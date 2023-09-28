Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Стать донором
Где сдать кровь в Москве

НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина

Поделиться:
Здесь можно сдать цельную кровь и тромбоциты для пациентов этой клиники. Внимание! 30 декабря 2022 года по техническим причинам приема доноров крови не будет!

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина» (РОНЦ)

Адрес:

г. Москва, Каширское шоссе, д. 23

Метро:

Каширская

Телефон:

+7 (499) 324 - 62 - 37 c 8:30 до 15:00, +7 (499) 324 - 63 - 90 с 15:00 до 16:00

Сайт:

https://yadonor.ru/bloodstations/moskva_blohina

Часы работы:

Пн.-Пт. с 8.30 до 12.00

Внимание!

Регистрация в Москве и Московской области не требуется. Иностранные граждане могут здесь сдавать кровь, если есть документы, подтверждающие нахождение на территории РФ не менее года.

Для доноров

Приходя на кроводачу, не забудьте взять с собой общегражданский паспорт!
Если вы ранее были донором и затем сменили фамилию (в связи с замужеством или по иным причинам), нужен также подтверждающий документ — например, свидетельство о браке.

Читать далее

Отзывы доноров

Ольга 29.09.2023

Сдаю в этом отделении постоянно, все четко по оформлению, очереди большой нет, персонал медицинский, который непосредственно ставит системы , профессиональный.

Саетлана28.09.2023

Это лучшее ОПК в Москве. Домашняя атмосфера, приветливые сотрудники, к каждому донору отношение как к гостю дорогому. Очередей не видела, максимум 2-3 человека. Врачи, лаборанты — профессионалы. Заботятся о донорах как о детях. Кому плед принести, укутать, кому попить, кому окошко приоткрыть. Очень приятно приходить сюда. Хорошее настроение на целый день.

Все отзывы

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari