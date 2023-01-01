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благотворительный фонд

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Для компаний

Бизнес Платформа ВТБ

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Совершайте пожертвования и помогайте благотворительным организация: Бизнес Платформа ВТБ предлагает юридическим лицам поддерживать подопечных фонда «Подари жизнь».

Помочь за три шага

  1. На сайте или в приложении Бизнес Платформы ВТБ выберите раздел шаблоны/благотворительность/благотворительный фонд «Подари жизнь».

  2. Сформируйте платежное поручение.

  3. Укажите сумму и отправьте пожертвование в фонд.

Пожертвования на благотворительную деятельность не облагаются НДС.

Кроме того, юридические лица, применяющие общую систему налогообложения, могут учесть пожертвование на благотворительную деятельность в составе внереализационных расходов при исчислении налога на прибыть. Сократить налогооблагаемую базу можно на сумму пожертвований, не превышающую 1 % выручки от реализации товаров (услуг).

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