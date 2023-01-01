Итоги акции «День добрых дел» на Пятом канале в 2018 году (часть 2)

За второе полугодие 2018 года героями телесюжетов стали 10 детей

120 221 251 руб. Было собрано телезрителями во втором полугодии 2018 года

Фактические потребности на лечение этих 10 детей составили 22 426 000 руб.

Для трех детей оплачены поиск и активация неродственных доноров костного мозга, для двоих — незарегистрированный препарат «Эрвиназа» для лечения острого лимфобластного лейкоза в случаях, когда на остальные препараты развивается опасная аллергия. Одному ребенку приобретен радиофармпрепарат радиоактивного йода для особой лучевой терапии злокачественной опухоли — нейробластомы. Трем детям с опухолями костей оплачены современные «растущие» эндопротезы, которые можно без лишних операций и травм удлинять по мере роста ребенка. Наконец, одному ребенку куплен очень дорогостоящий противоопухолевый препарат «Адцетрис», который успешно используется для терапии некоторых лимфом даже тогда, когда стандартное лечение бессильно. Кроме того, некоторым из этих детей оплачены некоторые дополнительные, менее дорогостоящие лекарства и расходные материалы, также необходимые для их лечения. Большинство из этих десяти детей уже успешно закончило больничное лечение; только у Арсения Казначеева случился рецидив опухоли, и сейчас мальчик получает противорецидивную терапию.

Собранная сумма за отчетный период оказалась в несколько раз больше. Здесь мы расскажем, как были потрачены на помощь другим нашим подопечным оставшиеся деньги — почти 100 миллионов рублей.

II. Адресная помощь Лекарства и другие закупки Как всегда, многим детям были куплены современные дорогостоящие противоопухолевые препараты. Это «Адцетрис» (3 человека), «Атрианс» (3), «Эвольтра» (4), «Бартизар» (3) «Дарзалекс» (4) «Котеллик» (2), «Космеген» (6), необходимые для трансплантации костного мозга «Треосульфан» (5 человек) и «Тепадина» (4) и другие лекарства. Закупались также обычные препараты химиотерапии, которым по тем или иным причинам не хватало в отделениях, где лечились наши подопечные: «Винкристин», «Холоксан», «Эндоксан», «Доксорубицин», «Карбоплатин», «Цисплатин» и другие. Среди закупок лекарств иммунотерапии выделялись новейшие препараты противоопухолевой терапии, уже доказавшие свою высокую эффективность, — «Блинцито» (4 человека), «Опдиво» (9), «Ервой» (2). Также можно отметить закупки таких важных лекарств, как «Атгам» (2), «Актемра» (6), «Оренсия» (9), «Синагис» (2), «Герцептин», «Эрбитукс», «Ацеллбия Современные противогрибковые лекарства, в которых нуждались десятки наших подопечных, — это «Ноксафил», «Амфолип», «Микамин», «Кансидас», «Вифенд» и «Вориконазол». А среди лекарств сопроводительной терапии за пожертвованные вами средства были куплены иммуноглобулины, факторы роста, антибиотики («Колистин», «Тиенам», «Меронем», «Супракс», «Зивокс», «Тигацил»), средство для мобилизации стволовых клеток «Мозобаил» и многие другие.

На адресную помощь за отчетный период было израсходовано 63 365 601 руб. В результате помощь в обеспечении лечения за год была оказана более чем 250 детям и молодым взрослым

Одному ребенку, дополнительно к героям телесюжетов, куплен зарубежный препарат радиоактивного йода и оплачено его таможенное оформление. Трем подопечных фонда куплены расходные материалы, необходимые для индивидуального лечения, еще двум — материалы для операций. Трансплантация костного мозга Одному ребенку (помимо показанных в телесюжетах) оплачены поиск и активация зарубежного донора костного мозга, двум детям — расходы на активацию родственных доноров костного мозга (ввиду исчерпания выделенных квот эти расходы не могли быть оплачены государством). Одному ребенку оплачены расходные материалы для фотофереза — процедуры, необходимой для преодоления иммунных осложнений трансплантации. Платное лечение и диагностика Трем молодым взрослым пациентам были оплачены очередные этапы лечения в Центре детской гематологии; также была оплачена операция в НМИЦ нейрохирургии одному ребенку-иностранцу, гражданину Туркмении. Один ребенок получил стереотаксическое облучение на аппарате «Кибер-нож». Трем подопечным фонда оплачены дорогостоящие генетические анализы, одному — исследование методом позитронно-эмиссионной томографии. Паллиативная помощь Многим подопечным паллиативной программы куплены лекарства, позволяющие сдерживать развитие болезни или справляться с тяжелыми симптомами: «Афинитор», «Вотриент», «Нексавар», «Сутент», «Авегра», «Темозоломид», «Зофран», «Эменд» и другие, а также лечебное питание. Медицинские расходные материалы (в основном их закупки производятся именно для подопечных паллиативной программы) приобретены для 26 детей и молодых взрослых, а предметы мелкого медицинского оборудования индивидуального пользования — для 18 человек. Восьми подопечным паллиативной программы оплачено лечение в паллиативном отделении Морозовской больницы, а еще 8 больным — медицинская транспортировка. Также из средств, собранных благодаря телезрителям, во второй половине 2018 года была оказана социальная помощь 36 семьям — это подопечные паллиативного проекта и дети-сироты.

III. Лекарства в больницы Большая часть лекарств во втором полугодии была куплена для пациентов различных отделений Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева, и почти каждый препарат требовался для лечения десятков детей. Это противоопухолевые «Заведос», «Аспарагиназа», «Темодал», противогрибковый «Дифлюкан», иммунопрепарат «Програф», антибиотики «Колистин» и «Тазоцин», иммуноглобулин «Пентаглобин» для профилактики инфекций, фактор роста «Лейкостим» для восстановления показателей крови, противорвотные «Зофран» (ондансетрон), «Эменд» и «Авомит», раствор для закрытия катетеров «ТауроЛок», противоязвенный «Омез», раствор электролитов «Стерофундин», другие препараты сопроводительной терапии.

Расходы по программе покупки лекарств для больниц в рамках расходов со сборов «Дня добрых дел» за второе полугодие 2018 год составили 3 050 032 руб 26 коп.

А для пациентов НМИЦ им. В.А. Алмазова был куплен новейший антибиотик «Завицефта».

IV. Оборудование, расходные материалы и реагенты для клиник Что касается медицинского и лабораторного оборудования, на собранные средства в Центр детской гематологии имени Дмитрия Рогачева (НМИЦ ДГОИ) закуплены эндоскопы и ПЦР-бокс, а также оплачено техническое обслуживание генетических анализаторов и дозатора. В эту же клинику куплены как медицинские, так и лабораторные расходные материалы: шприцы, иглы, катетеры, магистрали, шовный материал, материалы для операций (импланты, пластины, винты, инструменты), для диализа, для проведения гемосорбции, а для лабораторий Центра – предметные стекла, слайды, чашки Петри и другие принадлежности. Разумеется, государственное финансирование рассчитано и на покупку расходных материалов в клинику. Но не всегда количество этих материалов адекватно потребностям клиники, не всегда они надлежащего качества и, наконец, не всегда возможно таким образом закупить полный спектр необходимых моделей. А многие материалы для операций и вовсе невозможно приобрести заранее, потому что они заказываются под конкретного пациента.

За второе полугодие 2018 год эти расходы за счет средств, собранных в ходе телесюжетов 5 канала, составили 22 637 114 руб.

Кроме того, для НМИЦ ДГОИ приобретено множество реагентов: для диагностики лейкозов (в том числе острого лимфобластного лейкоза), первичных иммунодефицитов, для анализа опухолевых тканей, цитогенетических и молекулярно-генетических исследований, выявления мутаций, для определения групповой и резус-принадлежности крови, выявления антител, для проведения типирования в ходе подбора донора для трансплантации костного мозга, для очистки трансплантата. Что касается других клиник, в Областную детскую клиническую больницу г. Екатеринбурга куплены ДНК-зонды для диагностики в онкогематологии, а для Московской городской онкологической больницы № 62 — реактивы для секвенирования (определения последовательностей ДНК). Наконец, в Московский областной онкодиспансер куплены расходные материалы для микробиологического анализатора. В рамках проекта «ТКМ в регионах» было частично оплачено изготовление проектной документации для реконструкции гематологического центра в Красноярском краевом центре охраны материнства и детства.