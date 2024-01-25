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От:важные подарки на 23 февраля и 8 марта

8 февраля 2024Помощь компаний
Текст:
Роман Чертовских
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Думаете о поздравлениях на 23 февраля и 8 марта? Предлагаем вам присоединиться к акции «Подарок от:важных людей»*: направить часть праздничного бюджета в помощь детям и подарить открытки коллегам и друзьям.

*победитель фестиваля СРЕДА в номинации Pro Bono.

Специально для вас наши маленькие и отважные герои (дети, которые проходят лечение в больницах) придумали и создали уникальные рисунки. Посмотреть и выбрать их можно на странице акции.

Открытка на основе такого рисунка будет выделяться на фоне стандартных корпоративных сувениров: ее сохранят и уж точно не забудут на книжной полке или в ящике стола. А вы сделаете доброе дело — поможете онкобольным детям еще один шаг приблизиться к победе над болезнью. 

Отважная художница Алиса
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Все собранные во время акции средства пойдут на покупку реактивов для ведущих диагностических лабораторий в области детской онкологии. Точная и подробная диагностика позволяет назначить наиболее эффективную терапию больным детям и внимательно следить за ходом лечения.  Но, к сожалению, не все необходимое можно получить за государственный счет. 

Вместе мы можем сделать настоящее чудо: помочь подопечным фонда выздороветь и поскорее вернуться домой, к родным и близким. Давайте делать добрые дела и оставаться важными друг для друга, ведь это так просто!

Есть вопрос?

Юлия Филимонова,

координатор акции

тел.: +7 (495) 995-31-05

bvs@podari-zhizn.ru

Новости

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От:важные подарки на 23 февраля и 8 марта

Думаете о поздравлениях на 23 февраля и 8 марта? Предлагаем вам присоединиться к акции «Подарок от:важных людей»: направить часть праздничного бюджета в помощь детям и подарить открытки близким, коллегам и друзьям.

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