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Сева Блинов

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородСамара
Возраст8 лет
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В ноябре у Севы случился рецидив острого лимфобластного лейкоза. Мальчику требуется повторная трансплантация костного мозга.

Ход лечения

02.11.2023

Сева приехал на контроль. Все неплохо, можно удалять катетер. Следующая госпитализация в середине января.

26.09.2023

Сева выписан, пока на месяц.

28.08.2023

На 41-й день после трансплантации Сева в стабильном состоянии, трансплантат функционирует, инфекционных эпизодов не было. По лейкозу ремиссия.

Весь ход лечения

Ваша помощь Севе

18.07.23
1 200 ₽
18.07.23
1 000 ₽
18.07.23
700 ₽
18.07.23
1 000 ₽
18.07.23
10 000 ₽
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Статьи о Севе

4.07.2023

Когда мне грустно, я танцую

Говорит 8-летний Сева, включает музыку и зажигательно исполняется хип-хоп. Проблема только в том, что грустно мальчику бывает часто, потому что он очень устал болеть.

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