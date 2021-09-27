Рельсы-рельсы, баллы-баллы

Чтобы продолжать лечение, детям из регионов, особенно из тех, с которыми закрыто авиасообщение, очень нужны «Баллы Доброты» программы лояльности «РЖД Бонус».
«Баллы Доброты»
программа лояльности «РЖД Бонус»
«Баллы Доброты» — это железнодорожные билеты для подопечных фонда, которым нужно попасть на лечение, консультацию или обследование в московскую клинику. Сейчас в железнодорожных билетах остро нуждаются дети из Белгородской, Воронежской, Курской и других областей, откуда больше нет возможности добраться до места лечения на самолете. Если вы являетесь участниками программы лояльности «РЖД Бонус», пожалуйста, поделитесь накопленными баллами с нашими подопечными.
«Сыну тяжело ездить на машине»
Мише семнадцать лет, он живет в Белгороде. Семь месяцев назад у него нашли апластическую анемию. Все произошло стремительно. «Сыну резко стало плохо, появилось какое-то черное пятно в глазу, — рассказывает Татьяна, мама юноши. — Он сдал общий анализ крови, и результаты очень насторожили врачей. Нас направили к гематологу по месту жительства, и уже через три недели мы оказались на лечении в Центре Димы Рогачева».
Теперь Миша вместе с мамой приезжают каждые два месяца в Центр на терапию. Два курса уже позади, в следующий раз юноша должен будет приехать в ноябре. «В Мишином состоянии очень сложно приезжать в Москву на машине. Поезд — это, конечно, намного комфортнее. Я работаю в детском саду, зарплата у меня небольшая. Мише долго не давали инвалидность, в связи с этим у меня не было больничного листа, то есть отпуск был все время без содержания. Помощь с билетами для нас очень важна, и я благодарна всем, кто переводит баллы».
Миша ездит в Москву на лечение
«Помощь с билетами очень важна»
Уже шесть лет Мирослава из Ростова-на-Дону сражается с проблемами, вызванными врожденным нарушением иммунитета. Ситуация осложняется еще и тем, что длительное время девочке не могли подобрать эффективную терапию. «Последние два года дочь на экспериментальных препаратах, поэтому каждые три месяца мы приезжаем в Центр Димы Рогачева на контроль, — рассказывает Виктория, мама девочки. — Все годы, что болеет дочь, я нахожусь в отпуске по уходу за ней, у меня просто нет возможности работать. Наша семья старается справляться со многими сложностями своими силами. Иногда билеты на поезд нам предоставляет государство, но не каждый раз. Поэтому, конечно, помощь с билетами для нас очень существенна».
Мирослава бывает в Москве каждые три месяца
Как передать баллы в фонд?
Накопленные «Баллы Доброты» программы «РЖД Бонус» вы можете передать для наших подопечных, заполнив специальное заявление на сайте проекта.
Авторизуйтесь на сайте rzd-bonus.ru и в личном кабинете выберите форму обратной связи.
Заполните заявление. Отметьте блок «Благотворительный фонд "Подари жизнь"».
Выберите категорию «Благотворительность» в форме обратной связи и отправьте письмо вместе с заявлением.
Новости
Рельсы-рельсы, баллы-баллы
Чтобы продолжать лечение, детям из регионов, особенно из тех, с которыми закрыто авиасообщение, очень нужны «Баллы Доброты» программы лояльности «РЖД Бонус».
Детям очень нужны «Баллы Доброты»!
На счете фонда — всего 60 баллов. А железнодорожных билетов теперь нужно еще больше: авиасообщение с южными регионами страны закрыто. Мы очень просим вас помочь.
Заканчиваются «Баллы Доброты»!
Это значит, что семьям придется самим покупать билеты на поезд. Однако далеко не у всех родителей есть такая возможность.