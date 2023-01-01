Отчет фонда за 2018

Отчет о тратах фонда
Статья расхода
Сумма
Процент
Помощь детям в клиниках
130 847 658 ₽
67.37%
Адресная помощь
35 138 294 ₽
18.09%
Социальная помощь
9 518 713 ₽
4.9%
Волонтерство
1 369 518 ₽
0.71%
Немедицинская реабилитация
976 767 ₽
0.5%
Паллиативная помощь
2 894 818 ₽
1.49%
Строительство пансионата
706 073 ₽
0.36%
Административные расходы
11 853 437 ₽
6.1%
Помощь детям в клиниках
101 772 662 ₽
72.96%
Адресная помощь
16 792 066 ₽
12.04%
Социальная помощь
8 134 486 ₽
5.83%
Волонтерство
1 382 554 ₽
0.99%
Немедицинская реабилитация
641 110 ₽
0.46%
Паллиативный проект
2 070 871 ₽
1.48%
Строительство пансионата
1 143 429 ₽
0.82%
Административные расходы
6 938 366 ₽
4.97%
Помощь детям в клиниках
107 622 762 ₽
68.77%
Адресная помощь
26 048 556 ₽
16.65%
Социальная помощь
8 352 719 ₽
5.34%
Волонтерство
815 694 ₽
0.52%
Немедицинская реабилитация
348 558 ₽
0.22%
Паллиативный проект
3 357 132 ₽
2.15%
Строительство пансионата
481 364 ₽
0.31%
Административные расходы
9 019 302 ₽
5.76%
Помощь детям в клиниках
74 700 905 ₽
63.68%
Адресная помощь
25 843 770 ₽
22.03%
Социальная помощь
6 189 837 ₽
5.28%
Волонтерство
687 319 ₽
0.59%
Немедицинская реабилитация
437 800 ₽
0.37%
Паллиативный проект
2 412 883 ₽
2.06%
Строительство пансионата
320 524 ₽
0.27%
Административные расходы
5 957 030 ₽
5.08%
Помощь детям в клиниках
116 358 635 ₽
74.5%
Адресная помощь
24 274 201 ₽
15.54%
Социальная помощь
568 675 ₽
0.36%
Волонтерство
990 530 ₽
0.63%
Немедицинская реабилитация
582 235 ₽
0.37%
Паллиативный проект
2 936 579 ₽
1.88%
Строительство пансионата
2 582 870 ₽
1.65%
Административные расходы
7 103 477 ₽
4.55%
Помощь детям в клиниках
98 424 541 ₽
56.16%
Адресная помощь
53 440 766 ₽
30.49%
Социальная помощь
195 457 ₽
0.11%
Донорство
268 708,82 ₽
0.15%
Волонтерство
1 095 022 ₽
0.62%
Немедицинская реабилитация
1 249 534 ₽
0.71%
Паллиативный проект
4 890 362 ₽
2.79%
Строительство пансионата
5 101 511 ₽
2.91%
Административные расходы
7 295 833 ₽
4.16%
Проект "Детский хоспис"
3 305 723 ₽
1.89%
Помощь детям в клиниках
134 474 190 ₽
74.38%
Адресная помощь
34 055 339 ₽
18.84%
Социальная помощь
179 783 ₽
0.1%
Волонтерство
1 106 072 ₽
0.61%
Немедицинская реабилитация
473 618 ₽
0.26%
Паллиативный проект
3 528 390 ₽
1.95%
Строительство пансионата
408 395 ₽
0.23%
Административные расходы
5 970 554 ₽
3.3%
Помощь детям в клиниках
98 009 315 ₽
62.06%
Адресная помощь
46 065 641 ₽
29.17%
Социальная помощь
174 322 ₽
0.11%
Волонтерство
1 113 316 ₽
0.7%
Немедицинская реабилитация
586 127 ₽
0.37%
Паллиативный проект
3 097 500 ₽
1.96%
Строительство пансионата
1 705 363 ₽
1.08%
Административные расходы
6 750 205 ₽
4.27%
Помощь детям в клиниках
113 189 239 ₽
67.4%
Адресная помощь
41 137 119 ₽
24.49%
Социальная помощь
263 506 ₽
0.16%
Волонтерство
742 542 ₽
0.44%
Немедицинская реабилитация
1 034 392 ₽
0.62%
Паллиативный проект
3 122 396 ₽
1.86%
Строительство пансионата
1 477 310 ₽
0.88%
Административные расходы
6 288 428 ₽
3.74%
Помощь детям в клиниках
141 342 075 ₽
73.59%
Адресная помощь
35 797 423 ₽
18.64%
Социальная помощь
136 795 ₽
0.07%
Волонтерство
902 026 ₽
0.47%
Немедицинская реабилитация
773 474 ₽
0.4%
Паллиативный проект
2 989 217 ₽
1.56%
Строительство пансионата
2 126 334 ₽
1.11%
Административные расходы
7 520 774 ₽
3.92%
Помощь детям в клиниках
88 893 928 ₽
64.24%
Адресная помощь
28 937 721 ₽
20.91%
Социальная помощь
140 050 ₽
0.1%
Волонтерство
1 589 459 ₽
1.15%
Немедицинская реабилитация
465 983 ₽
0.34%
Паллиативная помощь
2 729 840 ₽
1.97%
Строительство пансионата
3 289 674 ₽
2.38%
Административные расходы
8 604 643 ₽
6.22%
Проект "Детский хоспис"
3 305 723 ₽
2.39%
Строительство пансионата
447 834 ₽
0.34%
Волонтерство
1 933 392 ₽
1.47%
Социальная помощь
140 634 ₽
0.11%
Адресная помощь
17 764 595 ₽
13.51%
Помощь детям в клиниках
101 782 566 ₽
77.41%
Немедицинская реабилитация
542 236 ₽
0.41%
Паллиативный проект
2 954 017 ₽
2.25%
Административные расходы
5 370 015 ₽
4.08%
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