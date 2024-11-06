Жора, который очень любит жить

«Как же мы будем без тебя, Гоша» — так со слезами на глазах парня провожали воспитатели детского сада… в школу! Потому что девятилетний Гоша (для своих — Жорик) просто никого не может оставить равнодушным.
Станцевать? Пожалуйста! Придумать пародию? Пожалуйста! Слепить, нарисовать, подружить и подружиться. Громко смеяться, наслаждаться едой — все это и многое другое Жорик делает с улыбкой и задором чуть ли не с пеленок. Он буквально не может сидеть на месте и не падает духом даже сейчас, несмотря на сложное (и дорогое) лечение от острого лимфобластного лейкоза.
Сложное — потому что после очередного курса химиотерапии у Жоры случилась аллергическая реакция на один из основных препаратов: появились жуткие отеки, и он не мог дышать. Дорогое — потому что врачи решили, что теперь для продолжения лечения необходимо заменить оставшиеся курсы химиотерапии на курс иммунопрепарата «Блинцито».
Фото из личного архива
968 268 рублей
на иммунопрепарат «Блинцито» для ГошиПомочь
Впервые болезнь проявила себя в июне: сильные боли в спине, носовые кровотечения, высокая температура. И все это началось у Жоры за сотни километров от дома, когда он вместе с родителями был на море. Ольга, мама мальчика, начала еще там экстренно водить сына по врачам, но результата не было. Они оперативно вернулись домой. Не сразу, но диагноз был поставлен, и теперь мальчик лечится в Московском онкологическом диспансере.
Ольга много рассказывала о том, как было страшно первый месяц, когда у твоего ребенка были странные симптомы и врачи не могли понять, в чем дело. О том, как они всей семьей стойко восприняли диагноз и как намерены бороться. О том, как сын сильно расстраивается, что нельзя больше общаться с друзьями лично, заводить новых, лазить по деревьям, много гулять, то есть жить как он привык.
Наш разговор закончился на фразе «Ой, я побежала, у нас опять борьба с больничным супом». Просто Жоре очень не нравится диета, которой приходится держаться. И чтобы как-то поддержать сына, Ольга старается готовить сама его любимые блюда. Например, недавно были бургеры. Да, булочка диетическая, но зато котлета настоящая, домашняя.
Мы просим вас помочь Жорику скорее вылечиться, чтобы он снова мог есть все, что обожает, и делать все, что любит. Шесть флаконов иммунопрепарата «Блинцито» стоят 968 268 рублей.
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