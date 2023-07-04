Ход лечения
02.11.2023
Сева приехал на контроль. Все неплохо, можно удалять катетер. Следующая госпитализация в середине января.
26.09.2023
Сева выписан, пока на месяц.
28.08.2023
На 41-й день после трансплантации Сева в стабильном состоянии, трансплантат функционирует, инфекционных эпизодов не было. По лейкозу ремиссия.
Ваша помощь Севе
|1 200 ₽
|1 000 ₽
|700 ₽
|1 000 ₽
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Статьи о Севе
Когда мне грустно, я танцую
Говорит 8-летний Сева, включает музыку и зажигательно исполняется хип-хоп. Проблема только в том, что грустно мальчику бывает часто, потому что он очень устал болеть.