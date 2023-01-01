Бизнес Платформа ВТБ

Помочь за три шага
На сайте или в приложении Бизнес Платформы ВТБ выберите раздел шаблоны/благотворительность/благотворительный фонд «Подари жизнь».
Сформируйте платежное поручение.
Укажите сумму и отправьте пожертвование в фонд.
Пожертвования на благотворительную деятельность не облагаются НДС.
Кроме того, юридические лица, применяющие общую систему налогообложения, могут учесть пожертвование на благотворительную деятельность в составе внереализационных расходов при исчислении налога на прибыть. Сократить налогооблагаемую базу можно на сумму пожертвований, не превышающую 1 % выручки от реализации товаров (услуг).