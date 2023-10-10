Болезни Артема чуть больше месяца, но сколько всего уже произошло за это время. Сначала мальчик лечился в Курске, потом переехал в Москву. Начинал бороться с лейкозом, а теперь надо избавляться еще и от назойливой инфекции.

«Попал в школу только на один день. На следующий уже лег в больницу. Жаль, хотелось, конечно, учиться, а не лечиться. Но ничего, сейчас уже стало гораздо лучше: начал принимать новое лекарство, и состояние сразу изменилось. Я в медицинские подробности решил не погружаться, чтобы не расстраиваться. Знаю, что моя болезнь связана с кровью. Настроен бороться. Уже борюсь», — односложно, серьезно и по-мужски рассказывает 15-летний Артем .

Артем скромный и умным парень. А в ближайшую субботу у него день рождения

Болезнь заявила о себе в самом конце августа, когда в планах у Артема была школа, 10 класс, гуманитарное направление. На коже появились мелкие синячки, температура стала повышаться, пришлось идти к врачу, сдавать анализы. Как только появилось подозрение, что это лейкоз, мальчика положили в больницу. Сначала все шло неплохо, но потом началось воспаление в носу. Да такое серьезное, что Артема срочно отправили в Москву, в Российскую детскую клиническую больницу.

Терапия идет по плану, хорошо помогает подобранный противогрибковый препарат «Креземба». Настроение у Артема нормальное, на этой неделе он даже начал учиться в больничной школе. Хотя на первый план ставит не учебу, а лечение. «Математику особо не люблю, больше гуманитарные науки интересуют. Много читаю сейчас православной литературы. По дому скучаю, конечно».

Отлично, что найден препарат, который действительно помогает от неприятных осложнений. Артему понадобится еще как минимум два курса, а это 458 832 рубля. Помогите нам собрать эту сумму.