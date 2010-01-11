Лекарства — разрешение на ввоз

Как происходило до этого?
Пациенты, их близкие, врачи и благотворители были вынуждены самостоятельно заботиться о том, чтобы купить лекарства за рубежом и в кратчайшие сроки доставить в Россию.
Формально с августа 2005 года существовала процедура получения разрешения на на ввоз незарегистрированных в России лекарств через Росздравнадзор. Но, поскольку ни одна российская клиника не являлась субъектом внешнеэкономической деятельности, она не могла ни заключать договор с иностранным поставщиком лекарств, ни проводить официально лекарства через таможню. Фактически эта система не работала.
Пациент, его близкие или сотрудники благотворительного фонда должны были договориться о продаже лекарства с аптеками или фармдистрибьюторами за рубежом и найти средства на покупку.
Требовалось также найти оказию (человека, который сможет купить лекарство и доставить в Россию) или самостоятельно получить визу и поехать за границу.
Ввозя лекарство с соблюдением всех правил, нужно было заплатить пошлину в размере 10% и НДС в размере 18%. Таким образом, получалось, что благотворительный фонд, собрав средства на лекарство, должен был попутно собрать еще почти на 30% больше денег, чтобы ввезти жизненно важный препарат в Россию.
Как все менялось?
Фонд неоднократно поднимал проблему незарегистрированных лекарств в СМИ. В 2010-2011 годах мы не раз обращались к властям с просьбой решить проблему орфанных препаратов, в том числе незарегистрированных.
Ситуация постепенно менялась к лучшему. В ноябре 2010 года Таможенный союз отменил таможенную пошлину в размере 10% на ввоз незарегистрированных лекарств по жизненным показаниям. Правда, остался НДС в размере 18%, который необходимо было заплатить при ввозе лекарств на территорию России, но и он (при условии ввоза лекарства для конкретного пациента) был отменен с 1 октября 2011 года.
В декабре 2010 года заработала новая система выдачи разрешений на ввоз незарегистрированных лекарств. Министерством здравоохранения и социального развития РФ на основании запроса от клиники федерального подчинения или департамента, заверенного электронной цифровой подписью. Ее специально выдавал Минздрасоцразвития России.
Далее, для решения проблемы официального ввоза лекарств клиниками нужно было согласовать процедуру с Федеральной таможенной службой. Когда это было сделано, стал возможным ввоз незарегистрированных лекарств с помощью экспресс-служб, таких как DHL.
История вопроса
Важные перемены
Президент подписал закон, изменяющий налогообложение в сфере благотворительной деятельности. Это необычайно важное событие не только для благотворительных организаций, но и, конечно, для наших подопечных.
2010 год. Письмо в Думу
Ввоз незарегистрированных лекарств – это важно и нужно. Но мы также считаем, что гражданин должен иметь возможность купить жизненно необходимый орфанный препарат у себя в стране, в аптеке.
Проблема «сиротских лекарств» в России
29 января 2010 года в прямом эфире радиостанции СИТИ-ФМ депутат Госдумы от Единой России, член комитета по охране здоровья Госдумы Татьяна Яковлева пообещала, что во втором чтении в закон «Об обращении лекарственных средств» будет включено понятие «орфанные (сиротские) лекарства», а также разработан механизм их финансирования, разработки, лицензирования и закупок.
Рома Полещук и «Эрвиназа»
Осенью 2006 года папа нашего подопечного Ромы Полещука затратил неимоверные усилия и крупные денежные средства, чтобы его сын смог официально получить препарат «Эрвиназа». Читайте отрывки из дневника Германа Полещука о том, как это было.