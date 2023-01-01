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благотворительный фонд

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Отчет фонда за 2018

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Итоговые документы

Отчет о тратах фонда

Статья расхода

Сумма

Процент

Декабрь

194 214 500 ₽

100%

Помощь детям в клиниках

130 847 658 ₽

67.37%

Адресная помощь

35 138 294 ₽

18.09%

Социальная помощь

9 518 713 ₽

4.9%

Донорство

909 221 ₽

0.47%

Волонтерство

1 369 518 ₽

0.71%

Немедицинская реабилитация

976 767 ₽

0.5%

Паллиативная помощь

2 894 818 ₽

1.49%

Строительство пансионата

706 073 ₽

0.36%

Административные расходы

11 853 437 ₽

6.1%

Ноябрь

139 492 862 ₽

100%

Помощь детям в клиниках

101 772 662 ₽

72.96%

Адресная помощь

16 792 066 ₽

12.04%

Социальная помощь

8 134 486 ₽

5.83%

Донорство

617 316 ₽

0.44%

Волонтерство

1 382 554 ₽

0.99%

Немедицинская реабилитация

641 110 ₽

0.46%

Паллиативный проект

2 070 871 ₽

1.48%

Строительство пансионата

1 143 429 ₽

0.82%

Административные расходы

6 938 366 ₽

4.97%

Октябрь

156 489 039 ₽

100%

Помощь детям в клиниках

107 622 762 ₽

68.77%

Адресная помощь

26 048 556 ₽

16.65%

Социальная помощь

8 352 719 ₽

5.34%

Донорство

442 953 ₽

0.28%

Волонтерство

815 694 ₽

0.52%

Немедицинская реабилитация

348 558 ₽

0.22%

Паллиативный проект

3 357 132 ₽

2.15%

Строительство пансионата

481 364 ₽

0.31%

Административные расходы

9 019 302 ₽

5.76%

Сентябрь

117 315 284 ₽

100%

Помощь детям в клиниках

74 700 905 ₽

63.68%

Адресная помощь

25 843 770 ₽

22.03%

Социальная помощь

6 189 837 ₽

5.28%

Донорство

765 216 ₽

0.65%

Волонтерство

687 319 ₽

0.59%

Немедицинская реабилитация

437 800 ₽

0.37%

Паллиативный проект

2 412 883 ₽

2.06%

Строительство пансионата

320 524 ₽

0.27%

Административные расходы

5 957 030 ₽

5.08%

Август

156 196 507 ₽

100%

Помощь детям в клиниках

116 358 635 ₽

74.5%

Адресная помощь

24 274 201 ₽

15.54%

Социальная помощь

568 675 ₽

0.36%

Донорство

799 305 ₽

0.51%

Волонтерство

990 530 ₽

0.63%

Немедицинская реабилитация

582 235 ₽

0.37%

Паллиативный проект

2 936 579 ₽

1.88%

Строительство пансионата

2 582 870 ₽

1.65%

Административные расходы

7 103 477 ₽

4.55%

Июль

175 267 460 ₽

100%

Помощь детям в клиниках

98 424 541 ₽

56.16%

Адресная помощь

53 440 766 ₽

30.49%

Социальная помощь

195 457 ₽

0.11%

Донорство

268 708,82 ₽

0.15%

Волонтерство

1 095 022 ₽

0.62%

Немедицинская реабилитация

1 249 534 ₽

0.71%

Паллиативный проект

4 890 362 ₽

2.79%

Строительство пансионата

5 101 511 ₽

2.91%

Административные расходы

7 295 833 ₽

4.16%

Проект "Детский хоспис"

3 305 723 ₽

1.89%

Июнь

180 785 046 ₽

100%

Помощь детям в клиниках

134 474 190 ₽

74.38%

Адресная помощь

34 055 339 ₽

18.84%

Социальная помощь

179 783 ₽

0.1%

Донорство

588 706 ₽

0.33%

Волонтерство

1 106 072 ₽

0.61%

Немедицинская реабилитация

473 618 ₽

0.26%

Паллиативный проект

3 528 390 ₽

1.95%

Строительство пансионата

408 395 ₽

0.23%

Административные расходы

5 970 554 ₽

3.3%

Май

157 928 573 ₽

100%

Помощь детям в клиниках

98 009 315 ₽

62.06%

Адресная помощь

46 065 641 ₽

29.17%

Социальная помощь

174 322 ₽

0.11%

Донорство

426 784 ₽

0.27%

Волонтерство

1 113 316 ₽

0.7%

Немедицинская реабилитация

586 127 ₽

0.37%

Паллиативный проект

3 097 500 ₽

1.96%

Строительство пансионата

1 705 363 ₽

1.08%

Административные расходы

6 750 205 ₽

4.27%

Апрель

167 944 445 ₽

100%

Помощь детям в клиниках

113 189 239 ₽

67.4%

Адресная помощь

41 137 119 ₽

24.49%

Социальная помощь

263 506 ₽

0.16%

Донорство

689 513 ₽

0.41%

Волонтерство

742 542 ₽

0.44%

Немедицинская реабилитация

1 034 392 ₽

0.62%

Паллиативный проект

3 122 396 ₽

1.86%

Строительство пансионата

1 477 310 ₽

0.88%

Административные расходы

6 288 428 ₽

3.74%

Март

192 057 138 ₽

100%

Помощь детям в клиниках

141 342 075 ₽

73.59%

Адресная помощь

35 797 423 ₽

18.64%

Социальная помощь

136 795 ₽

0.07%

Донорство

469 020 ₽

0.24%

Волонтерство

902 026 ₽

0.47%

Немедицинская реабилитация

773 474 ₽

0.4%

Паллиативный проект

2 989 217 ₽

1.56%

Строительство пансионата

2 126 334 ₽

1.11%

Административные расходы

7 520 774 ₽

3.92%

Февраль

138 368 112 ₽

100%

Помощь детям в клиниках

88 893 928 ₽

64.24%

Адресная помощь

28 937 721 ₽

20.91%

Социальная помощь

140 050 ₽

0.1%

Донорство

411 091 ₽

0.3%

Волонтерство

1 589 459 ₽

1.15%

Немедицинская реабилитация

465 983 ₽

0.34%

Паллиативная помощь

2 729 840 ₽

1.97%

Строительство пансионата

3 289 674 ₽

2.38%

Административные расходы

8 604 643 ₽

6.22%

Проект "Детский хоспис"

3 305 723 ₽

2.39%

Январь

131 486 083 ₽

100%

Строительство пансионата

447 834 ₽

0.34%

Волонтерство

1 933 392 ₽

1.47%

Донорство

550 794 ₽

0.42%

Социальная помощь

140 634 ₽

0.11%

Адресная помощь

17 764 595 ₽

13.51%

Помощь детям в клиниках

101 782 566 ₽

77.41%

Немедицинская реабилитация

542 236 ₽

0.41%

Паллиативный проект

2 954 017 ₽

2.25%

Административные расходы

5 370 015 ₽

4.08%

Отчет о поступлениях

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