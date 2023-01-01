Лечение и диагностика

Фонд оказывает помощь только в тех случаях, когда необходимость лечения подтверждается официальными медицинскими документами. В анкете вам нужно прикрепить подробную медицинскую выписку, содержащую назначение лекарства, вида лечения или иных медицинских предметов и услуг, в оплате которых нужна помощь, а также показания к назначению.