Суть болезни

Синдром Вискотта-Олдрича (СВО) – редкое наследственное заболевание, которое характеризуется сочетанием трех симптомов: кожной экземы, тромбоцитопении (то есть низкого уровня тромбоцитов) и иммунодефицита. Таким образом, СВО относится к первичным иммунодефицитам. Кроме того, у больных СВО значительно повышен риск развития злокачественных опухолей и аутоиммунных нарушений.



Частота встречаемости и факторы риска

СВО – редкое заболевание; частота его оценивается как 4-10 случаев на 1 миллион живых новорожденных. Встречается во всех регионах.

Так как СВО характеризуется Х-сцепленным наследованием, болеют почти исключительно мальчики (описаны лишь единичные случаи, где атипичная форма этого синдрома предполагается у девочек). Заболевание может быть унаследовано с вероятностью 50% в случае, если мать мальчика является носительницей дефектного гена; при этом сама она клинически здорова. Семьям, где уже были случаи СВО у детей, рекомендована консультация генетика.



Признаки и симптомы

Симптомы СВО обычно начинают проявляться уже в течение первых месяцев жизни. С возрастом они, как правило, прогрессируют.

Тромбоциты при СВО имеют уменьшенный размер, а их функция нарушена. Эти аномальные тромбоциты разрушаются в селезенке; в результате уровень тромбоцитов снижается, а размер селезенки может увеличиваться. Тромбоцитопения проявляется возникновением синяков, подкожных кровоизлияний (петехий) и кровотечений – например, нередки кровавый понос, кровотечения из носа и десен. Из-за этого у больного может также развиться анемия.

В большинстве случаев одним из симптомов является зудящая кожная сыпь, хотя у некоторых больных она может быть слабо выраженной или даже отсутствовать.

Иммунодефицит связан как с нарушением функции В-лимфоцитов, так и с дефицитом Т-лимфоцитов, то есть речь идет о комбинированном иммунодефиците. Его следствием являются упорные, часто повторяющиеся бактериальные, вирусные и грибковые инфекции, которые могут поражать верхние и нижние дыхательные пути, пазухи носа, уши, глаза, кожу, слизистые оболочки, желудочно-кишечный тракт, мочевыводящие пути.

У больных СВО существенно повышен риск возникновения злокачественных заболеваний, прежде всего лимфом и лейкозов; с возрастом этот риск увеличивается. В ряде случаев развиваются и аутоиммунные нарушения, такие как васкулит (поражение кровеносных сосудов) или гемолитическая анемия.

Конкретные генетические дефекты (мутации), вызывающие СВО, могут различаться у разных детей. Соответственно, тяжесть протекания болезни зависит от того, каким именно дефектом она вызвана в каждом случае. Все эти дефекты касаются гена особого белка WASP (Wiskott-Aldrich syndrome protein), который выполняет определенные функции в клетках крови. Если в результате мутации выработка этого белка почти полностью прекращается, то наблюдаются «классические», более тяжелые формы болезни; если же возможна выработка некоторых количеств измененного белка, то болезнь протекает не так тяжело.



Диагностика

СВО диагностируется на основе клинических симптомов, результатов клинического анализа крови, микроскопического исследования мазка крови (которое позволяет обнаружить, наряду с недостаточным уровнем тромбоцитов, их уменьшенный размер), а также измерения уровней различных иммуноглобулинов крови, которые изменены по сравнению с нормальными. Существуют и другие иммунологические методы, используемые при диагностике.

Точное подтверждение диагноза может быть произведено на основе либо обнаружения мутации в соответствующем гене на Х-хромосоме больного, либо измерения уровня белка WASP (см. выше) в клетках крови. Существенное снижение уровня этого белка указывает на синдром Вискотта-Олдрича.

Разработаны методы пренатальной, то есть до рождения ребенка, диагностики СВО.



Лечение

Лекарственная терапия не может привести к излечению СВО, но некоторые меры приводят к увеличению продолжительности и повышению качества жизни больных. Так, поскольку одной из основных проблем при СВО является иммунодефицит, для лечения инфекционных осложнений необходимо использовать соответствующие препараты – антибиотики и т.д. Возможно внутривенное введение иммуноглобулинов для коррекции их уровня в организме.

Для облегчения состояния больного могут применяться переливания компонентов крови, прежде всего тромбоцитов.

Так как тромбоциты разрушаются в селезенке, то иногда удаление селезенки (спленэктомия) может привести к улучшению состояния больного. Однако дети с удаленной селезенкой еще сильнее подвержены инфекциям.

Кожная сыпь требует местного лечения и тщательного ухода за кожей.

Больные СВО должны соблюдать ряд ограничений. Так, необходимы различные меры для профилактики инфекций. Противопоказаны прививки живыми вакцинами. Не следует давать ребенку аспирин и некоторые другие противовоспалительные средства, так как они влияют на свертываемость крови. Нужно избегать травм, которые могут вызвать кровотечения и кровоизлияния, а при очень низком уровне тромбоцитов детям младшего возраста иногда даже рекомендуют носить на голове защитный шлем – во избежание кровоизлияния в мозг при падениях.

Генетический дефект, вызывающий СВО, нарушает нормальное функционирование клеток кроветворной системы – именно с этим и связаны проявления болезни. Соответственно, аллогенная трансплантация костного мозга в случае успеха приводит к выздоровлению, поскольку кроветворные клетки больного заменяются донорскими клетками с нормальной копией гена. Именно трансплантация, несмотря на связанные с ней серьезные риски, является фактически единственным излечивающим методом при СВО. К сожалению, у большинства больных нет совместимого родственного донора, но в последние годы все чаще возможны успешные пересадки от неродственных или частично совместимых доноров. Решение о трансплантации и ее сроках принимает врач в зависимости от состояния больного, наличия донора и других факторов. Изучается применение при трансплантациях по поводу СВО препарата плериксафор (“Мозобаил”); есть данные, что он существенно улучшает приживление и повышает шансы на полное восстановление именно при СВО.



Прогноз

Без лечения прогноз при СВО плохой: большинство пациентов погибает в раннем детском возрасте от кровотечений или инфекций. Сейчас при использовании адекватной поддерживающей терапии (иммуноглобулины, антибиотики, компоненты крови) и соблюдении необходимых ограничений больные могут доживать до подросткового или даже взрослого возраста, хотя опасность развития тяжелых осложнений все время сохраняется.

Проведение трансплантации костного мозга существенно улучшает прогноз у многих больных СВО. Большинство трансплантаций от полностью совместимого родственного донора заканчивается успешно. Результаты трансплантаций от совместимых неродственных доноров и частично совместимых родственных доноров также постоянно улучшаются.

На Западе известны пациенты, получившие трансплантацию по поводу СВО 30 и более лет назад; сейчас они ведут нормальную полноценную жизнь.