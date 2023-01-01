Отчет фонда за 2019

Ежемесячные отчеты о тратах
Статья расхода
Сумма
Процент
Помощь детям в клиникам
94 320 779 ₽
65.33%
Адресная помощь
17 867 140 ₽
12.38%
Социальные проекты
9 739 540 ₽
6.75%
Донорство
1 289 947 ₽
0.89%
Волонтерство
1 266 607 ₽
0.88%
Немедицинская реабилитация
1 112 125 ₽
0.77%
Паллиативный проект
2 754 639 ₽
1.91%
Строительство пансионата
397 855 ₽
0.28%
Административные расходы
15 626 245 ₽
10.82%
Помощь детям в клиниках
95 091 578 ₽
69.69%
Адресная помощь
19 679 498 ₽
14.42%
Социальные проекты
8 228 492 ₽
6.03%
Волонтерство
1 030 473 ₽
0.76%
Немедицинская реабилитация
675 481 ₽
0.5%
Паллиативный проект
2 925 903 ₽
2.14%
Строительство пансионата
202 862 ₽
0.15%
Административные расходы
8 013 764 ₽
5.87%
Помощь детям в клиниках
90 029 603 ₽
68.6%
Адресная помощь
18 765 331 ₽
14.3%
Социальные проекты
10 134 634 ₽
7.72%
Волонтерство
661 705 ₽
0.5%
Немедицинская реабилитация
425 351 ₽
0.32%
Паллиативный проект
2 155 396 ₽
1.64%
Строительство пансионата
199 461 ₽
0.15%
Административные расходы
8 412 901 ₽
6.41%
Помощь детям в клиниках
66 021 028 ₽
65.14%
Адресная помощь
15 359 504 ₽
15.15%
Социальные проекты
7 655 834 ₽
7.55%
Волонтерство
520 049 ₽
0.51%
Немедицинская реабилитация
843 557 ₽
0.83%
Паллиативный проект
2 344 794 ₽
2.31%
Строительство пансионата
368 553 ₽
0.36%
Административные расходы
7 793 909 ₽
7.69%
Помощь детям в клиниках
88 206 789 ₽
69.64%
Адресная помощь
12 577 759 ₽
9.93%
Социальные проекты
14 066 408 ₽
11.11%
Волонтерство
587 743 ₽
0.46%
Немедицинская реабилитация
1 388 250 ₽
1.1%
Паллиативный проект
2 507 964 ₽
1.98%
Строительство пансионата
315 033 ₽
0.25%
Административные расходы
6 548 542 ₽
5.17%
Помощь детям в клиниках
58 795 939 ₽
62.84%
Адресная помощь
13 381 813 ₽
14.3%
Социальные проекты
7 313 504 ₽
7.82%
Волонтерство
792 812 ₽
0.85%
Немедицинская реабилитация
671 861 ₽
0.72%
Паллиативный проект
2 666 873 ₽
2.85%
Строительство пансионата
332 158 ₽
0.35%
Административные расходы
9 177 313 ₽
9.81%
Помощь детям в клиниках
53 910 956 ₽
54.81%
Адресная помощь
12 068 031 ₽
12.27%
Социальные проекты
7 448 094 ₽
7.57%
Немедицинская реабилитация
1 163 407 ₽
1.18%
Паллиативный проект
3 621 999 ₽
3.68%
Строительство пансионата
10 065 294 ₽
10.23%
Административные расходы
8 618 170 ₽
8.76%
Помощь детям в клиниках
68 707 583 ₽
67.78%
Адресная помощь
12 291 293 ₽
12.12%
Социальные проекты
7 175 450 ₽
7.08%
Волонтерство
708 122 ₽
0.7%
Немедицинская реабилитация
928 159 ₽
0.92%
Паллиативный проект
3 073 083 ₽
3.03%
Строительство пансионата
3 057 723 ₽
0.3%
Административные расходы
7 546 776 ₽
7.44%
Помощь детям в клиниках
91 503 074 ₽
63.86%
Адресная помощь
23 155 960 ₽
16.16%
Социальные проекты
11 171 883 ₽
7.8%
Волонтерство
671 057 ₽
0.47%
Немедицинская реабилитация
1 175 769 ₽
0.82%
Паллиативный проект
3 621 859 ₽
2.53%
Строительство пансионата
1 824 463 ₽
1.27%
Административные расходы
9 605 286 ₽
6.7%
Помощь детям в клиниках
81 577 077 ₽
65.5%
Адресная помощь
27 946 967 ₽
22.44%
Социальные проекты
5 149 440 ₽
4.13%
Волонтерство
443 725 ₽
0.36%
Немедицинская реабилитация
477 272 ₽
0.38%
Паллиативный проект
2 422 451 ₽
1.94%
Строительство пансионата
527 756 ₽
0.42%
Административные расходы
5 643 258 ₽
4.53%
Помощь детям в клиниках
80 655 706 ₽
50.32%
Адресная помощь
20 737 875 ₽
12.94%
Социальные проекты
45 098 726 ₽
28.14%
Волонтерство
954 662 ₽
0.6%
Немедицинская реабилитация
914 081 ₽
0.57%
Строительство пансионата
1 335 092 ₽
0.83%
Административные расходы
7 984 162 ₽
4.98%
Помощь детям в клиниках
75 149 123 ₽
70.48%
Адресная помощь
13 077 879 ₽
12.27%
Социальные проекты
8 170 088 ₽
7.66%
Волонтерство
696 931 ₽
0.65%
Немедицинская реабилитация
402 053 ₽
0.38%
Паллиативный проект
2 005 576 ₽
1.88%
Строительство пансионата
704 162 ₽
0.66%
Административные расходы
0 ₽
5970272%
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