Много лет я успешно работала в крупной интерьерной компании. Но в какой-то момент начала думать о том, чтобы сменить сферу деятельности. Больше всего мне хотелось уйти в благотворительность. И я начала искать. Смотрела информацию о фондах, слушала интервью с директорами и учредителями. И больше всего мне нравился «Подари жизнь». Собственно поэтому, когда летом прошлого года я увидела открывшуюся вакансию, то решила откликнуться. Меня пригласили на собеседование, и вот я здесь.
Если быть откровенной — меня тут поразило все.
В первую очередь я была в шоке от количества детей, которым нужна помощь. Я знала, что фонд помогает многим детям, но то, что это больше тысячи ребят одномоментно, на разных стадиях лечения и во всех регионах России, — стало для меня потрясением.
В первую очередь я была в шоке от количества детей, которым нужна помощь: больше тысячи ребят одномоментно, на разных стадиях лечения и во всех регионах России.Наталья Лехман, отдел по работе с частными благотворителями
На работу я вышла во время локдауна, когда сотрудники работали вахтовым методом. На второй день работы мне пришел звонок от мамы девочки, которой страховая компания обещала оплатить дорогостоящее лекарство, но никак не перечисляла средства. Я не была готова отвечать на вопросы. И не только потому, что работала в фонде второй день. Просто мама на самом деле попала на меня случайно. Звонок я перевела на нужного сотрудника, но тревога осталась. Меня успокоила руководитель отдела, сказав, что любой ребенок, которому помогает фонд, получит помощь ровно тогда, когда это нужно. «Для этого мы тут и работаем», — добавила она. То лекарство было оплачено за счет наших прекрасных благотворителей. И это самое важное, на мой взгляд: брать на себя обязательства и их исполнять.
Второй шок — это количество людей, вовлеченных в благотворительность и причастных к проблемам лечения детского рака. Абсолютно разные люди по возрасту, духу и материальному положению регулярно совершают пожертвования и годами помогают подопечным фонда. Я теперь больше люблю людей. Всех. Я никогда не встречала столько добра, сконцентрированного в одном месте.
Третье потрясение — это сотрудники фонда. Большинство работают тут много лет. Поражает общий уровень образованности, личной ответственности и самоорганизованности. Я очень рада, что теперь являюсь частью этой команды. Мне все здесь нравится. Наверное, мне даже жаль, что я не пришла в фонд раньше.