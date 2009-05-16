Благотворительные концерты

Первый благотворительный концерт в пользу наших подопечных, состоявшийся 1 июня 2005 года в московском театре «Современник», дал название фонду.

Подготовка и проведение первого концерта сплотили наших самых верных друзей, которые и сейчас помогают фонду. Тогда, в 2005 году, родилась наша прекрасная традиция — каждый год проводить концерт «Подари жизнь», приуроченный к Международному дню защиты детей.