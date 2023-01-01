Больничные потребности

Но иногда что-то ломается и выходит из строя. И периодически бывает нужна мелкая и крупная бытовая техника —электроплиты, холодильники, а также стиральные, сушильные и посудомоечные машины.
Дети и мамы в больничных отделениях и на амбулаторных квартирах всегда рады телевизорам. Кроме того, очень нужны ноутбуки для подростков. Для них это единственное развлечение и связь с внешним миром. С помощью компьютера можно учиться в школе, общаться с друзьями и знакомыми. Иногда для ноутбуков нужны также ЖК-мониторы и звуковые колонки.
Электроника
мелкая бытовая техника (блендеры, мясорубки, электрические чайники, утюги и др.)
машинки для стрижки волос (для детей и взрослых)
микроволновые печи
холодильники
мультварка
стиральные машины-автоматы
сушильные барабаны
швабры и мопы к ним и прочие средства для уборки помещений
мусорные ведра
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Елена Кириллова,
координатор социальной помощи
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e.kirillova@podari-zhizn.ru