Папа подарит Егору квадроцикл

В октябре Егору исполнится четыре, и за это время мальчик дважды оказывался в больнице. Первый раз — когда выявили острый лимфобластный лейкоз, второй — меньше месяца назад с рецидивом.

Впервые болезнь проявилась зимой 2021 года, когда Егору был год. Мальчик начал лечение дома, в Амурской области, и в мае этого года его выписали. Но уже через два месяца случился рецидив, и Егора направили в Российскую детскую клиническую больницу. Анастасия, мама мальчика, говорит что лечение сын переносит «без всяких капризов: надо, значит, надо». Но, к сожалению, готовности лечиться не всегда бывает достаточного: у Егора сложный вариант лейкоза, и два блока химиотерапии не дали нужного результата. Врачи решили заменить стандартное лечение дорогостоящим иммунопрепаратом «Блинцито».

В палате Егор развлекается тем, что смотрит мультики и собирает любимые конструкторы: прямо сейчас он занят набором с супергероями. Нравится мальчику заниматься с логопедом и готовиться к школе вместе с педагогами проекта «Учим-знаем», но самый приятный момент дня — звонки родственникам, по которым Егор очень скучает.

«Госпитализация не стала для сына большим стрессом. Мы ведь с года лечимся, другой жизни Егор не видел. Для него больница — как для других детей поход в детский сад или на прогулку, — рассказывает Анастасия. — Егор понимает, что заболел, что мы поедем домой только когда вылечимся. И очень этого ждет: папа обещал ему подарить квадроцикл на выздоровление, и по младшей сестренке Егор соскучился».

Чтобы скорее выбраться из палаты и встретиться с семьей, Егору нужен дорогостоящий иммунопрепарат «Блинцито». Девять флаконов необходимого лекарства стоят 1 452 401 рубль. Благодаря вашей помощи, мы собрали большую часть этой огромной суммы, но нужно еще.