Ситуация развивается стремительно

Свои первые шаги Ваня сделал в Центре имени Димы Рогачева: именно здесь уже четвертый месяц он лечится от острого лимфобластного лейкоза. Сейчас ему необходим препарат «Блинцито».
«В феврале сын заболел, казалось, обычной простудой: кашель, температура, — рассказывает Виктория, мама Вани. — Но дальше все стало развиваться невероятно быстро. Уже через несколько дней мы оказались в инфекционной больнице с подозрением на коклюш. Еще через несколько дней нас перевели в краевую больницу с диагнозом “лейкоз”, а в марте мы уже поступили в Москву на лечение. Вообще не было времени на осознание и принятие ситуации».
Ване интересно абсолютно все!
Фото: Екатерина Колосова
1 129 645 рублей
на иммунопрепарат «Блинцито» для ВаниПомочь
Началось стандартное лечение, однако после очередного курса химиотерапии у Вани случилась аллергическая реакция на один из основных препаратов: мальчик сначала покрылся пятнами, а затем появились жуткие отеки. Виктория и сам Ваня успели серьезно испугаться, но врачи вовремя сделали все возможное, чтобы снять приступ. Теперь для продолжения лечения необходимо заменить оставшиеся курсы химиотерапии на курс дорогостоящего иммунопрепарата «Блинцито».
Ванечка очень любознательный ребенок, совсем не может сидеть на месте, обожает изучать все вокруг. Ему даже не мешает то, что он постоянно подключен к специальному прибору — инфузомату, благодаря которому лекарства могут поступать в организм непрерывно. Теперь же, когда он научился ходить, для него открылось еще больше возможностей для изучения мира. Правда, пока, Ваня ходит, только если мама рядом: для него важно, чтобы он в любой момент мог схватить ее за палец. Виктория смеется: вроде сын уже может сам передвигаться, но без мамы — никуда!
Для многих пациентов Центр закупает дорогостоящий препарат «Блинцито» за счет государственных средств. Но, к сожалению, государственного финансирования не хватает на всех нуждающихся. Ни количественно («Блинцито» по квоте получает лишь часть тех детей, кому именно он может обеспечить оптимальное лечение), ни качественно (для каких-то случаев квоты на иммунотерапию просто не предусмотрены). Помогите собрать необходимую сумму на препарат, без которого лечение Вани не сдвинется с места. Курс «Блинцито» стоит 1 129 645 рублей.
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