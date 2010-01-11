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благотворительный фонд

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Лекарства — разрешение на ввоз

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Начиная с зимы 2011 года, во многом благодаря инициативе нашего фонда, заработала система официального ввоза в Россию незарегистрированных препаратов для конкретных нуждающихся пациентов.

Как происходило до этого?

Пациенты, их близкие, врачи и благотворители были вынуждены самостоятельно заботиться о том, чтобы купить лекарства за рубежом и в кратчайшие сроки доставить в Россию.

  • Формально с августа 2005 года существовала процедура получения разрешения на на ввоз незарегистрированных в России лекарств через Росздравнадзор. Но, поскольку ни одна российская клиника не являлась субъектом внешнеэкономической деятельности, она не могла ни заключать договор с иностранным поставщиком лекарств, ни проводить официально лекарства через таможню. Фактически эта система не работала.

  • Пациент, его близкие или сотрудники благотворительного фонда должны были договориться о продаже лекарства с аптеками или фармдистрибьюторами за рубежом и найти средства на покупку.

  • Требовалось также найти оказию (человека, который сможет купить лекарство и доставить в Россию) или самостоятельно получить визу и поехать за границу.

  • Ввозя лекарство с соблюдением всех правил, нужно было заплатить пошлину в размере 10% и НДС в размере 18%. Таким образом, получалось, что благотворительный фонд, собрав средства на лекарство, должен был попутно собрать еще почти на 30% больше денег, чтобы ввезти жизненно важный препарат в Россию.

Как все менялось?

  • Фонд неоднократно поднимал проблему незарегистрированных лекарств в СМИ. В 2010-2011 годах мы не раз обращались к властям с просьбой решить проблему орфанных препаратов, в том числе незарегистрированных.

  • Ситуация постепенно менялась к лучшему. В ноябре 2010 года Таможенный союз отменил таможенную пошлину в размере 10% на ввоз незарегистрированных лекарств по жизненным показаниям. Правда, остался НДС в размере 18%, который необходимо было заплатить при ввозе лекарств на территорию России, но и он (при условии ввоза лекарства для конкретного пациента) был отменен с 1 октября 2011 года.

  • В декабре 2010 года заработала новая система выдачи разрешений на ввоз незарегистрированных лекарств. Министерством здравоохранения и социального развития РФ на основании запроса от клиники федерального подчинения или департамента, заверенного электронной цифровой подписью. Ее специально выдавал Минздрасоцразвития России.

  • Далее, для решения проблемы официального ввоза лекарств клиниками нужно было согласовать процедуру с Федеральной таможенной службой. Когда это было сделано, стал возможным ввоз незарегистрированных лекарств с помощью экспресс-служб, таких как DHL.

История вопроса

19.07.2011Новости

Важные перемены

Президент подписал закон, изменяющий налогообложение в сфере благотворительной деятельности. Это необычайно важное событие не только для благотворительных организаций, но и, конечно, для наших подопечных.

15.02.2010Новости

2010 год. Письмо в Думу

Ввоз незарегистрированных лекарств – это важно и нужно. Но мы также считаем, что гражданин должен иметь возможность купить жизненно необходимый орфанный препарат у себя в стране, в аптеке.

1.02.2010Архив

Проблема «сиротских лекарств» в России

29 января 2010 года в прямом эфире радиостанции СИТИ-ФМ депутат Госдумы от Единой России, член комитета по охране здоровья Госдумы Татьяна Яковлева пообещала, что во втором чтении в закон «Об обращении лекарственных средств» будет включено понятие «орфанные (сиротские) лекарства», а также разработан механизм их финансирования, разработки, лицензирования и закупок.

11.01.2010Новости

Рома Полещук и «Эрвиназа»

Осенью 2006 года папа нашего подопечного Ромы Полещука затратил неимоверные усилия и крупные денежные средства, чтобы его сын смог официально получить препарат «Эрвиназа». Читайте отрывки из дневника Германа Полещука о том, как это было.

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