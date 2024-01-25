Думаете о поздравлениях на 23 февраля и 8 марта? Предлагаем вам присоединиться к акции «Подарок от:важных людей»*: направить часть праздничного бюджета в помощь детям и подарить открытки коллегам и друзьям.
*победитель фестиваля СРЕДА в номинации Pro Bono.
Специально для вас наши маленькие и отважные герои (дети, которые проходят лечение в больницах) придумали и создали уникальные рисунки. Посмотреть и выбрать их можно на странице акции.
Открытка на основе такого рисунка будет выделяться на фоне стандартных корпоративных сувениров: ее сохранят и уж точно не забудут на книжной полке или в ящике стола. А вы сделаете доброе дело — поможете онкобольным детям еще один шаг приблизиться к победе над болезнью.
Все собранные во время акции средства пойдут на покупку реактивов для ведущих диагностических лабораторий в области детской онкологии. Точная и подробная диагностика позволяет назначить наиболее эффективную терапию больным детям и внимательно следить за ходом лечения. Но, к сожалению, не все необходимое можно получить за государственный счет.
Вместе мы можем сделать настоящее чудо: помочь подопечным фонда выздороветь и поскорее вернуться домой, к родным и близким. Давайте делать добрые дела и оставаться важными друг для друга, ведь это так просто!
Есть вопрос?
Юлия Филимонова,
координатор акции
тел.: +7 (495) 995-31-05
Новости
От:важные подарки на 23 февраля и 8 марта
Думаете о поздравлениях на 23 февраля и 8 марта? Предлагаем вам присоединиться к акции «Подарок от:важных людей»: направить часть праздничного бюджета в помощь детям и подарить открытки близким, коллегам и друзьям.
Афиша февраля: акции и события
Все для вас: новая акция от фармацевтической компании «Пульс», доставка вкусной еды, удваиваемые отчисления от сети отелей AMAKS Hotels and Resorts, а еще медитация и маникюр с благотворительным бонусом.
Итоги акции «Подарок от:важных людей»
Направить подарочный бюджет на помощь детям, а партнерам подарить открытки, специально нарисованные подопечными фонда, решили в этом году 66 компаний. Ура и спасибо всем!