Здесь будут жить и выздоравливать дети

В июне стартовала серия летних субботников на территории строящегося пансионата «Измалково». Первыми сюда приехали сотрудники ГК «Дело», всего больше восьмидесяти взрослых и двадцать детей!

Пообщаться с коллегами в неформальной обстановке и поддержать самый амбициозный проект фонда «Подари жизнь» для представителей группы компаний уже добрая традиция. А еще они помогли со строительством пансионата финансово: полностью оплатили отделку одного из домиков для детей.

Фото: Игорь Дылдин

Плюс в карму Сейчас территорию пансионата можно условно разделить на две части: парк с усадебным домом Самариных и строительную площадку, где возводятся разноцветные домики для проживания детей на амбулаторном этапе лечения. Сотрудники ГК «Дело» приехали сюда в третий раз и с радостью отметили изменения: как похорошели отреставрированные здания, как подросли высаженные в прошлый визит кустарники, каким ухоженным стал парк. И конечно, как далеко успела продвинуться стройка. «Я очень впечатлена объемом проведенной работы, — поделилась Елена Бирина, специалист по инвестициям и бизнес-планированию УК “Дело”. — В прошлый раз я была здесь, когда домики были еще на этапе фундамента. Тогда мы проводили субботник возле усадебного дома, и видно, что наши труды сохранили и приумножили. Здорово, что дети и родители смогут проводить такое непростое для них время в таком чудесном месте».

Елена Свирина и Вадим Ковалев Фото: Игорь Дылдин 1 из 3

Участников субботника поприветствовала Елена Свирина, заместитель генерального директора УК «Дело» по финансам и устойчивому развитию. «Очень рада видеть здесь тех, кто регулярно приезжает в пансионат, и тех, кто приехал впервые, — обратилась к присутствующим Елена. — Сегодня мы чувствуем запрос на смыслы. Для нас важно делать вклад в развитие общества, где живем мы и будут жить наши дети. Поэтому я благодарна каждому за то, что сегодня вы здесь!»

Сегодня мы чувствуем запрос на смыслы. Для нас важно делать вклад в развитие общества, где живем мы и будут жить наши дети. Я благодарна каждому за то, что сегодня вы здесь! Елена Свирина, заместитель генерального директора УК «Дело» по финансам и устойчивому развитию

Затем сотрудников поприветствовала директор фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова: «Спасибо за то, что приезжаете сюда уже не в первый раз. Конечно, всем хочется, чтобы здесь начали жить те, для кого строится этот пансионат. И благодаря таким людям, как вы, в этом году мы наконец-то закончим работу. Ремонт нельзя закончить, только остановить. Со стройкой примерно то же самое». Приглашенный гость, председатель Общественной палаты города Москвы Вадим Ковалев рассказал участникам субботника о том, что такое корпоративное волонтерство, о плюсах вовлеченности бизнеса в благотворительность и о видах волонтерства, которые доступны каждому из нас: можно помогать руками, как в случае с субботником, можно, например, стать автоволонтером для семей, которым нужно добраться от аэропорта до больницы, также есть другие способы помощи.

Фото: Игорь Дылдин 1 из 8

«Например, вы бухгалтер и в свое свободное время помогаете фонду с финансовыми отчетами. Или вы пиарщик и помогаете обновить сайт, сделать классную коллаборацию, — рассказал гость. — За поддержку некоммерческих организаций вы по меньшей мере получите плюс в карму. Я в это верю. Как только я делаю что-то хорошее, то сразу нахожу парковочное место на самой загруженной улице. Зато, когда не получается припарковаться, думаю про себя: “Ага, Вадим, надо срочно задонатить благотворительному фонду”. И это всегда работает». Детям — квест, взрослым — тимбилдинг После вдохновляющих речей участникам субботника захотелось поскорее взяться за работу. Волонтеры выдали им перчатки, лопаты, тяпки и каски (ведь на этот раз посадка цветов планировалась на строительной площадке, а там безопасность превыше всего!), провели к назначенному месту и обрисовали план работы. Сотрудники ГК «Дело» поделились на пары и принялись за дело.

За поддержку некоммерческих организаций вы по меньшей мере получите плюс в карму. Как только я делаю что-то хорошее, то сразу нахожу парковочное место на самой загруженной улице. Вадим Ковалев, председатель Общественной палаты города Москвы

За несколько часов они высадили вокруг домиков пансионата розовые кусты, лилейники и хосты, ирисы и флоксы. Работали бережно: готовили ямы для посадки, расправляли корни растений, засыпали их землей, поливали, параллельно говорили с коллегами обо всем на свете и любовались результатами своих трудов. Получился очень качественный тимбилдинг. «На мой взгляд, этот формат мероприятий один из самых полезных, — отметил Андрей Чувычкин, начальник отдела по устойчивому развитию и охране окружающей среды ПАО “Трансконтейнер”. — Сотрудники, которые обычно находятся в разных отделах и даже разных офисах и редко видятся друг с другом, могут лично встретиться и пообщаться в неформальной обстановке. Это значительно укрепляет взаимодействие с коллегами, дает возможность быть наравне с теми, кто выше по должности, и в перспективе упрощает рабочую коммуникацию».

Строительство пансионата все ближе к завершению Фото: Игорь Дылдин 1 из 6