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благотворительный фонд

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Благотворительные концерты

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Первый благотворительный концерт в пользу наших подопечных, состоявшийся 1 июня 2005 года в московском театре «Современник», дал название фонду.

Подготовка и проведение первого концерта сплотили наших самых верных друзей, которые и сейчас помогают фонду. Тогда, в 2005 году, родилась наша прекрасная традиция — каждый год проводить концерт «Подари жизнь», приуроченный к Международному дню защиты детей.

Благотворительные концерты

28.11.2016

Концерт на Первом

В 2016 году фонду «Подари жизнь» исполнилось 10 лет! В связи с этим 26 ноября, в день нашего рождения, поздним вечером на Первом канале состоялась трансляция праздничного концерта

22.07.2011

Концерт «Спасибо!»

1 июня 2011 года состоялся праздничный концерт «Спасибо!» в честь завершения строительства Центра детской гематологии.

30.05.2010

Концерт «Маленький принц»

29 мая 2010 года в Михайловском театре Санкт-Петербурга состоялся 5-й традиционный ежегодный концерт фонда «Подари жизнь».

16.05.2009

Концерт в Доме музыки

15 мая 2009 года в Доме музыки состоялся ежегодный благотворительный концерт «Подари жизнь».

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