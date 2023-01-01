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Бытовые нужды

Больничные потребности

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Находясь вместе с детьми в больнице или на амбулаторных квартирах, мамы готовят, стирают и гладят. Поэтому там необходима бытовая техника.

Но иногда что-то ломается и выходит из строя. И периодически бывает нужна мелкая и крупная бытовая техника —электроплиты, холодильники, а также стиральные, сушильные и посудомоечные машины.

Дети и мамы в больничных отделениях и на амбулаторных квартирах всегда рады телевизорам. Кроме того, очень нужны ноутбуки для подростков. Для них это единственное развлечение и связь с внешним миром. С помощью компьютера можно учиться в школе, общаться с друзьями и знакомыми. Иногда для ноутбуков нужны также ЖК-мониторы и звуковые колонки.

Электроника

  • мелкая бытовая техника (блендеры, мясорубки, электрические чайники, утюги и др.)

  • машинки для стрижки волос (для детей и взрослых)

  • микроволновые печи

  • холодильники

  • мультварка

  • стиральные машины-автоматы

  • сушильные барабаны

  • швабры и мопы к ним и прочие средства для уборки помещений

  • мусорные ведра

Остались вопросы? Свяжитесь с нами

Елена Кириллова, 
координатор социальной помощи

+7 (926) 520-70-31,
e.kirillova@podari-zhizn.ru

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