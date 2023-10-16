Субботники в Измалково

Да, они состоялись: первые, долгожданные, осенние. В строящийся пансионат «Измалково» приехали сотрудники группы «Дело» и фармацевтической фирмы «Пульс», чтобы подготовить парк к зиме и высадить растения. И теперь мы можем точно сказать: продолжим весной.

Мы всегда рады гостям, особенно, таким. Активным, добросердечным, трудолюбивым, которые с азартом и улыбкой берутся за любое дело! Первыми, осенью, у нас оказались люди, которые работали даже несмотря на дождь — да, и в субботу, и в воскресенье шел дождь. Для фонда эти встречи стали не просто большой помощью, но и огромной радостью. Спасибо нашим первооткрывателям: теперь субботники станут регулярными, будем встречаться, общаться, работать и дружить. Ждем всех весной. И тех, кто уже был, и тех, кто только собирается.

«Строительство пансионата "Измалково" — самый масштабный и амбициозный проект фонда "Подари жизнь". Мы строим его

для детей, которые могут лечиться амбулаторно, то есть ездить в больницу только на процедуры и обследования. Строительство началось два года назад, и уже в следующем году в пансионате будут жить дети. Мы рады, что группа компаний “Дело” и компания “Пульс” первыми приняли участие в благоустройстве территории. Благодаря вашей помощи мы уже видим, как территория будущего пансионата становится ухоженнее и лучше. Спасибо большое», — поделилась впечатлением Екатерина Шергова, директор фонда «Подари жизнь».

От всего сердца благодарим всех, кто был с нами в Измалково! Спасибо за помощь и солнечное настроение! Будем ждать вас в гости снова!