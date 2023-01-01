Эндопротезирование

Лечение костной опухоли часто включает в себя удаление пораженного участка кости и замену его и соседнего сустава искусственной конструкцией — эндопротезом. После такой операции можно полноценно двигаться и даже заниматься спортом, как это делает наш бывший подопечный Ваня Жернов на фото.

У взрослых такие конструкции могут служить много лет. Однако с детьми ситуация иная: дети растут, а значит, надо регулярно удлинять эндопротез, иначе возникнет асимметрия. Это не только неэстетично и неудобно, но и резко снижает качество жизни. Искривления позвоночника, тазовые боли, серьезные дефекты походки — вот неполный перечень тех проблем, которые могут возникнуть, когда здоровая нога становится заметно длиннее протезированной.

Существуют раздвижные эндопротезы, длину которых врач может регулировать вручную, в ходе дополнительной операции. Но каждая лишняя операция означает долгое восстановление и риск инфицирования. В то же время есть эндопротезы, длину которых можно регулировать с помощью магнитного поля — без операции, боли и осложнений. Они производятся некоторыми зарубежными фирмами и очень дороги, их стоимость достигает 2–3 млн рублей. Размер квоты, выделяемой государством, позволяет оплатить в лучшем случае около трети этой стоимости. А бывают случаи, когда эндопротез и вовсе не оплачивается в рамках квоты. Поэтому фонд покупает своим подопечным эндопротезы.