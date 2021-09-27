Рельсы-рельсы, баллы-баллы

Мише семнадцать лет, он живет в Белгороде. Семь месяцев назад у него нашли апластическую анемию. Все произошло стремительно. «Сыну резко стало плохо, появилось какое-то черное пятно в глазу, — рассказывает Татьяна, мама юноши. — Он сдал общий анализ крови, и результаты очень насторожили врачей. Нас направили к гематологу по месту жительства, и уже через три недели мы оказались на лечении в Центре Димы Рогачева».

Теперь Миша вместе с мамой приезжают каждые два месяца в Центр на терапию. Два курса уже позади, в следующий раз юноша должен будет приехать в ноябре. «В Мишином состоянии очень сложно приезжать в Москву на машине. Поезд — это, конечно, намного комфортнее. Я работаю в детском саду, зарплата у меня небольшая. Мише долго не давали инвалидность, в связи с этим у меня не было больничного листа, то есть отпуск был все время без содержания. Помощь с билетами для нас очень важна, и я благодарна всем, кто переводит баллы».