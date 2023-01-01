Больничные потребности

Находясь вместе с детьми в больнице или на амбулаторных квартирах, мамы готовят, стирают и гладят. Поэтому там необходима бытовая техника.

Но иногда что-то ломается и выходит из строя. И периодически бывает нужна мелкая и крупная бытовая техника —электроплиты, холодильники, а также стиральные, сушильные и посудомоечные машины.

Дети и мамы в больничных отделениях и на амбулаторных квартирах всегда рады телевизорам. Кроме того, очень нужны ноутбуки для подростков. Для них это единственное развлечение и связь с внешним миром. С помощью компьютера можно учиться в школе, общаться с друзьями и знакомыми. Иногда для ноутбуков нужны также ЖК-мониторы и звуковые колонки.

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