До Нового года меньше месяца, но вы еще успеете принять участие в акции «Подарок от:важных людей»: переведите часть подарочного бюджета в пользу подопечных фонда, подарите открытки коллегам, партнерам и друзьям.
Каждый год мы приглашаем компании к участию в акции «Подарок от:важных людей»: вместо корпоративных сувениров выбрать открытки, которые наши подопечные нарисовали специально для вас, а подарочный бюджет направить на помощь детям. Так вы подарите ребятам шанс на выздоровление, а своим коллегам и партнерам — оригинальные и милые открытки вместо привычных календарей, ручек и блокнотов. Это будет настоящее новогоднее чудо!
В этом году ребята решили рассказать через рисунки, что значит для них радость. Увидеть кошку, обнять сестру, сходить с родителями на речку, — каждая открытка наполнена маленькими и большими радостями. Которых много и в простых вещах: работы детей напоминают нам об этом. Посмотреть и выбрать рисунки для открыток вы можете на специальной странице.
Давайте оставаться важными друг для друга. И пусть Новый год принесет больше радости и счастья. С наступающим!
Контакты
Юлия Филимонова,
координатор акции
тел.: 8 (495) 995-31-05
bvs@podari-zhizn.ru
Новости
«Подарок от:важных людей» — праздник близко
До Нового года меньше месяца, но вы еще успеете принять участие в акции «Подарок от:важных людей»: переведите часть подарочного бюджета в пользу подопечных фонда, подарите открытки коллегам, партнерам и друзьям.
Афиша декабря: акции и события
Рассказываем, какие интересные события запланированы на ближайший месяц и какие покупки помогут развлечь себя, близких и друзей, а также принести помощь подопечным фонда.
Искусство дарить добро
23-24 ноября у вас есть возможность стать обладателем рисунка финалиста конкурса «Рейс будущего». Просто переведите мили в благотворительные фонды проекта «Мили милосердия».