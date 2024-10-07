Счастливое число тринадцать

На субботник в Измалково приехал «Фармстандарт»: всего двенадцать человек (плюс один присоединившийся водитель), но как много в итоге сделано! И мы, кажется, знаем, в чем секрет.

И он очень прост. Уже в момент встречи стало понятно, что команда настроена на полноценную работу. Небольшой прогулке по территории усадьбы наши гости тоже были, конечно, рады, но с каким энтузиазмом они взялись за лопаты, грабли и секаторы — это надо было видеть! Даже водитель, который просто привез сотрудников «Фармстандарта» на субботник, потребовал выдать ему резиновые сапоги, дождевик и включился в работу.

Команда «Фармстандарта» к субботнику готова Фото: Юлия Ласкорунская

«Мужчины, пойдемте со мной на деревья!» Да, и еще одна важная деталь, из тринадцати участников шестеро — это мужчины. Поэтому самая тяжелая работа досталась им. Хотя… На сложных участках была замечена хрупкая Полина, которая лихо управлялась с лопатой, перекапывая землю вокруг деревьев. «Такая работа у каждого русского человека в крови! У моей бабушки был свой огород, поэтому сначала грядки, а уж потом все остальное. Плюс я занимаюсь в зале активно, люблю физические нагрузки, — рассказывает Полина Малкина, сотрудница отдела внутренних и внешних коммуникаций. — Но здесь я не поэтому, а потому что душа зовет, хочется помогать, чтобы сердце было на месте. Очень радостно, что такой грандиозный проект, как строительство пансионата для онкобольных детей, существует и что к нему причастна компания, в которой я работаю».

Выходим на объекты Фото: Юлия Ласкорунская 1 из 10

Задач было несколько. Первая: взрыхлить землю вокруг деревьев, оформить клумбы и засыпать мульчей. Вторая: подстричь кусты, чтобы весной они сразу стали расти в нужную сторону. И третья задача (со звездочкой): сформировать клумбы, прополоть, убрать листья, а потом тоже мульчировать. «Мы рассчитывали, что будет больше участников, но начались детские каникулы и не все желающие смогли присоединиться, — рассказывает Марина Бортникова из пресс-службы “Фармстандарта”. — Компания давно сотрудничает с фондом, сейчас финансирует строительство одного из домов, а так уже много лет мы участвуем в других проектах “Подари жизнь”, в том числе собираем новогодние подарки детям в больницы. Мы приехали в Измалково второй раз и видим, что многое изменилось, а строительство продвинулось вперед».

Полина: «Помогаю, чтобы сердце было на месте» Фото: Юлия Ласкорунская 1 из 3