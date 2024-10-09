У четырехлетней Мирославы куча дел: столько городов ей нужно увидеть, столько гор такого близкого к дому Алтая покорить. Но она в больнице. И главная задача у нее сейчас — победить острый лимфобластный лейкоз.
Мира заболела в июле. В больницу Бийска ее привезли с пневмонией, но выписать домой не смогли: анализ крови показал острый лимфобластный лейкоз. Сейчас девочка чувствует себя неплохо, терапия прошла без особых побочных эффектов и заставила лейкоз отступить. Но возвращаться домой пока рано. Главное сейчас — сделать так, чтобы болезнь не вернулась. Для этого Мире необходим иммунопрепарат «Блинцито», который стоит 645 212 рублей.
Мире хочется путешествовать, покорять горы, реки и моря
Фото: из личного архива
Нужно 645 212 рублей
На иммунопрепарат «Блинцито» для МирыПомочь
«Сначала было тяжело: два месяца дочка провела на антибиотиках, врачам никак не удавалось сбить температуру, чтобы начать основное лечение, — делится Ольга, мама девочки. — Мира даже ни разу не спросила меня, чем именно она больна, просто терпеливо переносила бесконечные сдачи крови, уколы и пункции. Часто плакала, а сейчас привыкла. Да и лечение наконец-то стало не таким активным».
Мира любит пересматривать фотографии в мамином телефоне и просит напомнить, куда это они ездили, где были. В первые путешествия по горам и заповедникам родители начали брать ее совсем малышкой, поэтому сейчас в палате она тоскует по былым приключениям. О том, чтобы завести собаку, пришлось на время забыть: из-за лейкоза у девочки началась аллергия. А вот объездить весь мир — план вполне реальный. Чтобы воплотить его в жизнь, необходимо, как говорят врачи, закрепить ремиссию.
Для этого нужен иммунопрепарат «Блинцито», и мы просим вас помочь его купить: в больнице, где лечится Мира, в Барнауле, на него нет квот. Всего нужно 645 212 рублей. Часть этой суммы уже собрана, но нужно еще.
Новости
Весь мир для Миры
У четырехлетней Мирославы куча дел: столько городов ей нужно увидеть, столько гор такого близкого к дому Алтая покорить. Но она в больнице. И главная задача у нее сейчас — победить острый лимфобластный лейкоз.
«Мама, у нас опять не будет собаки?»
Больше всего на свете шестилетняя Аня мечтает о собаке. Что та будет встречать ее дома, весело вилять хвостом и приносить в зубах мяч. Юлия, мама девочки, обещает, что собака обязательно будет. Вопрос только в том когда.
Сложная география Арсения
Он сам из Нового Уренгоя, лечится в Казани, а хочет больше всего в Пермь, где у него живет любимая бабушка. Обычно именно там Арсений вместе с братом весело проводит каникулы. Но это лето стало исключением.