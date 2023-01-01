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благотворительный фонд

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Отчет фонда за 2019

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Итоговые документы

Ежемесячные отчеты о тратах

Статья расхода

Сумма

Процент

Декабрь

144 374 877 ₽

100%

Помощь детям в клиникам

94 320 779 ₽

65.33%

Адресная помощь

17 867 140 ₽

12.38%

Социальные проекты

9 739 540 ₽

6.75%

Донорство

1 289 947 ₽

0.89%

Волонтерство

1 266 607 ₽

0.88%

Немедицинская реабилитация

1 112 125 ₽

0.77%

Паллиативный проект

2 754 639 ₽

1.91%

Строительство пансионата

397 855 ₽

0.28%

Административные расходы

15 626 245 ₽

10.82%

Ноябрь

136 457 536 ₽

100%

Помощь детям в клиниках

95 091 578 ₽

69.69%

Адресная помощь

19 679 498 ₽

14.42%

Социальные проекты

8 228 492 ₽

6.03%

Донорство

609 487 ₽

0.45%

Волонтерство

1 030 473 ₽

0.76%

Немедицинская реабилитация

675 481 ₽

0.5%

Паллиативный проект

2 925 903 ₽

2.14%

Строительство пансионата

202 862 ₽

0.15%

Административные расходы

8 013 764 ₽

5.87%

Октябрь

131 238 429 ₽

100%

Помощь детям в клиниках

90 029 603 ₽

68.6%

Адресная помощь

18 765 331 ₽

14.3%

Социальные проекты

10 134 634 ₽

7.72%

Донорство

454 046 ₽

0.35%

Волонтерство

661 705 ₽

0.5%

Немедицинская реабилитация

425 351 ₽

0.32%

Паллиативный проект

2 155 396 ₽

1.64%

Строительство пансионата

199 461 ₽

0.15%

Административные расходы

8 412 901 ₽

6.41%

Сентябрь

101 357 913 ₽

100%

Помощь детям в клиниках

66 021 028 ₽

65.14%

Адресная помощь

15 359 504 ₽

15.15%

Социальные проекты

7 655 834 ₽

7.55%

Донорство

450 686 ₽

0.44%

Волонтерство

520 049 ₽

0.51%

Немедицинская реабилитация

843 557 ₽

0.83%

Паллиативный проект

2 344 794 ₽

2.31%

Строительство пансионата

368 553 ₽

0.36%

Административные расходы

7 793 909 ₽

7.69%

Август

126 661 197 ₽

100%

Помощь детям в клиниках

88 206 789 ₽

69.64%

Адресная помощь

12 577 759 ₽

9.93%

Социальные проекты

14 066 408 ₽

11.11%

Донорство

462 709 ₽

0.37%

Волонтерство

587 743 ₽

0.46%

Немедицинская реабилитация

1 388 250 ₽

1.1%

Паллиативный проект

2 507 964 ₽

1.98%

Строительство пансионата

315 033 ₽

0.25%

Административные расходы

6 548 542 ₽

5.17%

Июль

93 568 421 ₽

100%

Помощь детям в клиниках

58 795 939 ₽

62.84%

Адресная помощь

13 381 813 ₽

14.3%

Социальные проекты

7 313 504 ₽

7.82%

Донорство

436 149 ₽

0.47%

Волонтерство

792 812 ₽

0.85%

Немедицинская реабилитация

671 861 ₽

0.72%

Паллиативный проект

2 666 873 ₽

2.85%

Строительство пансионата

332 158 ₽

0.35%

Административные расходы

9 177 313 ₽

9.81%

Июнь

98 361 635 ₽

100%

Помощь детям в клиниках

53 910 956 ₽

54.81%

Адресная помощь

12 068 031 ₽

12.27%

Социальные проекты

7 448 094 ₽

7.57%

Донорство

482 700 ₽

0.49%

Волонтерство

982 984 ₽

1%

Немедицинская реабилитация

1 163 407 ₽

1.18%

Паллиативный проект

3 621 999 ₽

3.68%

Строительство пансионата

10 065 294 ₽

10.23%

Административные расходы

8 618 170 ₽

8.76%

Май

101 374 443 ₽

100%

Помощь детям в клиниках

68 707 583 ₽

67.78%

Адресная помощь

12 291 293 ₽

12.12%

Социальные проекты

7 175 450 ₽

7.08%

Донорство

638 203 ₽

0.63%

Волонтерство

708 122 ₽

0.7%

Немедицинская реабилитация

928 159 ₽

0.92%

Паллиативный проект

3 073 083 ₽

3.03%

Строительство пансионата

3 057 723 ₽

0.3%

Административные расходы

7 546 776 ₽

7.44%

Апрель

143 292 720 ₽

100%

Помощь детям в клиниках

91 503 074 ₽

63.86%

Адресная помощь

23 155 960 ₽

16.16%

Социальные проекты

11 171 883 ₽

7.8%

Донорство

563 370 ₽

0.39%

Волонтерство

671 057 ₽

0.47%

Немедицинская реабилитация

1 175 769 ₽

0.82%

Паллиативный проект

3 621 859 ₽

2.53%

Строительство пансионата

1 824 463 ₽

1.27%

Административные расходы

9 605 286 ₽

6.7%

Март

124 549 497 ₽

100%

Помощь детям в клиниках

81 577 077 ₽

65.5%

Адресная помощь

27 946 967 ₽

22.44%

Социальные проекты

5 149 440 ₽

4.13%

Донорство

361 552 ₽

0.29%

Волонтерство

443 725 ₽

0.36%

Немедицинская реабилитация

477 272 ₽

0.38%

Паллиативный проект

2 422 451 ₽

1.94%

Строительство пансионата

527 756 ₽

0.42%

Административные расходы

5 643 258 ₽

4.53%

Февраль

160 274 358 ₽

100%

Помощь детям в клиниках

80 655 706 ₽

50.32%

Адресная помощь

20 737 875 ₽

12.94%

Социальные проекты

45 098 726 ₽

28.14%

Донорство

417 777 ₽

0.26%

Волонтерство

954 662 ₽

0.6%

Немедицинская реабилитация

914 081 ₽

0.57%

Строительство пансионата

1 335 092 ₽

0.83%

Административные расходы

7 984 162 ₽

4.98%

Январь

106 617 724 ₽

100%

Помощь детям в клиниках

75 149 123 ₽

70.48%

Адресная помощь

13 077 879 ₽

12.27%

Социальные проекты

8 170 088 ₽

7.66%

Донорство

426 642 ₽

0.4%

Волонтерство

696 931 ₽

0.65%

Немедицинская реабилитация

402 053 ₽

0.38%

Паллиативный проект

2 005 576 ₽

1.88%

Строительство пансионата

704 162 ₽

0.66%

Административные расходы

0 ₽

5970272%

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