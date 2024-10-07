Счастливое число тринадцать

На субботник в Измалково приехал «Фармстандарт»: всего двенадцать человек (плюс один присоединившийся водитель), но как много в итоге сделано! И мы, кажется, знаем, в чем секрет.
И он очень прост. Уже в момент встречи стало понятно, что команда настроена на полноценную работу. Небольшой прогулке по территории усадьбы наши гости тоже были, конечно, рады, но с каким энтузиазмом они взялись за лопаты, грабли и секаторы — это надо было видеть! Даже водитель, который просто привез сотрудников «Фармстандарта» на субботник, потребовал выдать ему резиновые сапоги, дождевик и включился в работу.
Команда «Фармстандарта» к субботнику готова
Фото: Юлия Ласкорунская
«Мужчины, пойдемте со мной на деревья!» Да, и еще одна важная деталь, из тринадцати участников шестеро — это мужчины. Поэтому самая тяжелая работа досталась им. Хотя… На сложных участках была замечена хрупкая Полина, которая лихо управлялась с лопатой, перекапывая землю вокруг деревьев.
«Такая работа у каждого русского человека в крови! У моей бабушки был свой огород, поэтому сначала грядки, а уж потом все остальное. Плюс я занимаюсь в зале активно, люблю физические нагрузки, — рассказывает Полина Малкина, сотрудница отдела внутренних и внешних коммуникаций. — Но здесь я не поэтому, а потому что душа зовет, хочется помогать, чтобы сердце было на месте. Очень радостно, что такой грандиозный проект, как строительство пансионата для онкобольных детей, существует и что к нему причастна компания, в которой я работаю».
Фото: Юлия Ласкорунская
Задач было несколько. Первая: взрыхлить землю вокруг деревьев, оформить клумбы и засыпать мульчей. Вторая: подстричь кусты, чтобы весной они сразу стали расти в нужную сторону. И третья задача (со звездочкой): сформировать клумбы, прополоть, убрать листья, а потом тоже мульчировать.
«Мы рассчитывали, что будет больше участников, но начались детские каникулы и не все желающие смогли присоединиться, — рассказывает Марина Бортникова из пресс-службы “Фармстандарта”. — Компания давно сотрудничает с фондом, сейчас финансирует строительство одного из домов, а так уже много лет мы участвуем в других проектах “Подари жизнь”, в том числе собираем новогодние подарки детям в больницы. Мы приехали в Измалково второй раз и видим, что многое изменилось, а строительство продвинулось вперед».
Фото: Юлия Ласкорунская
Удивляла скорость, с которой работала команда. Финишная ленточка становилась все ближе, но тут все единогласно приняли решение двигаться дальше. «Аля, у нас отмена!» — в итоге пришлось давать отбой по пицце, которая была уже на подходе. Нет, пока не закончим, никуда не пойдем, сказали все и продолжили стричь, полоть, оформлять клумбы, окапывать деревья и засыпать мульчу.
«Я вообще часто волонтерю — например, в приют для животных с детьми ездим. Компания начала строить дом, и логично, что мы здесь, — говорит Дмитрий Садеев, директор департамента информационно-технического обеспечения. — Я приехал уже второй раз. Впечатлен. Во-первых, на домах появилась обшивка, во-вторых, выровняли гору и стал виден будущий ландшафт вокруг пансионата. Кроме того, все наши кусты посаженные растут. Меня это все очень радует, приятно оставить свой след в истории. Здесь будут жить дети, а мы помогали в строительстве дома для них, обустройстве территории. Единственное, мои дети расстраиваются, что их сюда не пускают. Они бы очень хотели, но пока нет. А вообще я терпеть не могу копать. Но тут беру и копаю. Потому что это другое. Доброе дело не для себя, а для других».
А вы почему сегодня здесь? «Все просто: увидел рассылку и решил, что надо ехать, помочь руками, что-то сделать полезное. Сил много, думаю, приеду еще, и не раз», — Владислав Курганов, администратор технических систем безопасности, был краток: видно было, что не хотел надолго отрываться от работы.
Спасибо, «Фармстандарт», за ваш второй субботник в Измалково. Благодарим всех участников за то, что вы так дружно, активно, легко и весело справились с огромной частью осенних работ. И отдельное спасибо водителю трансфера за решение стать частью этого дружного собрания!
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