Мы очень хотим, чтобы дети, которые не смогут уехать из больниц домой на праздники, получили подарки на Новый год. Поможете? У нас есть все, чтобы сделать это легко и просто, не ломая голову и не стоя в снежных пробках.
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Осуществить мечту каждого ребенка
Каждый год в декабре каждый ребенок, волею судеб оказавшийся в больнице, мечтает об одном: на Новый год уехать домой. Что делать, если не получается? Если перерыв в лечении невозможен, а самочувствие оставляет желать лучшего? Все просто. Праздник должен сам прийти к детям — и тут нам нужна ваша помощь.
Как исполнить мечту
Мы подготовили список того, что больше всего хотелось бы получить детям на Новый год.
Сделали удобную страницу, где можно все посмотреть и выбрать.
Под каждым подарком разместили ссылки на маркетплейсы: вы можете выбираете, где вам удобно оформить заказ.
Переходите по ссылке и все увидите сами.
«Добрая елка» в магазинах «Винни»
Если вы хотите купить подарок сами, это можно сделать в магазинах, которые принимают участие в акции. Выберите открытку с пожеланиями на доброй елке, найти в магазине игрушку, оплатите и оставьте на кассе. В канун Нового года дети получат ваши подарки из рук Деда Мороза и Снегурочки.
Адрес доставки
119048, г. Москва,
ул. Доватора, д. 13, подъезд 2А
Будни, с 10.00 до 19.00
Тел. +7 (926) 010‑05‑65
Новости
Время добрых подарков
Мы очень хотим, чтобы дети, которые не смогут уехать из больниц домой на праздники, получили подарки на Новый год. Поможете? У нас есть все возможности сделать это легко и просто, не ломая голову и не стоя в снежных пробках.
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