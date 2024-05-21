«Шарим помощь»: пора, пора!

Напоминаем всем-всем выпускникам (и это уже last call, выпускные совсем скоро): ждем вас для участия в благотворительной акции «Шарим помощь».

Вы сдали почти все экзамены? Решили, куда будете поступать? Купили платье, костюм на выпускной? Ждете, когда начнется новая жизнь? Все очень здорово, мы безумно рады за ваши успехи и желаем вам всего самого лучшего. Но нам кажется, что для новой взрослой жизни может не хватать одной маленькой детали. Мы называем ее пин. Это шарик красного цвета, символ жизни, здоровья и радости. Приколите его на платье или лацкан пиджака — и тогда вы точно станете взрослым и ответственным человеком.

Дорогие выпускники, дорогие родители, присоединяйтесь к акции «Шарим помощь»: сделайте донат в фонд, чтобы поддержать ребят, которые сейчас проходят лечение в больницах и получите на память пин в виде красного шарика. Очень ждем вас. Будьте вместе со школами, классами и ребятами, которые уже объявили о своем участии.

А еще мы хотим поделиться с вами отличной новостью: все ученики 4Б класса, 27 человек, уже с нами! Огромное спасибо ребятам и классному руководителю Анастасии Минченко. Замечательная история и отличный пример для выпускников всех классов.