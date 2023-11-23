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«Подарок от:важных людей» — праздник близко

11 декабря 2023Помощь компаний
Текст:
Роман Чертовских
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До Нового года меньше месяца, но вы еще успеете принять участие в акции «Подарок от:важных людей»: переведите часть подарочного бюджета в пользу подопечных фонда, подарите открытки коллегам, партнерам и друзьям.

Каждый год мы приглашаем компании к участию в акции «Подарок от:важных людей»: вместо корпоративных сувениров выбрать открытки, которые наши подопечные нарисовали специально для вас, а подарочный бюджет направить на помощь детям. Так вы подарите ребятам шанс на выздоровление, а своим коллегам и партнерам — оригинальные и милые открытки вместо привычных календарей, ручек и блокнотов. Это будет настоящее новогоднее чудо! 

В этом году ребята решили рассказать через рисунки, что значит для них радость. Увидеть кошку, обнять сестру, сходить с родителями на речку, — каждая открытка наполнена маленькими и большими радостями. Которых много и в простых вещах: работы детей напоминают нам об этом. Посмотреть и выбрать рисунки для открыток вы можете на специальной странице. 

Давайте оставаться важными друг для друга. И пусть Новый год принесет больше радости и счастья. С наступающим!

Контакты

Юлия Филимонова,

координатор акции

тел.: 8 (495) 995-31-05

bvs@podari-zhizn.ru

Новости

Все новости

«Подарок от:важных людей» — праздник близко

До Нового года меньше месяца, но вы еще успеете принять участие в акции «Подарок от:важных людей»: переведите часть подарочного бюджета в пользу подопечных фонда, подарите открытки коллегам, партнерам и друзьям.

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