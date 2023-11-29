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Время добрых подарков

4 декабря 2023Анонсы
Текст:
Елена Шевченко
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Мы очень хотим, чтобы дети, которые не смогут уехать из больниц домой на праздники, получили подарки на Новый год. Поможете? У нас есть все, чтобы сделать это легко и просто, не ломая голову и не стоя в снежных пробках.

Купить подарок

Осуществить мечту каждого ребенка

Каждый год в декабре каждый ребенок, волею судеб оказавшийся в больнице, мечтает об одном: на Новый год уехать домой. Что делать, если не получается? Если перерыв в лечении невозможен, а самочувствие оставляет желать лучшего? Все просто. Праздник должен сам прийти к детям — и тут нам нужна ваша помощь.

Как исполнить мечту

  • Мы подготовили список того, что больше всего хотелось бы получить детям на Новый год.

  • Сделали удобную страницу, где можно все посмотреть и выбрать.

  • Под каждым подарком разместили ссылки на маркетплейсы: вы можете выбираете, где вам удобно оформить заказ.

Переходите по ссылке и все увидите сами.

«Добрая елка» в магазинах «Винни»

Если вы хотите купить подарок сами, это можно сделать в магазинах, которые принимают участие в акции. Выберите открытку с пожеланиями на доброй елке, найти в магазине игрушку, оплатите и оставьте на кассе. В канун Нового года дети получат ваши подарки из рук Деда Мороза и Снегурочки.

Адрес доставки

119048, г. Москва,

ул. Доватора, д. 13, подъезд 2А

Будни, с 10.00 до 19.00

Тел. +7 (926) 010‑05‑65

Новости

Все новости

Время добрых подарков

Мы очень хотим, чтобы дети, которые не смогут уехать из больниц домой на праздники, получили подарки на Новый год. Поможете? У нас есть все возможности сделать это легко и просто, не ломая голову и не стоя в снежных пробках.

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