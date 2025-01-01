«Ветер перемен» — это четырехдневная реабилитационная программа, которая подарит вам массу новых впечатлений.

Вы проживете несколько дней в палатках на острове, научитесь управлять парусными катамаранами, будете встречать закаты и рассветы, купаться в Волге, играть, отдыхать и общаться. Все расходы, связанные с проведением программы, оплачивает фонд. А вам нужно только самостоятельно доехать до переправы на остров.

«Надышаться можно только ветром» Основное занятие — это, конечно, парусный спорт. Но ходить под парусом мы будем по мере появления ветра, а если ветра не будет — будем отдыхать на острове, ходить на соседние острова на моторе, купаться и играть. После прохождения инструктажа мы в первый же день выйдем на воду вместе с инструкторами и отработаем на практике все, что нам рассказали. Каждый сможет попробовать себя в разных ролях: кто-то будет рулевым, кто-то шкотовым, кто-то будет помогать откренивать судно или займет почетное место «фигуры на носу». На следующий день можно будет отправиться в самостоятельное плавание, а инструкторы будут рядом на моторной лодке. Можно посмотреть соседние острова или просто погонять по ветру. За время программы вы узнаете много новых слов и понятий. Сможете научиться отличать фордевинд от бейдевинда, научитесь ходить галсами и узнаете, в каких случаях нужно опустить шверт, а в каких поднять. А еще... Мы предложим вам пострелять из лука, походить по слеклайну, сразиться в торнбол, поиграть в настольные игры и многое другое. Любители рыбалки могут взять с собой удочки и порыбачить. Рекомендуем обязательно взять купальники и плавки — ведь в этом районе есть залив, в котором вода всегда около 30 градусов!

Как живем и что едим Мы живем на острове на Волге. На острове не будет никого, кроме участников программы, сотрудников и волонтеров фонда «Подари жизнь», а также инструкторов парусного клуба «Лига ветра». Каждая семья проживает в отдельной палатке, в вашем распоряжении также надувной туристический коврик и теплый спальник (выдерживает даже минусовую температуру). Еда походная, готовить будем сами на костре или газовой плитке (волонтеры сориентируют и помогут). В меню: на завтрак — каши и бутерброды, чай, кофе.

на обед — суп, второе (крупы, макароны, картошка с мясными или рыбными консервами, сосиски, шашлык).

на ужин — основное блюдо (крупы, макароны, картошка с мясными или рыбными консервами, сосиски, шашлык) и салат. Если есть желание и возможность, вы можете взять с собой на общий стол что-нибудь вкусное (например, домашние закрутки, что-то к чаю, фрукты). Есть очень маленький холодильник, хранить в нем запасы на все дни не получится, но положить самое необходимое можно. На острове есть электричество — небольшой генератор и солнечная батарея (при пасмурной погоде этот ресурс ограничен). Количество розеток небольшое, поэтому, зарядить что-либо в любой момент не получится. Оборудован горячий душ, но на всякий случай лучше взять с собой влажные салфетки для личной гигиены.

Что взять с собой Обязательно: кружку (лучше железную, но можно и пластиковую);

ложку и вилку (железные или пластиковые, но не одноразовые);

средство от насекомых (на острове есть комары);

средство от солнца с высокой степенью защиты (на воде очень легко обгореть);

умывальные принадлежности;

полотенце;

фляжку или бутылку для воды, а на случай прохладной погоды — термос. По желанию: простынки или тонкие пледы — если жарко, можно раскрыть спальник (он очень теплый), постелить одну простынку или плед и укрыться другой простынкой или пледом;

сидушку — она пристегивается на попу, и тогда можно в любом месте сесть и комфортно себя чувствовать (продается в спортивных магазинах);

фонарик (лучше налобный);

надувную подушку (также под голову можно класть свернутые вещи);

складной нож (можно один на семью). Одежда и обувь Одеваться лучше «капусткой», то есть в несколько слоев одежды (если прохладно, накинуть сверху кофту, если жарко, снять и остаться в футболке). Главное, чтобы вам было комфортно в выбранной одежде. Возьмите одежду по погоде плюс что-то теплое для вечера.

Непромокаемые штаны и куртка (целлофановый дождевик не очень удобен) пригодятся в дождливую погоду. Если у вас нет ничего подходящего, напишите нам, мы постараемся решить этот вопрос — у нас есть большой запас непромокаемой одежды.

Термобелье или свитер с теплыми штанами (в случае прохладной погоды и для ночей). Желательно иметь резервный комплект.

В солнечную погоду — рубашка с длинными рукавами (для защиты от солнца).

Плавки или купальник — при хорошей погоде можно купаться в Волге в свое удовольствие.

Обязательно бейсболка или кепка с возможностью фиксации к одежде или на шее (любит улетать за борт).

Обувь для лодки — в жару удобнее всего босиком, но если хотите обуться, то лучше спортивные сандалии с хорошей фиксацией на ноге, кеды (хоть и промокнут — все равно согревают), кроксы (которые держатся на пятке) или неопреновые тапки. Шлепки, вьетнамки — не годятся!

Обувь для берега — сандалии, кроссовки или ботинки (сапоги — по погоде). Обязательно нужна вторая обувь!

Общий принцип экипировки: на воде промокнуть легко, а если нет солнца и промокаешь — мерзнешь, соответственно, на берегу у вас должна быть возможность переодеться в сухую и теплую одежду и обувь. Если вы поняли, что вам некомфортно дальнейшее пребывание на воде (устали, замерзли или промокли), вы можете сказать об этом инструктору и сойти на берег в любой момент. Фотоаппарат Мы постараемся сделать так, чтобы съемка была ежедневной, но успеть за всеми лодками будет непросто. После программы фотографии будут обрабатываться в течение 2 месяцев, а потом мы пришлем вам ссылку на архив фотографий, и вы сможете их скачать.

Если у вас есть свой фотоаппарат, и вам нравится запечатлевать то, что происходит вокруг — конечно, берите свой фотоаппарат. Но учтите, что фотографировать на воде с телефоном или фотоаппаратом опасно — они могут улететь за борт или промокнуть. Другие гаджеты Решение о том, брать их или не брать, остается на ваше усмотрение — программа будет довольно насыщенной, но вы всегда можете выбрать, чем заняться. Возможности регулярно заряжать много гаджетов не будет, захватите с собой портативные аккумуляторы. Мобильная связь и интернет Лучше всего работает Мегафон (и мобильная связь, и мобильный интернет).

МТС и Билайн не так хорошо и бесперебойно. Аптечка Наш опыт показал, что нам не удается предусмотреть все ситуации, так как есть лекарства, которые хорошо помогают одному и не очень помогают другому. Возьмите с собой те лекарства, вы обычно используете и держите в домашней аптечке. Например, классический набор путешественника: от головы, от горла, от живота, от аллергии.

На программе не будет врача, но несмотря на то, что мы находимся на острове, в случае необходимости, мы сможем доставить вас на берег и вызвать скорую.

Если нужны лекарства, которые нужно хранить в холодильнике, такая возможность есть, однако обязательно предупредите нас об этом заранее. Еда Вас ждет трехразовое походное питание. В меню будут каши, макароны, гречка, картошка, рис, с рыбными или мясными консервами, сосиски, бутерброды с сыром и колбасой, салат, чай, кофе.

Для готовки используется вода из скважины.

По желанию вы можете взять что-то дополнительное с собой для себя лично или на общий стол (фрукты, печеньки, домашние заготовки). И еще Удобно, когда с собой есть небольшой рюкзачок, куда можно положить воду и фотоаппарат. Чтобы на воде личные вещи не промокли, их можно положить в гермомешки (выдается 1 большой мешок на катамаран).

Если вы хотите, можно взять с собой удочку, у вас будет возможность порыбачить.

Как добраться На машине В день заезда вам нужно приехать в Тверскую область, г. Конаково, ул. Пригородная, дом 34А к 10:00-10:15. Переправа на остров начнется в 10:30-10:40. Машину можно будет оставить на бесплатной парковке у КПП отеля Ривер Клаб или на частной платной парковке (количество мест ограничено). В день отъезда переправа с острова будет организована для всей группы одновременно. На берегу вы окажетесь в 17:20-17:40. На электричке Если вы едете из Москвы, в день заезда вы прибудете на станцию Конаково в 10:05. От станции можно взять такси ул. Пригородной, дом 34А. Переправа на остров начнется в 10:30-10:40. В день отъезда трансфер с острова будет организован в 16:40-17:00. Вы сможете заранее такси до станции. Если вы едете в Москву, вы успеете на электричку в 18:09. На Ленинградском вокзале вы будете в 20:47.