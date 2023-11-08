23-24 ноября у вас есть возможность стать обладателем рисунка финалиста конкурса «Рейс будущего». Просто переведите мили в благотворительные фонды проекта «Мили милосердия».
В середине августа «Аэрофлот» объявил конкурс детского рисунка «Рейс будущего», приуроченному к вековому юбилею авиакомпании. Юным художникам предлагалось изобразить путешествие будущего: какими могли бы быть самолеты, авиамаршруты и сервис на борту еще через сто лет.
Сегодня компания разыгрывает 14 картин юных художников, финалистов конкурса детского рисунка «Рейс будущего». Вы можете стать обладателем одной из них, совершив пожертвование миль в один из благотворительных фондов проекта «Мили милосердия».
В итоге будут определены 14 участников, пожертвовавших наибольшее количество миль. А первые пять получат возможность выбрать понравившуюся картину.
Как принять участие в розыгрыше?
Сделайте пожертвования миль: 23–24.11.2023;
Минимальная сумма пожертвования: 20 000 миль;
Количество пожертвований: не ограничено.
Результаты акции будут опубликованы 29 ноября 2023 на сайте авиакомпании.
Узнать подробности
На сайте авиакомпании «Аэрофлот»
Новости
Искусство дарить добро
23-24 ноября у вас есть возможность стать обладателем рисунка финалиста конкурса «Рейс будущего». Просто переведите мили в благотворительные фонды проекта «Мили милосердия».
Самый лучший день (в офисе)
Сегодня пятница, а в этот рабочий день всегда хочется чего-то необычного. Предлагаем вам выйти за рамки строго дозволенного (в офисе), но сделать это так, чтобы и вам стало веселее, и подопечные фонда получили помощь.
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