Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

Помочь
Новости

Сева — сила!

8 мая 2024События

Не можем не поделиться с вами этим видео: Сева Блинов пришел на концерт амбассадора фонда Марка Тишмана. Все случилось ровно так, как они и загадали год назад, когда познакомились в больнице.

«И еще давайте поприветствуем мою маму! Мама, выходи!» — Сева стоит на сцене перед огромным залом и обращается ко всем с пламенной речью. А год назад мальчик проходил трудное лечение и мечтал наконец-то выписаться.

Сева Блинов пришел в гости к Марку Тишману

Видео: Евгения Ванеева

«Просто мне надоело быть тут, в больнице. Выхожу гулять и понимаю, что все вокруг уже видел много раз. А хочется видеть что-то новое в своей жизни».

Тогда Севе нужна была вторая пересадка и благодаря вам удалось собрать больше 2 000 000 рублей. Лечение давалось непросто, но даже в самые трудные минуты Сева не падал духом. Он включал музыку и танцевал. Теперь лечение позади. Сева приезжает на проверки. А танцевать продолжает: например, на концерте своего большого друга Марка Тишмана.

Поделиться:

Новости

Все новости

Сева — сила!

Не можем не поделиться с вами этим видео: Сева Блинов пришел на концерт амбассадора фонда Марка Тишмана. Все случилось ровно так, как они и загадали год назад, когда познакомились в больнице.

События8.05.2024

Путешествие по снам

Вместе с героями книги Мариам Орлянской «Мой солнечный лучик»: в гости к маленьким пациентам Центра имени Дмитрия Рогачева пришли РисОК и ГрЕчечка, а также любимый всеми детьми фиксик по имени Нолик.

События2.05.2024

Большой Московский цирк в Рогачева

Все знают, что Большой Московский цирк находится на проспекте Вернадского, но 15 апреля он переехал. Ненадолго, но всерьез: артистов встречали в игровой Центра Димы Рогачева. Смехом, улыбками и аплодисментами!

События17.04.2024

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari