Субботники в Измалково продолжаются

Первые выезды компаний в строящийся пансионат «Измалково» состоялись осенью, и мы рады, что летом у нас снова гости. И много! Кто-то приехал уже не в первый раз, но и есть и новички. Рассказываем о двух событиях.
Строительство пансионата «Измалково» — самый масштабный и амбициозный проект фонда «Подари жизнь». Мы строим его для детей, которые могут лечиться амбулаторно, то есть ездить в больницу только на процедуры и обследования. Строительные работы начались два года назад, и уже в следующем году в пансионате будут жить дети. Спасибо сотрудникам группы «Дело» и биотехнологической компании BIOCAD за то, что включились в проект, помогли навести порядок на территории парка и вообще были с нами. Благодаря вам мы стали еще на один шаг ближе к нашей мечте.
Ярко, весело, радостно, доброжелательно, оптимистично!
Фото: Андрей Бохан
С заботой о большой семье
Метеослужбы обещали в прошедшую пятницу дождь, но прогноз не сбылся. К счастью для сотрудников группы компаний «Дело», которые приехали на субботник в пансионат «Измалково». Деревья в парке усадьбы прикрывали собравшихся от солнца, и гости могли трудиться с удовольствием и без помех.
«Сегодня мы показываем, что нам важно заботиться не только о семье внутри компании, но и о нашей большой семье — об обществе, — субботник открыла Елена Свирина, заместитель генерального директора по финансам и устойчивому развитию ГК «Дело». — Такие мероприятия — это вклад группы компаний «Дело» в здоровое развитие российского общества».
Елена Свирина о важности социальной ответственности компаний
Автор: Юлия Ласкорунская
После небольшой презентации о прошлом и будущем усадьбы Измалково все приступили к работе. Многие уже были на первом субботнике осенью, но с тех пор дел в усадьбе меньше не стало: нужно было прополоть клумбы, пересадить или посадить цветы, убрать упавшие ветки и постричь кусты. Несмотря на объем трудов, работали весело и радостно, с улыбками, шутками и энтузиазмом. Ведь помогать фонду и его подопечным приятно всегда, а в хорошую погоду и в компании коллег — приятно вдвойне. А после субботника гостей усадьбы ждали фуршет и экологический квиз.
Автор: Юлия Ласкорунская
«Я здесь второй раз. Приятно видеть, как пространство усадьбы меняется к лучшему, приятно видеть результаты своих трудов, — рассказал Андрей Чувычкин, начальник отдела по устойчивому развитию и охране окружающей среды ПАО “ТрансКонтейнер”. — К этому субботнику мы готовились с прошлого года, с радостью пришли и будем дальше участвовать! Сотрудники заранее спрашивали, скоро ли мероприятие, и разобрали все места за пару дней. Даже конкурс был! Нужно помогать, ведь дети — наше будущее, и каждая жизнь важна. Этим все сказано!»
«Я впервые на таком мероприятии. Решила посмотреть усадьбу и поучаствовать в общем деле. Хочется, чтобы ребята, которые будут жить здесь, видели красоту и радовались, выходя из дома. Важно помогать в этом деле, ведь кто поможет, если не мы! Работается приятно, погода хорошая, и место замечательное, — поделилась впечатлениями участница субботника Ирина Пилюгина. — Мне очень понравилась презентация планов по обустройству пансионата. Хочется, чтобы скорее здесь было так, как запланировано. И в домах, и снаружи».
Фото: Андрей Бохан
Счастливые лица большой команды
Сотрудники биотехнологической компании BIOCAD приехали на субботник в Измалково со всех концов Москвы и Московской области. Большой белый автобус колесил по столице и пригородам, собирая волонтеров, но некоторые проделали путь до усадьбы сами. Как например, Евгения, которая вышла из дома в шесть утра, проехала 150 километров на разных видах транспорта, а заключительную часть маршрута прошла пешком: от платформы до Измалкова. И все ради чего? Ради встреч (с коллегами), новых знакомств (с фондом), приятной работы на свежем воздухе и детей, которые однажды будут жить в построенном пансионате и гулять по парку, обустройством которого занимались летом 2024 года сотрудники BIOCAD.
Сегодня мы здесь, потому что понимаем, для кого сажаем цветы и деревья. Это возможность здесь и сейчас помочь тем, для кого мы ежедневно трудимся в лабораториях и на производстве.Екатерина Сидорова, руководитель отдела устойчивого развития
«В нашей компании есть разные форматы волонтерских активностей, обычно мы проводим около двадцати мероприятий в год. Это выездные донорские акции и новогодние аукционы с необычными лотами в пользу разных фондов, интеллектуальное волонтерство и поездки в приюты к животным, а также озеленение территорий, — рассказывает Екатерина Сидорова, руководитель отдела устойчивого развития. — Но все они связаны непосредственно со спецификой деятельности компании. Например, сегодня мы здесь, потому что понимаем, для кого сажаем цветы и деревья. Это возможность здесь и сейчас помочь тем, для кого мы ежедневно трудимся в лабораториях и на производстве. Долгосрочность, эффективность, целесообразность и прозрачность сотрудничества — это основа нашего партнерства с некоммерческими организациями. Мы уверены, что положительный пример очень важен, и поддерживаем, когда коллеги делятся своими впечатлениями в социальных сетях. Наши сотрудники — своего рода амбассадоры в своих комьюнити. Своими публикациями и рассказом о личном опыте они показывают, что персональная социальная ответственность — это часть жизни современного человека и помогать можно самыми разными способами».
Евгения Овчинникова и Алексей Бурцев
Фото: Андрей Бохан
«Проект показался мне интересным, место тоже, встретиться и пообщаться с коллегами — это всегда хорошо, — делится впечатлениями Евгения. — Да, можно просто съездить посадить очередное дерево, но тут мы делаем нечто большее. И доброе. Я знала немного о том, куда мы едем, но полностью прочувствовала все уже здесь. С одной стороны, понятно, зачем строятся домики — быть в больнице для детей испытание. Но то, что благодаря пансионату увеличится количество ребят, которые смогут в клинике получить необходимую терапию, — это, конечно, потрясающая история. Возможность участвовать в таких проектах очень вдохновляет».
Всего на субботнике собралось больше сорока человек. И мотивация у каждого своя. «Я вообще всю жизнь за красоту, которая радует и лечит. У меня есть дача, где я сажаю деревья и цветы, — рассказывает Алексей. — Уже три года участвую в разных волонтерских мероприятиях компании, хотя не все могу по личным обстоятельствам. А вот это мой формат! Такие активности мне ближе и привычнее. Сажаю и вспоминаю годы учебы в университете, где изучал в том числе названия лекарственных трав на латыни. Вот, например, сегодня у нас кровохлебка — sanguisorba. Здорово, что однажды здесь будет город-сад».
Договорить, однако, нам не дали. Алексей нарасхват — именно его указаний ожидает целая группа девушек, которые вместе с ним готовили клумбу под посадку той самой кровохлебки. Клумба пока не кажется Алексею идеальной. Работа продолжается. А мы ждем в нашем пансионате новых гостей.
Благодарим всех, кто приехал в Измалково на субботники. Вы нам здорово помогли! Огромное спасибо также компании EXVITA и лично Алине Зайнеевой за предоставленную воду.
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Субботники в Измалково продолжаются
Первые выезды компаний в строящийся пансионат «Измалково» состоялись осенью, и мы рады, что летом у нас снова гости. И много! Кто-то приехал уже не в первый раз, но и есть и новички. Рассказываем о двух событиях.
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