СберБизнес сделал благотворительные переводы для юридических лиц еще удобнее — помочь подопечным фонда «Подари жизнь» можно всего за три шага.

Как перечислить пожертвование? В приложении СберБизнес Онлайн в разделе «Благотворительность» выберите фонд «Подари жизнь» и нажмите «Помочь». Таким образом вы перейдете на предзаполненное платежное поручение. Выберите в выпадающем списке счет списания, укажите сумму платежа и нажмите «Создать». Важно: если ваша организация использует справочник подтвержденных контрагентов, в котором этот получатель отсутствует, создайте и подпишите нового контрагента. Подпишите поручение. Оно будет отправлено в банк автоматически. Важно: стоимость платежного поручения стандартная, в соответствии с действующим тарифом банка для выбранного расчетного счета. Пожертвования на благотворительную деятельность не облагаются НДС. Кроме того, юридические лица, применяющие общую систему налогообложения, могут учесть пожертвование на благотворительную деятельность в составе внереализационных расходов при исчислении налога на прибыть. Сократить налогооблагаемую базу можно на сумму пожертвований, не превышающую 1 % выручки от реализации товаров (услуг).