Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Получить помощь

Лечение и диагностика

Поделиться:
Фонд помогает с оплатой лечения и диагностики онкологических и гематологических диагнозов у детей и молодых взрослых до 25 лет со всей России.

Если вам нужна помощь

Заполните анкету

Как получить помощь?

Кто может обратиться за помощью?  

Сам пациент (18+), родители или официальные опекуны ребенка.

Как это сделать?      

Заполнить анкету на нашем сайте. В письме просим указать полный диагноз и подробно описать, какая именно помощь требуется.

Какие документы нужны?   

Фонд оказывает помощь только в тех случаях, когда необходимость лечения подтверждается официальными медицинскими документами. В анкете вам нужно прикрепить подробную медицинскую выписку, содержащую назначение лекарства, вида лечения или иных медицинских предметов и услуг, в оплате которых нужна помощь, а также показания к назначению.

С чем не помогаете?

Фонд не оплачивает диагностику и лечение, которые входят в программу государственных гарантий. Но в исключительных случаях мы можем помочь и с этим: если пациент не успевает получить нужную услугу своевременно по ОМС.

Фонд не оказывает помощь в оплате лечения методами нетрадиционной медицины.

Как принимается решение?

Каждую заявку на помощь рассматривает консилиум врачей-экспертов фонда. Для принятия решения экспертный совет может запросить дополнительную информацию: результаты анализов, снимки КТ или МРТ и иные медицинские документы.

Если врачи-эксперты решают оказать помощь, фонд тоже просит дополнительные документы: копии личных документов пациента и его представителей, фотографии пациента, согласие на публикацию информации о пациенте и его фотографий на сайте фонда.

Остались вопросы? Свяжитесь с нами

Для обращений за помощью

help@podari-zhizn.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari