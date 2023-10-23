Ярославу Медину, пациенту Центра онкологии имени Н. Н. Блохина, нужны переливания донорских гранулоцитов: вторая группа крови, резус-фактор любой.
Ярославу четыре года. Он приехал лечиться в Москву, Центр онкологии Блохина из Кемеровской области. У мальчика диагностировали острый лимфобластный лейкоз, было назначено лечение, но, увы, начались осложнения, которые привели к сепсису (заражению крови). Сейчас Ярослав в реанимации, в палате интенсивной терапии. Очень важно, чтобы как можно быстрее мальчик получил переливания донорских гранулоцитов, без которых ему будет гораздо сложнее выбраться из сложившейся ситуации.
Вторая группа, резус-фактор любой
Гранулоциты переливают крайне редко — только в случаях серьезных инфекционных осложнений при резко сниженном уровне собственных лейкоцитов. Это очень сложный и трудоемкий вид лечения, и доктора стараются применять его как можно реже. Если уж кому-то назначили переливания гранулоцитов, значит, ситуация тяжелая и другого выхода нет.
Обращаем ваше внимание, что донор гранулоцитов должен будет приехать в больницу трижды. Сперва надо сдать анализ крови. Далее вам позвонит врач и договорится о времени гранулоцитафереза. Во второй раз в больницу необходимо подъехать на инъекцию препарата для стимуляции выхода гранулоцитов в кровь. В третий раз — непосредственно на гранулоцитаферез, который длится 90-130 минут.
На анализы надо приезжать в БУДНИЕ ДНИ с 8.30 до 11.00, натощак (желательно в предыдущий вечер не есть жирного).
В отделении переливания донор должен предупредить врача, что будет сдавать гранулоциты для Ярослава Медина.
О своем намерении обследоваться для сдачи гранулоцитов сообщите, пожалуйста, координатору: 8 (925) 585-85-37 или по эл. почте info@donors.ru. В письме не забудьте указать свой контактный телефон.
Не забудьте паспорт!
Дорогие доноры, мы вас очень ждем
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Ярославу нужны донорские гранулоциты
Пациенту Центра онкологии имени Н. Н. Блохина нужны доноры со второй группой крови, резус-фактор любой.
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