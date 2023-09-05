Можно ли проапгрейдить себя как благотворителя? Конечно. И получить от этого глубокую эмоциональную отдачу: увидеть, как благодаря вашему участию меняется мир.
А еще вы сможете помогать, сохраняя заботу о себе: ведь важно не забывать о своих потребностях и выбирать тот способ помощи, который удобен прямо сейчас. Сохраняйте себе наш чек-лист, вспоминайте, что уже удалось сделать, стройте планы на будущее.
Узнайте больше об организации, которой помогаете.
Подпишитесь на новости: так можно узнать, каких перемен удалось достичь.
Получите отчет: узнайте, что получилось сделать именно с вашей помощью.
Выберите удобный способ помогать: регулярное пожертвование, участие в акциях или бонусные программы. Или все это вместе.
Расскажите друзьям: может быть, ваш пример вдохновит кого-то попробовать.
Спасибо всем, кто помогает!
Новости
Путь лекарства: от покупки до ребенка
Как работает и чем занимается департамент медицинских программ — сердце фонда? Его главная задача — закупка лекарств для детей в больницах и оборудования для клиник. А приоритет — лучшие цены и, конечно, скорость.
Помогать осознанно: чек-лист благотворителя
Можно ли проапгрейдить себя как благотворителя? Конечно. И получить от этого глубокую эмоциональную отдачу: увидеть, как благодаря вашему участию меняется мир.
Самое большое спасибо — для вас!
Сегодня День благотворительности. Ваш (и наш) день! И мы не просто хотим снова признаться вам в любви, но еще рассказать и показать, сколько любви в этом мире есть для вас. Принимайте!