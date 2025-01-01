Ветер перемен
Вы проживете несколько дней в палатках на острове, научитесь управлять парусными катамаранами, будете встречать закаты и рассветы, купаться в Волге, играть, отдыхать и общаться.
Все расходы, связанные с проведением программы, оплачивает фонд. А вам нужно только самостоятельно доехать до переправы на остров.
«Надышаться можно только ветром»
Основное занятие — это, конечно, парусный спорт. Но ходить под парусом мы будем по мере появления ветра, а если ветра не будет — будем отдыхать на острове, ходить на соседние острова на моторе, купаться и играть.
После прохождения инструктажа мы в первый же день выйдем на воду вместе с инструкторами и отработаем на практике все, что нам рассказали. Каждый сможет попробовать себя в разных ролях: кто-то будет рулевым, кто-то шкотовым, кто-то будет помогать откренивать судно или займет почетное место «фигуры на носу».
На следующий день можно будет отправиться в самостоятельное плавание, а инструкторы будут рядом на моторной лодке. Можно посмотреть соседние острова или просто погонять по ветру.
За время программы вы узнаете много новых слов и понятий. Сможете научиться отличать фордевинд от бейдевинда, научитесь ходить галсами и узнаете, в каких случаях нужно опустить шверт, а в каких поднять.
А еще...
Мы предложим вам пострелять из лука, походить по слеклайну, сразиться в торнбол, поиграть в настольные игры и многое другое.
Любители рыбалки могут взять с собой удочки и порыбачить.
Рекомендуем обязательно взять купальники и плавки — ведь в этом районе есть залив, в котором вода всегда около 30 градусов!
Как живем и что едим
Мы живем на острове на Волге. На острове не будет никого, кроме участников программы, сотрудников и волонтеров фонда «Подари жизнь», а также инструкторов парусного клуба «Лига ветра».
Каждая семья проживает в отдельной палатке, в вашем распоряжении также надувной туристический коврик и теплый спальник (выдерживает даже минусовую температуру).
Еда походная, готовить будем сами на костре или газовой плитке (волонтеры сориентируют и помогут). В меню:
на завтрак — каши и бутерброды, чай, кофе.
на обед — суп, второе (крупы, макароны, картошка с мясными или рыбными консервами, сосиски, шашлык).
на ужин — основное блюдо (крупы, макароны, картошка с мясными или рыбными консервами, сосиски, шашлык) и салат.
Если есть желание и возможность, вы можете взять с собой на общий стол что-нибудь вкусное (например, домашние закрутки, что-то к чаю, фрукты).
Есть очень маленький холодильник, хранить в нем запасы на все дни не получится, но положить самое необходимое можно.
На острове есть электричество — небольшой генератор и солнечная батарея (при пасмурной погоде этот ресурс ограничен). Количество розеток небольшое, поэтому, зарядить что-либо в любой момент не получится.
Оборудован горячий душ, но на всякий случай лучше взять с собой влажные салфетки для личной гигиены.
Что взять с собой
Обязательно:
кружку (лучше железную, но можно и пластиковую);
ложку и вилку (железные или пластиковые, но не одноразовые);
средство от насекомых (на острове есть комары);
средство от солнца с высокой степенью защиты (на воде очень легко обгореть);
умывальные принадлежности;
полотенце;
фляжку или бутылку для воды, а на случай прохладной погоды — термос.
По желанию:
простынки или тонкие пледы — если жарко, можно раскрыть спальник (он очень теплый), постелить одну простынку или плед и укрыться другой простынкой или пледом;
сидушку — она пристегивается на попу, и тогда можно в любом месте сесть и комфортно себя чувствовать (продается в спортивных магазинах);
фонарик (лучше налобный);
надувную подушку (также под голову можно класть свернутые вещи);
складной нож (можно один на семью).
Одежда и обувь
Одеваться лучше «капусткой», то есть в несколько слоев одежды (если прохладно, накинуть сверху кофту, если жарко, снять и остаться в футболке). Главное, чтобы вам было комфортно в выбранной одежде. Возьмите одежду по погоде плюс что-то теплое для вечера.
Непромокаемые штаны и куртка (целлофановый дождевик не очень удобен) пригодятся в дождливую погоду. Если у вас нет ничего подходящего, напишите нам, мы постараемся решить этот вопрос — у нас есть большой запас непромокаемой одежды.
Термобелье или свитер с теплыми штанами (в случае прохладной погоды и для ночей). Желательно иметь резервный комплект.
В солнечную погоду — рубашка с длинными рукавами (для защиты от солнца).
Плавки или купальник — при хорошей погоде можно купаться в Волге в свое удовольствие.
Обязательно бейсболка или кепка с возможностью фиксации к одежде или на шее (любит улетать за борт).
Обувь для лодки — в жару удобнее всего босиком, но если хотите обуться, то лучше спортивные сандалии с хорошей фиксацией на ноге, кеды (хоть и промокнут — все равно согревают), кроксы (которые держатся на пятке) или неопреновые тапки. Шлепки, вьетнамки — не годятся!
Обувь для берега — сандалии, кроссовки или ботинки (сапоги — по погоде). Обязательно нужна вторая обувь!
Общий принцип экипировки: на воде промокнуть легко, а если нет солнца и промокаешь — мерзнешь, соответственно, на берегу у вас должна быть возможность переодеться в сухую и теплую одежду и обувь.
Если вы поняли, что вам некомфортно дальнейшее пребывание на воде (устали, замерзли или промокли), вы можете сказать об этом инструктору и сойти на берег в любой момент.
Фотоаппарат
Мы постараемся сделать так, чтобы съемка была ежедневной, но успеть за всеми лодками будет непросто. После программы фотографии будут обрабатываться в течение 2 месяцев, а потом мы пришлем вам ссылку на архив фотографий, и вы сможете их скачать.
Если у вас есть свой фотоаппарат, и вам нравится запечатлевать то, что происходит вокруг — конечно, берите свой фотоаппарат. Но учтите, что фотографировать на воде с телефоном или фотоаппаратом опасно — они могут улететь за борт или промокнуть.
Другие гаджеты
Решение о том, брать их или не брать, остается на ваше усмотрение — программа будет довольно насыщенной, но вы всегда можете выбрать, чем заняться. Возможности регулярно заряжать много гаджетов не будет, захватите с собой портативные аккумуляторы.
Мобильная связь и интернет
Лучше всего работает Мегафон (и мобильная связь, и мобильный интернет).
МТС и Билайн не так хорошо и бесперебойно.
Аптечка
Наш опыт показал, что нам не удается предусмотреть все ситуации, так как есть лекарства, которые хорошо помогают одному и не очень помогают другому. Возьмите с собой те лекарства, вы обычно используете и держите в домашней аптечке. Например, классический набор путешественника: от головы, от горла, от живота, от аллергии.
На программе не будет врача, но несмотря на то, что мы находимся на острове, в случае необходимости, мы сможем доставить вас на берег и вызвать скорую.
Если нужны лекарства, которые нужно хранить в холодильнике, такая возможность есть, однако обязательно предупредите нас об этом заранее.
Еда
Вас ждет трехразовое походное питание. В меню будут каши, макароны, гречка, картошка, рис, с рыбными или мясными консервами, сосиски, бутерброды с сыром и колбасой, салат, чай, кофе.
Для готовки используется вода из скважины.
По желанию вы можете взять что-то дополнительное с собой для себя лично или на общий стол (фрукты, печеньки, домашние заготовки).
И еще
Удобно, когда с собой есть небольшой рюкзачок, куда можно положить воду и фотоаппарат. Чтобы на воде личные вещи не промокли, их можно положить в гермомешки (выдается 1 большой мешок на катамаран).
Если вы хотите, можно взять с собой удочку, у вас будет возможность порыбачить.
Как добраться
На машине
В день заезда вам нужно приехать в Тверскую область, г. Конаково, ул. Пригородная, дом 34А к 10:00-10:15. Переправа на остров начнется в 10:30-10:40.
Машину можно будет оставить на бесплатной парковке у КПП отеля Ривер Клаб или на частной платной парковке (количество мест ограничено).
В день отъезда переправа с острова будет организована для всей группы одновременно. На берегу вы окажетесь в 17:20-17:40.
На электричке
Если вы едете из Москвы, в день заезда вы прибудете на станцию Конаково в 10:05. От станции можно взять такси ул. Пригородной, дом 34А. Переправа на остров начнется в 10:30-10:40.
В день отъезда трансфер с острова будет организован в 16:40-17:00. Вы сможете заранее такси до станции. Если вы едете в Москву, вы успеете на электричку в 18:09. На Ленинградском вокзале вы будете в 20:47.
Остались вопросы? Свяжитесь с нами
Маруся Кулямина,
координатор реабилитационных программ