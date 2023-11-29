Время добрых подарков

Мы очень хотим, чтобы дети, которые не смогут уехать из больниц домой на праздники, получили подарки на Новый год. Поможете? У нас есть все, чтобы сделать это легко и просто, не ломая голову и не стоя в снежных пробках.

Купить подарок Осуществить мечту каждого ребенка

Каждый год в декабре каждый ребенок, волею судеб оказавшийся в больнице, мечтает об одном: на Новый год уехать домой. Что делать, если не получается? Если перерыв в лечении невозможен, а самочувствие оставляет желать лучшего? Все просто. Праздник должен сам прийти к детям — и тут нам нужна ваша помощь.

Как исполнить мечту Мы подготовили список того, что больше всего хотелось бы получить детям на Новый год.

Сделали удобную страницу, где можно все посмотреть и выбрать.

Под каждым подарком разместили ссылки на маркетплейсы: вы можете выбираете, где вам удобно оформить заказ. Переходите по ссылке и все увидите сами. «Добрая елка» в магазинах «Винни» Если вы хотите купить подарок сами, это можно сделать в магазинах, которые принимают участие в акции. Выберите открытку с пожеланиями на доброй елке, найти в магазине игрушку, оплатите и оставьте на кассе. В канун Нового года дети получат ваши подарки из рук Деда Мороза и Снегурочки.