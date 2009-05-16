Подготовка и проведение первого концерта сплотили наших самых верных друзей, которые и сейчас помогают фонду. Тогда, в 2005 году, родилась наша прекрасная традиция — каждый год проводить концерт «Подари жизнь», приуроченный к Международному дню защиты детей.
Благотворительные концерты
Концерт на Первом
В 2016 году фонду «Подари жизнь» исполнилось 10 лет! В связи с этим 26 ноября, в день нашего рождения, поздним вечером на Первом канале состоялась трансляция праздничного концерта
Концерт «Спасибо!»
1 июня 2011 года состоялся праздничный концерт «Спасибо!» в честь завершения строительства Центра детской гематологии.
Концерт «Маленький принц»
29 мая 2010 года в Михайловском театре Санкт-Петербурга состоялся 5-й традиционный ежегодный концерт фонда «Подари жизнь».
Концерт в Доме музыки
15 мая 2009 года в Доме музыки состоялся ежегодный благотворительный концерт «Подари жизнь».