У нас елки, а у вас?

Две недели елочного марафона подходят к концу: в каждое отделение каждой больницы, которой помогает «Подари жизнь», пришли Дед Мороз и Снегурочка, артисты и друзья фонда. Было весело, празднично и с подарками.

Да, каждый год мы заботимся о том, чтобы у детей был праздник. Самый настоящий: с красивой елкой, новогодними поздравлениями и подарками (которые ребятам покупаете вы, наши дорогие благотворители). В больницах на Новый год остается много детей, и к ним с удовольствием приходят артисты. Открыли елочный марафон в этом году (как и всегда) артисты театра Олега Табакова. С новым представлением, в центре которого, конечно, старая как мир история: про то, как плохо быть плохим и как хорошо быть хорошим.

Самые желанные гости декабря Фото: Илья Алпацкий

Первый спектакль должен был пройти в Российской детской клинической больнице, и вдруг выяснилось, что Дед Мороз потерял… нет, не голову, а бороду! Что же делать? Пришлось срочно бежать в Центр Димы Рогачева (через дорогу) за реквизитом, благо там он оказался. Сказочных гостей тем временем уже ждали. Самые маленькие зрители сидели на стульчиках, а подростки, вежливо уступив места, с любопытством смотрели представление из коридора. Но в снежки играли, конечно, все. И песенку о любви, которая растопила сердце Снежной Королеве, слушали с большим любопытством. Однако больше всего дети радовались Деду Морозу. Который забыл не только бороду, но и то, что детям надо дарить подарки. Хорошо, что Снегурочка вовремя напомнила, и все ребята, и большие, и маленькие, получили подарки. Это ли не чудо, — удивленно посмотрел малыш на маму и вдруг спросил, не надо ли ему было загадать себе еще и самосвал. А те дети, которые не смогли прийти на спектакль сами (самочувствие или противопоказания), ждали гостей в палатах. Все получили именно то, о чем мечтали!

Сказочные гости из театра Олега Табакова Фото: Илья Алпацкий 1 из 11

В Морозовской больнице ждали артистов «Москонцерта» со сказкой «Морозко», но из-за болезни двух артистов это представление, увы, не состоялось. Однако Дед Мороз и Снегурочка к детям пришли. И все равно было весело: с загадками, хороводами, фотосессией и прочими забавами. Каждый ребенок получил именной подарок. И все были в восторге, даже не на 100, а на 200 процентов! Очень радостно было видеть мальчишек-подростков с NERFами. Они их тут же распаковали, всем показывали, радовались и уверяли, что это самый долгожданный подарок на свете. Девочкам огромное удовольствие доставили косметические наборы. 17-летняя Алена сразу сказала, что сделает себе самый красивый макияж на Новый год. И поблагодарила всех, кто покупает подарки детям в больницы! И напоследок — невероятно трогательный момент: один из детей не смог прийти на праздник из-за плохого самочувствия, а когда Дед Мороз пришел к нему в палату сам, оказалось, что ребенок спит. Тогда дедушка повесил подарок на ручку двери и велел сделать фото, как он машет мальчику рукой.

Дед Мороз (из Москонцерта) в Морозовской больнице Фото: Сергей Валиев

В этом году артисты театра Олега Табакова поздравили детей в Центре нейрохирургии им. Бурденко, во всех отделениях РДКБ и Центра Димы Рогачева, а также в Морозовской больнице. Несмотря на последние числа декабря, в Бурденко детей в отделениях было много и почти все смогли выйти в холл. Координаторы и волонтеры позаботились о том, чтобы в больнице царило радостное предвкушение праздника: сначала в коридоре появились подарки в огромных ярко-красных пакетах. Потом к ним добавились красивые воздушные шары. А затем состоялось шоу: веселое и задорное, шуточное и озорное, праздничное и торжественное. Со снежками, огоньками, елочкой и хороводом.

Подарки готовы Фото: Сергей Валиев 1 из 11

А в Московский областной онкодиспансер приехали студенты класса Евгении Дмитриевой со сказкой «12 месяцев». Ребята сотворили настоящее чудо. Почти полтора часа малыши не могли оторваться: смотрели, сопереживали, участвовали. Несмотря на отсутствие декораций, простые костюмы и грим, актерам удалось разыграть настолько убедительную историю, что все зрители (и маленькие, и большие) активно поддерживали и сопереживали главным героям, верили всему, что происходило на импровизированной сцене. А после сказки дети и их родители очень долго не хотели отпускать артистов: обнимались, фотографировались, благодарили. Евгения Дмитриева пообещала приехать в гости к ребятам еще не раз. Очень ждем!

Евгения Дмитриева со студентами Фото: Юлия Стужук 1 из 9