А, нет, не могу пока, у меня катетер стоит» Видео: Евгения Ванеева

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Уже полгода мальчик лечится от острого лимфобластного лейкоза. Ольга, мама Гоши, говорит, что за это время сын сильно повзрослел, стал очень ответственным. И действительно, Гоша вдумчиво рассказал нам про все лекарства (с названиями!), которые он пьет, и даже про то, когда и как их нужно принимать. И еще поделился с нами тем, что он немного устал жить по режиму. «Мне сильно не хватает движений, хочу вкусняшки есть, как раньше, гулять, как раньше! Чтоб удариться и не переживать, просто пройдет со временем. Сейчас даже ушиб опасен, мне совсем нельзя травмироваться. И еще таблетки по часам мешают. Перед ними обязательно нужно есть. Про них нельзя забывать. Даже если играешь в догонялки или прятки с друзьями на улице, в определенное время нужно домой бежать таблетки пить. И в маске везде ходить. Я не стесняюсь, но иногда люди думают, что я заразный. А я же ношу, чтобы самому не заразиться», — рассказал нам Гоша.

Еще он поделился с нами тем, что очень любит мороженое и суши, но диету соблюдает. Говорит, что бананы есть можно, а цитрусовые нельзя, поэтому на Новый год пришлось обойтись без мандаринов. И еще без оливье, потому что там майонез, который тоже пока нельзя. Вообще пока Гоше много всего нельзя, но очень хочется.