Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Публикации
Новости

Искусство дарить добро

23 ноября 2023Помощь компаний
Поделиться:

23-24 ноября у вас есть возможность стать обладателем рисунка финалиста конкурса «Рейс будущего». Просто переведите мили в благотворительные фонды проекта «Мили милосердия».

В середине августа «Аэрофлот» объявил конкурс детского рисунка «Рейс будущего», приуроченному к вековому юбилею авиакомпании. Юным художникам предлагалось изобразить путешествие будущего: какими могли бы быть самолеты, авиамаршруты и сервис на борту еще через сто лет. 

Сегодня компания разыгрывает 14 картин юных художников, финалистов конкурса детского рисунка «Рейс будущего». Вы можете стать обладателем одной из них, совершив пожертвование миль в один из благотворительных фондов проекта «Мили милосердия».

В итоге будут определены 14 участников, пожертвовавших наибольшее количество миль. А первые пять получат возможность выбрать понравившуюся картину.

Как принять участие в розыгрыше?

  • Сделайте пожертвования миль: 23–24.11.2023;

  • Минимальная сумма пожертвования: 20 000 миль;

  • Количество пожертвований: не ограничено.

Результаты акции будут опубликованы 29 ноября 2023 на сайте авиакомпании.

Узнать подробности

На сайте авиакомпании «Аэрофлот»

Новости

Все новости

Искусство дарить добро

23-24 ноября у вас есть возможность стать обладателем рисунка финалиста конкурса «Рейс будущего». Просто переведите мили в благотворительные фонды проекта «Мили милосердия».

Помощь компаний 23.11.2023

Самый лучший день (в офисе)

Сегодня пятница, а в этот рабочий день всегда хочется чего-то необычного. Предлагаем вам выйти за рамки строго дозволенного (в офисе), но сделать это так, чтобы и вам стало веселее, и подопечные фонда получили помощь.

Помощь компаний 10.11.2023

Афиша ноября: акции и события

У нас много новых акций, участвуя в которых, можно помогать детям, не замечая. На любой вкус: от покупки подарков до утилизации отходов. А еще приглашаем вас и ваших детей на уникальное событие «ДНК осеннего леса».

Помощь компаний 8.11.2023

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari