Даймонда-Блэкфана анемия

Суть болезни

Анемия Даймонда-Блэкфана (АДБ, анемия Блэкфана-Даймонда, синдром Даймонда-Блэкфана, врожденная гипопластическая анемия, первичная эритроцитарная аплазия) — врожденное заболевание кроветворной системы. Его основным проявлением является низкий уровень гемоглобина крови (может наблюдаться снижение его даже до 20-30 г/л) при резком снижении числа эритроцитов. При этом выработка лейкоцитов и тромбоцитов, как правило, не нарушена.

Частота встречаемости и факторы риска

АДБ — редкая патология. По некоторым данным, ее частота составляет не более 1 случая на 100 000 новорожденных. Мальчики и девочки болеют с одинаковой частотой, зависимости от этнического происхождения также не прослеживается.

Считается, что АДБ имеет генетическую природу. Так, обнаружен ген, мутации в котором «отвечают» приблизительно за 25% случаев этого заболевания; изучается и роль других участков хромосом. Приблизительно в 15-20% случаев болезнь диагностируется у пациентов, у которых есть или были родственники, больные АДБ; в остальных случаях, однако, проследить источник генетического дефекта не удается. Предполагаемый механизм наследования — аутосомно-доминантный.

Признаки и симптомы

Как правило, симптомы АДБ начинают проявляться уже в раннем возрасте. У новорожденных проявлений этого заболевания обычно нет, но в большинстве случаев проблемы становятся очевидными до возраста 3 месяцев, и почти всегда — до 1-2 лет. Наблюдаются признаки выраженной анемии — бледность, одышка (у младенцев особенно заметные при сосании), сниженный тонус мышц, позднее плохая переносимость физических нагрузок.

Приблизительно у половины больных наблюдаются те или иные пороки развития: аномалии челюстно-лицевой области (например, расщелина нёба), аномалии строения больших пальцев, проблемы с сердцем и др. Встречается также низкий вес при рождении, впоследствии может возникнуть задержка роста и полового созревания.

Диагностика

Диагностика АДБ может производиться при наличии характерных симптомов врожденной анемии и, возможно, пороков развития. При АДБ в анализе крови обнаруживается низкое содержание эритроцитов и очень низкое содержание ретикулоцитов (незрелых эритроцитов); это указывает на то, что анемия является следствием не разрушения эритроцитов в крови, а их недостаточной выработки. Также зачастую наблюдается увеличенный средний объем эритроцитов (макроцитоз) и повышенные уровени некоторых веществ (фетальный гемоглобин, аденозиндезаминаза) в крови. При исследовании образца костного мозга можно видеть низкое количество клеток-предшественников эритроцитов.

В некоторых случаях диагноз можно подтвердить молекулярно-генетическим анализом, если болезнь вызвана известным генетическим дефектом. Изучение этих дефектов продолжается и в настоящее время.

Лечение

Для лечения АДБ часто используются гормоны-глюкокортикоиды. Большинство пациентов изначально хорошо отвечают на эту терапию, хотя со временем ее эффективность может снизиться.

При резко пониженном уровне гемоглобина применяются переливания эритроцитарной массы. Однако регулярные переливания ведут к накоплению избытка железа в организме (перегрузке железом), что, в свою очередь, приводит к поражению различных органов и систем, в первую очередь печени и сердца. Поэтому таким больным необходимо принимать препараты для выведения излишков железа из организма (десферал, эксиджад).

Течение болезни может быть волнообразным, с периодами ремиссии, когда гормональное лечение и переливания компонентов крови не нужны.

Единственный шанс на полное излечение от болезни дает аллогенная трансплантация костного мозга. Однако опасность осложнений при этой процедуре не меньше, чем опасности, связанные с частыми переливаниями, поэтому применяется она далеко не во всех случаях — например, для лечения пациентов, которым не помогает гормональная терапия. При этом очень желательно использование трансплантации от родственного донора.

Прогноз

Продолжительность жизни у больных АДБ, получающих гормональную терапию и/или переливания эритроцитов, может варьировать в достаточно широких пределах. Если раньше такие больные погибали в раннем детстве, то сейчас многие пациенты могут дожить до молодого или среднего (30-40 лет) взрослого возраста.

Аллогенная трансплантация костного мозга позволяет нормализовать кроветворение. Достигнуты хорошие результаты в случае использования совместимого родственного донора (здорового брата или сестры больного). Однако при использовании неродственного донора при АДБ процент успеха существенно ниже.

У больных АДБ несколько повышен риск развития острого миелоидного лейкоза и других злокачественных заболеваний.