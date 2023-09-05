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Помогать осознанно: чек-лист благотворителя

9 октября 2023Важное
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Можно ли проапгрейдить себя как благотворителя? Конечно. И получить от этого глубокую эмоциональную отдачу: увидеть, как благодаря вашему участию меняется мир.

А еще вы сможете помогать, сохраняя заботу о себе: ведь важно не забывать о своих потребностях и выбирать тот способ помощи, который удобен прямо сейчас. Сохраняйте себе наш чек-лист, вспоминайте, что уже удалось сделать, стройте планы на будущее.

  • Узнайте больше об организации, которой помогаете.

  • Подпишитесь на новости: так можно узнать, каких перемен удалось достичь.

  • Получите отчет: узнайте, что получилось сделать именно с вашей помощью.

  • Выберите удобный способ помогать: регулярное пожертвование, участие в акциях или бонусные программы. Или все это вместе.

  • Расскажите друзьям: может быть, ваш пример вдохновит кого-то попробовать.

Спасибо всем, кто помогает!

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