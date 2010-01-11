Лекарства — разрешение на ввоз

Пациенты, их близкие, врачи и благотворители были вынуждены самостоятельно заботиться о том, чтобы купить лекарства за рубежом и в кратчайшие сроки доставить в Россию.

Формально с августа 2005 года существовала процедура получения разрешения на на ввоз незарегистрированных в России лекарств через Росздравнадзор. Но, поскольку ни одна российская клиника не являлась субъектом внешнеэкономической деятельности, она не могла ни заключать договор с иностранным поставщиком лекарств, ни проводить официально лекарства через таможню. Фактически эта система не работала.

Пациент, его близкие или сотрудники благотворительного фонда должны были договориться о продаже лекарства с аптеками или фармдистрибьюторами за рубежом и найти средства на покупку.

Требовалось также найти оказию (человека, который сможет купить лекарство и доставить в Россию) или самостоятельно получить визу и поехать за границу.