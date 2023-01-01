Итоги акции «День добрых дел» на Пятом канале 2016

Удалось помочь, без преувеличения, сотням наших подопечных. Это пациенты самых разных клиник, приехавшие для получения жизнеспасающего лечения из различных городов и сел, а порой даже из других стран. Это люди самого разного возраста: от крошечных мальчиков и девочек до совсем взрослых.

462 691 462 руб удалось собрать зрителям Пятого канала

I. Дети и взрослые — герои телесюжетов В течение 2016 года героями сюжетов 5 канала стали 22 наших подопечных: Карим Ахмадиев, Полина Багрова, Милана Батманова, Илья Борисенко, Вика Дружинина, Сережа Егоров, Арпине Какосян, Матвей Князев, Андрей Кузьменко, Андрей Легошин, Арсений Морозов, Дима Мосько, Никита Мошкин, Рашад Мусаев, Булат Нуриев, Алиса Рахимова, Женя Скворцова, Дима Тарин, Даша Трипапина, Глеб Тырин, Али Устраханов, Юля Фещенко. Семи детям из этих 22 вы помогли собрать средства на поиск и активацию неродственных доноров костного мозга (кроме того, Арпине Какосян, гражданке другого государства, были собраны просто средства на лечение в российской клинике, а Юле Фещенко — на очистку трансплантата и дорогостоящее лекарство «Солирис»), десяти — на не зарегистрированные в России лекарства «Адцетрис», «Эрвиназа», «Фоскавир», «Сидофовир», 131I-MIBG, трем детям — на сложное хирургическое лечение в Германии, одному ребенку — на эндопротезирование. К сожалению, за время, прошедшее с тех пор, умер Али Устраханов. У него были очень тяжелые осложнения трансплантации, и в конце концов организм не выдержал. Но у подавляющего большинства остальных детей, по данным последних контрольных обследований, все неплохо, хотя некоторые из них боролись за выздоровление очень долго. Так, Рашаду Мусаеву пришлось перенести три трансплантации костного мозга, прежде чем его состояние наладилось. А Арпине Какосян целый год восстанавливалась после трансплантации, состояние было крайне тяжелым, и только постоянная борьба врачей и благотворителей за жизнь и здоровье девочки сделали возможным ее выздоровление. Для перечисленных детей планировалось собрать в общей сложности 61 687 000 рублей. Но фактически собранная сумма оказалась намного больше, и поэтому многие другие дети и взрослые также получили именно ту поддержку, в которой нуждались.

II. Адресная помощь другим детям Лекарства Около полутора сотен детей получили помощь, связанную с покупкой лекарств, зарегистрированных в России. Вот несколько примеров, касающихся наиболее дорогостоящих препаратов: для 9 подопечных фонда куплена «Тепадина», а для 4 — «Треосульфан», необходимые для подготовки к трансплантации костного мозга; пяти пациентам с острым лимфобластным лейкозом куплен препарат «Эвольтра», совсем недавно ставший доступным в России; два ребенка получили иммунопрепарат «Солирис», применяющийся при редком и опасном гематологическом заболевании (пароксизмальной ночной гемоглобинурии) и являющийся, увы, одним из самых дорогостоящих препаратов в практике гематологов.

Расходы по программе адресной помощи другим детям в 2016 году составили: 283 961 744 руб.

Также стоит отметить покупку таргетных противоопухолевых препаратов «Джакави», «Зелбораф», «Афинитор», «Нексавар», «Тафинлар», «Мекинист», «Спрайсел», «Гливек», «Ксалкори», «Велкейд» (28 человек) и иммунопрепаратов для лечения ряда гематологических и иммунных заболеваний — это «Атгам», «Оренсия», «Тимоглобулин», «Иларис», «Рапамун», «Синагис», «Эрбитукс» (14 человек). Для борьбы с инфекционными осложнениями покупались антибиотики «Колистин», «Меронем», «Зивокс», «Супракс», «Сумамед» и другие (23 пациента), прогривогрибковые препараты «Амфолип», «Вифенд», «Микамин», «Ноксафил» «Кансидас» и другие (26 пациентов), противовирусные «Вальцит», «Валацикловир», «Ацикловир» и прочие (7 пациентов), иммуноглобулины «Пентаглобин» и «Октагам» (7 пациентов). А среди лекарств, которые наши подопечные получают «на выписку», традиционно одно из важных мест занимают «Энплейт» и «Револейд» — стимуляторы выработки тромбоцитов, которые помогают нормализовать свертываемость крови (6 человек). И еще можно назвать десятки различных лекарств, от самых распространенных до редких и недешевых, а также лечебное питание. Незарегистрированные лекарства были куплены для 45 детей и молодых взрослых, причем некоторые из них получали не одно такое лекарство. Вот список: «Опдиво» (9 закупок), «Дефителио» (8) «Адцетрис» (7), «Фоскавир» (6), «Эрвиназа» (5) «Сидофовир» (4), «Йод-131» с таможенной очисткой (3; для двух детей была отдельно оплачена таможенная очистка). Также по одному ребенку получило препараты «Пробенецид», «Нефротранс», «Иксотен», «Колхицин», «Лизодрен», «Алиния», «Хизентра», «Вирган», «Кинерет» и «Фиразир» (последнее лекарство недавно зарегистрировано в России, но было фактически недоступно на тот момент).

Для двух детей с опухолями костей были оплачены эндопротезы, для одного нуждающегося ребенка — слуховой аппарат.

Трансплантация костного мозга Семи пациентам с апластической анемией, наследственными заболеваниями и лейкозами были оплачены поиск и активация неродственных доноров костного мозга в зарубежных регистрах. А 12 детям, получавшим трансплантации от частично совместимых доноров, куплены наборы для очистки трансплантата. Также оплачена госпитализация одного донора костного мозга в ФНКЦ ДГОИ и анализы (типирование) также для одного донора. Лечение за границей Для 9 подопечных фонда в рамках адресной помощи было оплачено зарубежное лечение в клиниках США, Германии, Чехии и Израиля. Так, шести детям благодаря вашим пожертвованиям мы смогли оплатить сложнейшие операции (которые, кстати, прошли успешно) в зарубежных клиниках, причем две операции были совмещены с гипертермической интраперитонеальной химиотерапией (HIPEC) — этот метод лечения пока недоступен детям в России. Кроме того, двое детей прошли протонную терапию, а одна девочка получила экспериментальное лечение методом радиоиммунотерапии. Платное лечение для российских граждан Оплачены обследования 2 молодых взрослых и очередные этапы лечения 5 пациентов старше 18 лет в ФНКЦ ДГОИ. А для четырех детей и молодых взрослых оплачены госпитализация и лечение в клинике European Medical Center. Госпитализация в эту платную клинику бывает необходима, когда речь идет о максимально срочном начале терапии по протоколу или необходимости немедленного обследования из-за быстрого ухудшения состояния. Одному юноше оплачен курс лучевой терапии в НИИ нейрохирургии им. Бурденко, на который не хватило государственных квот на ВМП. Что касается диагностических исследований, то для 17 человек была оплачена позитронно-эмиссионная томография — мы оплачиваем это важное исследование в случаях, когда его невозможно бесплатно сделать по месту лечения. Иностранцы Оказана помощь 16 детям из Узбекистана, Таджикистана, Украины, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдавии. Семеро детей прошли курсы лечения в Российском онкологическом научном центре, четверо — в Российской детской клинической больнице (также им оплачены лекарства для прохождения этих курсов и в некоторых случаях диагностические исследования). Два ребенка были прооперированы в НИИ нейрохирургии им. Бурденко, одному было оплачено обследование в ФНКЦ ДГОИ, а еще одному — курс лечения в этой клинике. Наконец, для одного ребенка оплачена операция в ЦИТО им. Приорова. В ряде случаев оплачивались также и материалы для операций — инструменты для интраартериальной химиотерапии, эндопротезы.

Оплачены обследования 2 молодых взрослых и очередные этапы лечения 5 пациентов старше 18

Паллиативная помощь Для подопечных паллиативной программы куплены не только лекарства, но и предметы медицинского оборудования и расходные материалы: медицинские кровати, матрасы, приспособления для вентиляции легких, кресла-коляски, подъемники, кислородные концентраторы, пульсоксиметры, отсасыватели, катетеры, зонды, шприцы, повязки и т. д. Такую помощь получили 46 человек. Для 25 детей и молодых взрослых была оплачена медицинская транспортировка. Социальную помощь получили 24 семьи. Платное лечение в паллиативном отделении Морозовской больницы обеспечено для 6 нуждавшихся в нем пациентов. III. Медикаменты, расходные материалы и реактивы в больницы В этом разделе речь идет не только о медикаментах (хотя в основном именно о них), но также и о расходных материалах и реагентах для клиник. В 2016 году они приобретались для ФНКЦ ДГОИ и РДКБ. Куплены лекарства, которые используются постоянно: «Тепадина» для проведения трансплантации костного мозга, «Колистин» для борьбы с бактериальными инфекциями, противорвотное лекарство «Зофран», антидот «Лейковорин», средства для обработки кожи и др. Среди расходных материалов можно назвать трубочки-магистрали и коннекторы для инфузоматов (аппаратов, без которых невозможна современная химиотерапия), шприцы, пробирки, мешки для крови, а главное — наборы Trima Accel для сбора необходимых компонентов донорской крови. Конечно, больницы отчасти обеспечиваются всеми этими материалами за счет государства, но государственные поставки резко отстают от тех потребностей, которые возникают при существующей загрузке клиник. Что касается реактивов и расходных материалов для лабораторий, здесь надо особо отметить закупки, необходимые для точной диагностики: наборы Platelia для выявления грибковых инфекций, среды для бактериальных посевов и реактивы для проточной цитометрии — этот метод анализа клеток незаменим при диагностике лейкозов. IV. Медицинское оборудование Продолжалось оснащение Центра детской гематологии имени Димы Рогачева лечебным, диагностическим и реабилитационным оборудованием.

На лекарства, медицинские расходные материалы и реактивы для больниц израсходовано 17 268 050 руб.

Среди важнейших покупок надо назвать сепаратор клеток нового поколения CliniMACS Prodigy для Центра детской гематологии. Этот прибор позволяет не только осуществлять очистку трансплантата, что необходимо при пересадках от не полностью совместимых доноров, но и получать клеточные препараты для дополнительной терапии с целью защиты от инфекций и восстановления иммунитета. Также следует упомянуть рабочую станцию для лучевой терапии, систему искусственной вентиляции легких для самых маленьких детей, ларингеальную маску (воздуховод для ИВЛ), диализный аппарат, систему стабилизации черепа и ретракции для черепно-челюстно-лицевой хирургии и запасные части для инфузоматов. Что касается диагностической аппаратуры, были приобретены сканер ДНК-микрочипов, необходимый, например, для измерения экспрессии (активности) генов; микротом — прибор для изготовления срезов тканей перед гистологическими исследованиями; риноларингофиброскоп (прибор волоконной оптики для излучения состояния ЛОР-органов) и спектрофотометр с принтером. В отделение реабилитации были куплены тренажеры для ходьбы, в отделение переливания крови — аппарат для сбора и перемешивания крови. Кроме того, по заявкам клиники было обеспечены и некоторые вспомогательные приспособления: весы, морозильник, гладильный пресс. Для работы почти всех диагностических приборов необходимы многочисленные реагенты и расходные материалы, которые зачастую обеспечиваются государством в недостаточных количествах. Поэтому в ФНКЦ были куплены реактивы и расходные материалы для иммуногематологического анализатора (прибора, предназначенного для диагностики путем изучения иммунологических характеристик клеток крови), для отделений патанатомии, молекулярной биологии, переливания крови и других. В 2016 году была начата работа по реконструкции и расширению трансплантационного центра в Екатеринбурге. Поэтому для ОДКБ № 1 г. Екатеринбурга были куплены инфузоматы, наркозный аппарат, моюще-дезинфицирующая машина, а также наборы для типирования. Осуществлялась помощь и в обеспечении других клиник. Для клиники Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова закуплены реагенты для биохимического и гематологического анализаторов, а также дорогостоящие системы для фотофереза компонентов крови — технология фотофереза успешно применяется для лечения тяжелых иммунных осложнений после трансплантации костного мозга. Также куплены расходные материалы для отделения патанатомии Морозовской больницы в Москве и оказана помощь Самарскому хоспису. Как уже упоминалось, часть закупок 2016 года была произведена на средства, оставшиеся с прошлого года. В частности, прошла оплата 50% стоимости высокопроизводительного секвенатора (прибора для определения последовательностей ДНК, необходимого при генетических исследованиях) для ФНКЦ ДГОИ и часть оплаты обслуживания аппарата МРТ. Были также приобретены гибридайзер, осмометр, термостат, гигрометр, термогигрометр, воздуховоды для ФНКЦ и биохимический анализатор для больницы в Оренбурге.

Суммарные расходы на медицинское оборудование в 2016 году составили 135 158 960 руб.