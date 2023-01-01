Лечение и диагностика

Если вам нужна помощь
Как получить помощь?
Кто может обратиться за помощью?
Сам пациент (18+), родители или официальные опекуны ребенка.
Как это сделать?
Заполнить анкету на нашем сайте. В письме просим указать полный диагноз и подробно описать, какая именно помощь требуется.
Какие документы нужны?
Фонд оказывает помощь только в тех случаях, когда необходимость лечения подтверждается официальными медицинскими документами. В анкете вам нужно прикрепить подробную медицинскую выписку, содержащую назначение лекарства, вида лечения или иных медицинских предметов и услуг, в оплате которых нужна помощь, а также показания к назначению.
С чем не помогаете?
Фонд не оплачивает диагностику и лечение, которые входят в программу государственных гарантий. Но в исключительных случаях мы можем помочь и с этим: если пациент не успевает получить нужную услугу своевременно по ОМС.
Фонд не оказывает помощь в оплате лечения методами нетрадиционной медицины.
Как принимается решение?
Каждую заявку на помощь рассматривает консилиум врачей-экспертов фонда. Для принятия решения экспертный совет может запросить дополнительную информацию: результаты анализов, снимки КТ или МРТ и иные медицинские документы.
Если врачи-эксперты решают оказать помощь, фонд тоже просит дополнительные документы: копии личных документов пациента и его представителей, фотографии пациента, согласие на публикацию информации о пациенте и его фотографий на сайте фонда.
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