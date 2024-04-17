Сева — сила!

Не можем не поделиться с вами этим видео: Сева Блинов пришел на концерт амбассадора фонда Марка Тишмана. Все случилось ровно так, как они и загадали год назад, когда познакомились в больнице.

«И еще давайте поприветствуем мою маму! Мама, выходи!» — Сева стоит на сцене перед огромным залом и обращается ко всем с пламенной речью. А год назад мальчик проходил трудное лечение и мечтал наконец-то выписаться.

«Просто мне надоело быть тут, в больнице. Выхожу гулять и понимаю, что все вокруг уже видел много раз. А хочется видеть что-то новое в своей жизни».



Тогда Севе нужна была вторая пересадка и благодаря вам удалось собрать больше 2 000 000 рублей. Лечение давалось непросто, но даже в самые трудные минуты Сева не падал духом. Он включал музыку и танцевал. Теперь лечение позади. Сева приезжает на проверки. А танцевать продолжает: например, на концерте своего большого друга Марка Тишмана.