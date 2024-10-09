Весь мир для Миры

У четырехлетней Мирославы куча дел: столько городов ей нужно увидеть, столько гор такого близкого к дому Алтая покорить. Но она в больнице. И главная задача у нее сейчас — победить острый лимфобластный лейкоз.

Мира заболела в июле. В больницу Бийска ее привезли с пневмонией, но выписать домой не смогли: анализ крови показал острый лимфобластный лейкоз. Сейчас девочка чувствует себя неплохо, терапия прошла без особых побочных эффектов и заставила лейкоз отступить. Но возвращаться домой пока рано. Главное сейчас — сделать так, чтобы болезнь не вернулась. Для этого Мире необходим иммунопрепарат «Блинцито», который стоит 645 212 рублей .

«Сначала было тяжело: два месяца дочка провела на антибиотиках, врачам никак не удавалось сбить температуру, чтобы начать основное лечение, — делится Ольга, мама девочки. — Мира даже ни разу не спросила меня, чем именно она больна, просто терпеливо переносила бесконечные сдачи крови, уколы и пункции. Часто плакала, а сейчас привыкла. Да и лечение наконец-то стало не таким активным».

Мира любит пересматривать фотографии в мамином телефоне и просит напомнить, куда это они ездили, где были. В первые путешествия по горам и заповедникам родители начали брать ее совсем малышкой, поэтому сейчас в палате она тоскует по былым приключениям. О том, чтобы завести собаку, пришлось на время забыть: из-за лейкоза у девочки началась аллергия. А вот объездить весь мир — план вполне реальный. Чтобы воплотить его в жизнь, необходимо, как говорят врачи, закрепить ремиссию.

Для этого нужен иммунопрепарат «Блинцито», и мы просим вас помочь его купить: в больнице, где лечится Мира, в Барнауле, на него нет квот. Всего нужно 645 212 рублей. Часть этой суммы уже собрана, но нужно еще.