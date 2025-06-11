Здесь будут жить и выздоравливать дети

В июне стартовала серия летних субботников на территории строящегося пансионата «Измалково». Первыми сюда приехали сотрудники ГК «Дело», всего больше восьмидесяти взрослых и двадцать детей!
Пообщаться с коллегами в неформальной обстановке и поддержать самый амбициозный проект фонда «Подари жизнь» для представителей группы компаний уже добрая традиция. А еще они помогли со строительством пансионата финансово: полностью оплатили отделку одного из домиков для детей.
Фото: Игорь Дылдин
Плюс в карму
Сейчас территорию пансионата можно условно разделить на две части: парк с усадебным домом Самариных и строительную площадку, где возводятся разноцветные домики для проживания детей на амбулаторном этапе лечения. Сотрудники ГК «Дело» приехали сюда в третий раз и с радостью отметили изменения: как похорошели отреставрированные здания, как подросли высаженные в прошлый визит кустарники, каким ухоженным стал парк. И конечно, как далеко успела продвинуться стройка.
«Я очень впечатлена объемом проведенной работы, — поделилась Елена Бирина, специалист по инвестициям и бизнес-планированию УК “Дело”. — В прошлый раз я была здесь, когда домики были еще на этапе фундамента. Тогда мы проводили субботник возле усадебного дома, и видно, что наши труды сохранили и приумножили. Здорово, что дети и родители смогут проводить такое непростое для них время в таком чудесном месте».
Фото: Игорь Дылдин
Участников субботника поприветствовала Елена Свирина, заместитель генерального директора УК «Дело» по финансам и устойчивому развитию.
«Очень рада видеть здесь тех, кто регулярно приезжает в пансионат, и тех, кто приехал впервые, — обратилась к присутствующим Елена. — Сегодня мы чувствуем запрос на смыслы. Для нас важно делать вклад в развитие общества, где живем мы и будут жить наши дети. Поэтому я благодарна каждому за то, что сегодня вы здесь!»
Сегодня мы чувствуем запрос на смыслы. Для нас важно делать вклад в развитие общества, где живем мы и будут жить наши дети. Я благодарна каждому за то, что сегодня вы здесь!Елена Свирина,заместитель генерального директора УК «Дело» по финансам и устойчивому развитию
Затем сотрудников поприветствовала директор фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова: «Спасибо за то, что приезжаете сюда уже не в первый раз. Конечно, всем хочется, чтобы здесь начали жить те, для кого строится этот пансионат. И благодаря таким людям, как вы, в этом году мы наконец-то закончим работу. Ремонт нельзя закончить, только остановить. Со стройкой примерно то же самое».
Приглашенный гость, председатель Общественной палаты города Москвы Вадим Ковалев рассказал участникам субботника о том, что такое корпоративное волонтерство, о плюсах вовлеченности бизнеса в благотворительность и о видах волонтерства, которые доступны каждому из нас: можно помогать руками, как в случае с субботником, можно, например, стать автоволонтером для семей, которым нужно добраться от аэропорта до больницы, также есть другие способы помощи.
Фото: Игорь Дылдин
«Например, вы бухгалтер и в свое свободное время помогаете фонду с финансовыми отчетами. Или вы пиарщик и помогаете обновить сайт, сделать классную коллаборацию, — рассказал гость. — За поддержку некоммерческих организаций вы по меньшей мере получите плюс в карму. Я в это верю. Как только я делаю что-то хорошее, то сразу нахожу парковочное место на самой загруженной улице. Зато, когда не получается припарковаться, думаю про себя: “Ага, Вадим, надо срочно задонатить благотворительному фонду”. И это всегда работает».
Детям — квест, взрослым — тимбилдинг
После вдохновляющих речей участникам субботника захотелось поскорее взяться за работу. Волонтеры выдали им перчатки, лопаты, тяпки и каски (ведь на этот раз посадка цветов планировалась на строительной площадке, а там безопасность превыше всего!), провели к назначенному месту и обрисовали план работы. Сотрудники ГК «Дело» поделились на пары и принялись за дело.
За поддержку некоммерческих организаций вы по меньшей мере получите плюс в карму. Как только я делаю что-то хорошее, то сразу нахожу парковочное место на самой загруженной улице.Вадим Ковалев,председатель Общественной палаты города Москвы
За несколько часов они высадили вокруг домиков пансионата розовые кусты, лилейники и хосты, ирисы и флоксы. Работали бережно: готовили ямы для посадки, расправляли корни растений, засыпали их землей, поливали, параллельно говорили с коллегами обо всем на свете и любовались результатами своих трудов. Получился очень качественный тимбилдинг.
«На мой взгляд, этот формат мероприятий один из самых полезных, — отметил Андрей Чувычкин, начальник отдела по устойчивому развитию и охране окружающей среды ПАО “Трансконтейнер”. — Сотрудники, которые обычно находятся в разных отделах и даже разных офисах и редко видятся друг с другом, могут лично встретиться и пообщаться в неформальной обстановке. Это значительно укрепляет взаимодействие с коллегами, дает возможность быть наравне с теми, кто выше по должности, и в перспективе упрощает рабочую коммуникацию».
Фото: Игорь Дылдин
Пока взрослые сажали цветы, волонтеры фонда провели для детей квест-бродилку по территории усадьбы. По сохранившимся письмам, которыми некогда обменивались ее жители, нужно было найти и нанести на специальную карту описываемые в них локации. Получилось увлекательное погружение в историю Измалкова.
«Я радуюсь, что в этом году мы привлекли детей наших сотрудников, — поделилась Елена Свирина. — Конечно, для них это скорее развлечение, но важно показывать, что их родители не просто живут работой и домашними делами, но и находят в себе силы на что-то большее. Сегодня вот собственными руками формируют место, где будут жить и выздоравливать дети. Всем нам уже не терпится увидеть пансионат, когда стройка закончится и он наконец-то будет готов принять жильцов!»
Фонд «Подари жизнь» сердечно благодарит ГК «Дело» за участие в субботнике и поддержку такого важного проекта, за отзывчивость, чуткость и вовлеченность! Без таких людей, как вы, стройка пансионата «Измалково» была бы невозможна. Спасибо каждому, кто нашел в себе силы и время принять участие в этом событии!
Новости
Здесь будут жить и выздоравливать дети
В июне стартовала серия летних субботников на территории строящегося пансионата «Измалково». Первыми сюда приехали сотрудники ГК «Дело», всего больше восьмидесяти взрослых и двадцать детей!
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