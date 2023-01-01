Наталья Лехман — специалист отдела по работе с частными благотворителями фонда «Подари жизнь».

Много лет я успешно работала в крупной интерьерной компании. Но в какой-то момент начала думать о том, чтобы сменить сферу деятельности. Больше всего мне хотелось уйти в благотворительность. И я начала искать. Смотрела информацию о фондах, слушала интервью с директорами и учредителями. И больше всего мне нравился «Подари жизнь». Собственно поэтому, когда летом прошлого года я увидела открывшуюся вакансию, то решила откликнуться. Меня пригласили на собеседование, и вот я здесь.

Если быть откровенной — меня тут поразило все.

В первую очередь я была в шоке от количества детей, которым нужна помощь. Я знала, что фонд помогает многим детям, но то, что это больше тысячи ребят одномоментно, на разных стадиях лечения и во всех регионах России, — стало для меня потрясением.