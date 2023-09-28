ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина» (РОНЦ)
г. Москва, Каширское шоссе, д. 23
Каширская
+7 (499) 324 - 62 - 37 c 8:30 до 15:00, +7 (499) 324 - 63 - 90 с 15:00 до 16:00
Пн.-Пт. с 8.30 до 12.00
Регистрация в Москве и Московской области не требуется. Иностранные граждане могут здесь сдавать кровь, если есть документы, подтверждающие нахождение на территории РФ не менее года.
Для доноров
Приходя на кроводачу, не забудьте взять с собой общегражданский паспорт!
Если вы ранее были донором и затем сменили фамилию (в связи с замужеством или по иным причинам), нужен также подтверждающий документ — например, свидетельство о браке.
Отзывы доноров
Сдаю в этом отделении постоянно, все четко по оформлению, очереди большой нет, персонал медицинский, который непосредственно ставит системы , профессиональный.
Это лучшее ОПК в Москве. Домашняя атмосфера, приветливые сотрудники, к каждому донору отношение как к гостю дорогому. Очередей не видела, максимум 2-3 человека. Врачи, лаборанты — профессионалы. Заботятся о донорах как о детях. Кому плед принести, укутать, кому попить, кому окошко приоткрыть. Очень приятно приходить сюда. Хорошее настроение на целый день.