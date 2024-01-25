От:важные подарки на 23 февраля и 8 марта

Думаете о поздравлениях на 23 февраля и 8 марта? Предлагаем вам присоединиться к акции «Подарок от:важных людей»*: направить часть праздничного бюджета в помощь детям и подарить открытки коллегам и друзьям.

*победитель фестиваля СРЕДА в номинации Pro Bono.

Специально для вас наши маленькие и отважные герои (дети, которые проходят лечение в больницах) придумали и создали уникальные рисунки. Посмотреть и выбрать их можно на странице акции.

Открытка на основе такого рисунка будет выделяться на фоне стандартных корпоративных сувениров: ее сохранят и уж точно не забудут на книжной полке или в ящике стола. А вы сделаете доброе дело — поможете онкобольным детям еще один шаг приблизиться к победе над болезнью.