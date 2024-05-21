Напоминаем всем-всем выпускникам (и это уже last call, выпускные совсем скоро): ждем вас для участия в благотворительной акции «Шарим помощь».
«Шарим помощь»
Подробности на странице акции
Вы сдали почти все экзамены? Решили, куда будете поступать? Купили платье, костюм на выпускной? Ждете, когда начнется новая жизнь? Все очень здорово, мы безумно рады за ваши успехи и желаем вам всего самого лучшего. Но нам кажется, что для новой взрослой жизни может не хватать одной маленькой детали. Мы называем ее пин. Это шарик красного цвета, символ жизни, здоровья и радости. Приколите его на платье или лацкан пиджака — и тогда вы точно станете взрослым и ответственным человеком.
Спасибо ребята! 4Б, школа 25, поселок Лоза, Московская область
Фото: из личного архива
Дорогие выпускники, дорогие родители, присоединяйтесь к акции «Шарим помощь»: сделайте донат в фонд, чтобы поддержать ребят, которые сейчас проходят лечение в больницах и получите на память пин в виде красного шарика. Очень ждем вас. Будьте вместе со школами, классами и ребятами, которые уже объявили о своем участии.
А еще мы хотим поделиться с вами отличной новостью: все ученики 4Б класса, 27 человек, уже с нами! Огромное спасибо ребятам и классному руководителю Анастасии Минченко. Замечательная история и отличный пример для выпускников всех классов.
Давайте с нами!
Татьяна Хазбулатова,
координатор акции
+7 (925) 213-92-55,
Новости
«Шарим помощь»: пора, пора!
Напоминаем всем-всем выпускникам (и это уже last call, выпускные совсем скоро): ждем вас для участия в благотворительной акции «Шарим помощь».
Аэрофлот умножает на два
Новости для участников программы «Аэрофлот Бонус»: все пожертвованные в июне «Мили Милосердия» будут удвоены компанией Аэрофлот. Не упустите прекрасную возможность помочь детям.
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Важные новости: аккаунт фонда «Подари жизнь» теперь есть и на видеохостинге RUTUBE. Подписывайтесь и делитесь в комментариях, какие видео вам были бы интересны.