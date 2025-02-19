«Цветок лотоса» распустился в Центре Димы Рогачева

Его придумал и создал Евгений Бухалов, друг фонда «Подари жизнь». Почти два месяца назад он приступил к работе над светодиодной люстрой, и вот она зажглась в главном холле Центра детской гематологии.
Евгений объявил о своем намерении на платформе «Друзья фонда», рассказал подробности и пригласил всех, кому нравится проект, поддержать его. Время от времени он выкладывал фото создаваемой люстры, так что все желающие могли видеть этапы большого пути. Как только работа была закончена, «Цветок» отправился в больницу.
Евгений Бухалов: «Я решил сделать для ребят то, что могу сделать только я, — собрать люстру»
Видео: Евгения Ванеева
И вот теперь все могут увидеть его не только в холле, но и отражающимся в огромных окнах даже с улицы! Невероятная красота, радость и вдохновение. Мы спросили у Евгения, почему он решился на этот проект, в чем его смысл и доволен ли он тем, что получилось.
«Люстры — это мое хобби: я создаю их вручную, они уникальны, у каждой свой собственный дизайн. Я искренне верю, что красота в жизни человека не менее важна, чем хлеб насущный. Так случилось, что несколько лет назад в моей жизни появился фонд “Подари жизнь”, и я узнал о настоящих маленьких героях, которые ведут сложную и долгую борьбу с тяжелыми болезнями и выходят из нее победителями благодаря помощи очень многих людей. Я тоже захотел помочь и сделать для ребят то, что могу сделать только я, — собрать прекрасную люстру.
Фото: Виктория Бухалова
Первую люстру в форме бриллианта мы продали на аукционе, который провели на платформе «Друзья фонда “Подари жизнь”» года три назад. А вот сейчас я решил сделать подарок для ребят, которые лечатся в Центре детской гематологии имени Дмитрия Рогачева. Чтобы, глядя на “Цветок лотоса”, они радовались, улыбались и забывали о трудностях.
Чтобы сделать такую люстру, нужны проволока и светодиоды. И, разумеется, немного волшебства, точнее идея: цветок лотоса — это, конечно, непростая во всех смыслах фигура. Я бы даже сказал, что это такая сакральная геометрия. И цветок, и люстра обладают магией и энергией. Лотос — это вообще символ чистоты, мира, долголетия, здоровья и везения.
Евгений Бухалов, автор, творец, создатель и даритель «Цветка лотоса»
Фото: Юлия Ласкорунская
Мы повесили люстру, и теперь она будет гореть всегда. И днем, и ночью. Как только мы вошли в холл больницы, то сразу поняли, что она сюда чудесно впишется. А главное, она может быть именно такого размера, который я и задумал: два на два метра.
Когда я понял, что технически все выполнимо, и получил полное одобрение Центра Рогачева, то сразу приступил к работе. Так как я вхожу в сообщество “Друзья фонда”, завел событие на платформе, объяснил, что делаю и почему, и получил мощнейшую поддержку. Друзья писали комментарии, аплодировали, радовались моей идее. Кроме того, мы собрали больше 22 тысяч рублей в помощь детям, и это тоже невероятно важно.
22 600 рублей
Было собрано в поддержку события
В сообществе мы все, конечно, нацелены на то, чтобы поддерживать друг друга. Воплотить идею в жизнь непросто, нужно много сил. А еще ребята из сообщества помогли мне привезти люстру в Центр. Для этого мне все равно пришлось ее немного разобрать (а потом собрать обратно), но я очень удивился, когда увидел, что она может складываться, как гармошка.
И вот теперь она заняла свое место, зажглась и горит! Надо сказать, что пока я испытываю сложные чувства: решил даже вернуться на следующий день и посмотреть, как она там без меня. Но я, конечно, отдал свое детище в очень хорошие руки и доволен этим.
«Самое время сказать: “Елочка, гори!” — и начать думать о новом проекте»
Фото: Юлия Ласкорунская
Пока мы работали, вокруг крутилась маленькая Диана: она сейчас лечится в Центре. Ей не терпелось, она бегала и постоянно спрашивала: “Когда же вы включите, когда же вы включите?” Но дождалась и радостно хлопала в ладоши. Ей очень понравилось. А еще кто-то из наблюдающих сказал, что люстра напомнила ему северное сияние. Такой же восторг.
Кстати, яркость люстры можно регулировать. И не только пультом, но еще и в приложении в телефоне. Думаю, что когда рядом в холле на Новый год традиционно поставят елку, то наш “Цветок лотоса” будет восприниматься как перевернутая елка. Самое время сказать: “Елочка, гори!” — и начать думать о новом проекте».
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