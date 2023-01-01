Лимфомой называют злокачественное опухолевое заболевание лимфатической системы организма.

Главные клетки лимфатической системы — лимфоциты. Они играют ключевую роль в борьбе организма с инфекциями, обеспечивая как «мобилизацию» клеток против возбудителей заболевания, так и выработку антител.

Лимфатическая система человека включает в себя целый ряд тканей и органов. Это лимфа, которая течет по системе лимфатических сосудов; это лимфоузлы, через которые лимфа протекает; это костный мозг, где вырабатываются клетки крови, включая лимфоциты; это вилочковая железа (тимус), играющая важную роль в созревании лимфоцитов, особенно у детей; а также селезенка, миндалины, лимфоидные «узелки» в кишечнике (пейеровы бляшки) и др.

Лимфома — опухоль лимфатической системы; при этом опухолевая ткань состоит из лимфоцитов или их клеток-предшественников. Следует помнить, что многие другие виды злокачественных заболеваний могут также распространяться (давать метастазы) в лимфатическую систему, однако такое метастатическое поражение лимфоузлов не называется лимфомой.

Название «лимфома» объединяет два типа заболеваний: лимфома Ходжкина и различные неходжкинские лимфомы. Суммарная заболеваемость многими неходжкинскими лимфомами увеличивается с возрастом; в то же время среди больных лимфомой Ходжкина доля молодых пациентов довольно велика. Поэтому, хотя с учетом всех возрастных групп лимфома Ходжкина встречается в несколько раз реже, чем неходжкинские лимфомы, их роль в структуре детской и подростковой заболеваемости сравнима.

Лимфома Ходжкина и неходжкинские лимфомы характеризуются разными подходами к диагностике и лечению и разным прогнозом, и поэтому в нашем словаре мы их рассматриваем отдельно друг от друга.