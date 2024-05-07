Субботники в Измалково продолжаются

Первые выезды компаний в строящийся пансионат «Измалково» состоялись осенью, и мы рады, что летом у нас снова гости. И много! Кто-то приехал уже не в первый раз, но и есть и новички. Рассказываем о двух событиях.

Строительство пансионата «Измалково» — самый масштабный и амбициозный проект фонда «Подари жизнь». Мы строим его для детей, которые могут лечиться амбулаторно, то есть ездить в больницу только на процедуры и обследования. Строительные работы начались два года назад, и уже в следующем году в пансионате будут жить дети. Спасибо сотрудникам группы «Дело» и биотехнологической компании BIOCAD за то, что включились в проект, помогли навести порядок на территории парка и вообще были с нами. Благодаря вам мы стали еще на один шаг ближе к нашей мечте.

Ярко, весело, радостно, доброжелательно, оптимистично! Фото: Андрей Бохан

С заботой о большой семье Метеослужбы обещали в прошедшую пятницу дождь, но прогноз не сбылся. К счастью для сотрудников группы компаний «Дело», которые приехали на субботник в пансионат «Измалково». Деревья в парке усадьбы прикрывали собравшихся от солнца, и гости могли трудиться с удовольствием и без помех. «Сегодня мы показываем, что нам важно заботиться не только о семье внутри компании, но и о нашей большой семье — об обществе, — субботник открыла Елена Свирина, заместитель генерального директора по финансам и устойчивому развитию ГК «Дело». — Такие мероприятия — это вклад группы компаний «Дело» в здоровое развитие российского общества».

Елена Свирина о важности социальной ответственности компаний Автор: Юлия Ласкорунская

После небольшой презентации о прошлом и будущем усадьбы Измалково все приступили к работе. Многие уже были на первом субботнике осенью, но с тех пор дел в усадьбе меньше не стало: нужно было прополоть клумбы, пересадить или посадить цветы, убрать упавшие ветки и постричь кусты. Несмотря на объем трудов, работали весело и радостно, с улыбками, шутками и энтузиазмом. Ведь помогать фонду и его подопечным приятно всегда, а в хорошую погоду и в компании коллег — приятно вдвойне. А после субботника гостей усадьбы ждали фуршет и экологический квиз.

Раздача инвентаря Автор: Юлия Ласкорунская 1 из 7

«Я здесь второй раз. Приятно видеть, как пространство усадьбы меняется к лучшему, приятно видеть результаты своих трудов, — рассказал Андрей Чувычкин, начальник отдела по устойчивому развитию и охране окружающей среды ПАО “ТрансКонтейнер”. — К этому субботнику мы готовились с прошлого года, с радостью пришли и будем дальше участвовать! Сотрудники заранее спрашивали, скоро ли мероприятие, и разобрали все места за пару дней. Даже конкурс был! Нужно помогать, ведь дети — наше будущее, и каждая жизнь важна. Этим все сказано!» «Я впервые на таком мероприятии. Решила посмотреть усадьбу и поучаствовать в общем деле. Хочется, чтобы ребята, которые будут жить здесь, видели красоту и радовались, выходя из дома. Важно помогать в этом деле, ведь кто поможет, если не мы! Работается приятно, погода хорошая, и место замечательное, — поделилась впечатлениями участница субботника Ирина Пилюгина. — Мне очень понравилась презентация планов по обустройству пансионата. Хочется, чтобы скорее здесь было так, как запланировано. И в домах, и снаружи».

Встреча в усадьбе Фото: Андрей Бохан 1 из 11

Счастливые лица большой команды Сотрудники биотехнологической компании BIOCAD приехали на субботник в Измалково со всех концов Москвы и Московской области. Большой белый автобус колесил по столице и пригородам, собирая волонтеров, но некоторые проделали путь до усадьбы сами. Как например, Евгения, которая вышла из дома в шесть утра, проехала 150 километров на разных видах транспорта, а заключительную часть маршрута прошла пешком: от платформы до Измалкова. И все ради чего? Ради встреч (с коллегами), новых знакомств (с фондом), приятной работы на свежем воздухе и детей, которые однажды будут жить в построенном пансионате и гулять по парку, обустройством которого занимались летом 2024 года сотрудники BIOCAD.

Сегодня мы здесь, потому что понимаем, для кого сажаем цветы и деревья. Это возможность здесь и сейчас помочь тем, для кого мы ежедневно трудимся в лабораториях и на производстве. Екатерина Сидорова, руководитель отдела устойчивого развития

«В нашей компании есть разные форматы волонтерских активностей, обычно мы проводим около двадцати мероприятий в год. Это выездные донорские акции и новогодние аукционы с необычными лотами в пользу разных фондов, интеллектуальное волонтерство и поездки в приюты к животным, а также озеленение территорий, — рассказывает Екатерина Сидорова, руководитель отдела устойчивого развития. — Но все они связаны непосредственно со спецификой деятельности компании. Например, сегодня мы здесь, потому что понимаем, для кого сажаем цветы и деревья. Это возможность здесь и сейчас помочь тем, для кого мы ежедневно трудимся в лабораториях и на производстве. Долгосрочность, эффективность, целесообразность и прозрачность сотрудничества — это основа нашего партнерства с некоммерческими организациями. Мы уверены, что положительный пример очень важен, и поддерживаем, когда коллеги делятся своими впечатлениями в социальных сетях. Наши сотрудники — своего рода амбассадоры в своих комьюнити. Своими публикациями и рассказом о личном опыте они показывают, что персональная социальная ответственность — это часть жизни современного человека и помогать можно самыми разными способами».

Евгения Овчинникова и Алексей Бурцев Фото: Андрей Бохан