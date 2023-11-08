Искусство дарить добро

23-24 ноября у вас есть возможность стать обладателем рисунка финалиста конкурса «Рейс будущего». Просто переведите мили в благотворительные фонды проекта «Мили милосердия».

В середине августа «Аэрофлот» объявил конкурс детского рисунка «Рейс будущего», приуроченному к вековому юбилею авиакомпании. Юным художникам предлагалось изобразить путешествие будущего: какими могли бы быть самолеты, авиамаршруты и сервис на борту еще через сто лет.

Сегодня компания разыгрывает 14 картин юных художников, финалистов конкурса детского рисунка «Рейс будущего». Вы можете стать обладателем одной из них, совершив пожертвование миль в один из благотворительных фондов проекта «Мили милосердия».

В итоге будут определены 14 участников, пожертвовавших наибольшее количество миль. А первые пять получат возможность выбрать понравившуюся картину.

Как принять участие в розыгрыше?

Сделайте пожертвования миль: 23–24.11.2023 ;

Минимальная сумма пожертвования: 20 000 миль ;

Количество пожертвований: не ограничено.



Результаты акции будут опубликованы 29 ноября 2023 на сайте авиакомпании.